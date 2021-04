Débora Anahí "La Indiecita" López enfrenta a Débora Gómez, sin exponer la corona mundial

Esta noche, en el que será el tercer enfrentamiento entre ambas (en las dos anteriores, triunfó la pugilista de Junín), vuelven a verse las caras sobre un cuadrilátero las homónimas Débora Anahí López y Débora Vanesa Gómez.

El combate que inicialmente iba a realizarse en Necochea finalmente se concretará en Luis Guillón, en el Complejo Deportivo del Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros (gremio que apoya a la de nuestra ciudad), televisado en directo a partir de la hora 21 por la señal de TyC Sports.

"La Indiecita" López, invicta pugilista juninense y campeona mundial del peso mosca de la OMB, no expondrá dicha faja ante "Polvorita" Gómez, oriunda de José León Suárez (Buenos Aires), por disposición de la Federación Argentina de Box, entidad que esgrimió que Gómez no cuenta con un mínimo de quince peleas profesionales realizadas para poder ser aceptada a pelear por cetro mundial en el país.

La del gran Buenos Aires cuenta con trece batallas oficiales. Cabe recordar -como contrasentido- que la propia FAB autorizó a la propia Gómez a disputar la corona FIB hace apenas dos meses y cuando contaba aún con dos combates menos realizados de solo diez peleas.

Anahí, por su parte, ya venció dos veces en el profesionalismo a quien será esta noche su contendora, de 26 años. Primero, la superó por puntos el día que esta debutó como profesional, el 23 de julio de 2016, en el estadio del Club Ciclista Juninense, y tres años después en Luis Guillón, el 12 de julio de 2019, en ambas contiendas por puntos, la primera de ellas en fallo no unánime.

Van a combatir a diez asaltos, con televisación en directo por la señal de TyC Sports, y para dicho pleito López se vino preparando durante varias semanas, primero en Junín y luego en el gimnasio del Club Huracán del Parque de los Patricios, en Capital Federal, a la órdenes del entrenador Pablo Rodríguez.

La de Junín empató una vez y ganó las restantes 17 peleas profesionales que disputó (una por fuera de combate), fue campeona argentina y sudamericana de la división, en tanto que Gómez, actual N° 1 del ranking argentino mosca y exretadora mundialista supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tiene una foja de siete triunfos, cinco derrotas y un empate.

“La Indiectia” de 26 años, logró el título mundial al vencer a la venezolana Niorkis Carreño en amplio fallo unánime y conquistó la corona mosca OMB, que retuvo el pasado 19 de diciembre último frente a la bonaerense Ayelén Granadino -campeona argentina y de siete peleas- en decisión unánime, ambas en el mismo escenario que esta noche.

Gómez ya tuvo una oportunidad mundialista al caer contra la puntana Micaela Luján en fallo dividido por la corona supermosca FIB, el 30 de enero último.

En su última contienda, el 13 de marzo 2020, justo antes de la pandemia, logró superar a la cordobesa Carla Merino como visitante en Río Cuarto, Córdoba, y hoy quiere su desquite ante la juninense.

El resto de la programación

En el otro combate coestelar de la noche, la campeona argentina ligero, la sanjuanina Yamila Abellaneda (cuatro perdidas y 11 ganadas, con tres nocauts a favor), se enfrentará a la exretadora mundialista chaqueña Paola Benavídez (8 ganadas, 4 perdidas y dos empates), intentando defender por segunda ocasión su corona.

Abellaneda, nacida en Pocitos hace 27 años y radicada en la ciudad de Buenos Aires, se ha enfrentado como visitante con campeonas de la talla de las brasileñas Rosa Volante, Adriana Dos Santos, la canadiense Marie Eve Dicaire y la sueca Patricia Berghult.

Ha vencido a la mendocina Alejandra Reynoso, Karen Alaniz y dos veces a la bonaerense Sofía Rodríguez (entre otras peleadoras nacionales) y buscará defender el cetro que conquistó el 21 de febrero de 2020 al dominar a la chaqueña Pamela Benavídez en amplio fallo unánime en la ciudad de Buenos Aires.

La chaqueña Benavídez, oriunda de Resistencia, de 35 años, integrante del seleccionado argentino amateur y actual Nº 4 del ranking argentino pluma, ya tuvo una chance mundialista el 17 de junio de 2017 cuando igualó frente a la santafesina Daniela "La Bonita" Bermúdez por el título mundial súper mosca OMB, en el segundo duelo entre ambas.

Tras ello, venció y perdió con la chaqueña Marianela Ramírez, y viene de perder, el 12 de octubre de 2019, en controvertida decisión de los jueces, con la uruguaya Paola Ibarra, en Montevideo.

Además, en el principal combate complementario, el bonaerense Nicolás “Pupi” Argañaraz (tres reveses y 8 éxitos, dos de ellos por nocaut), Nº 10 del ranking argentino crucero, enfrentará al bonaerense Gustavo “El Volcán” Schmitt , con récord negativo, ya que perdió 12 veces, empató en una ocasión y ganó 6 peleas, una antes de lo pactado.

El enfrentamiento será en categoría crucero, a seis asaltos y marcará el tercer duelo del historial personal, luego de que Argañaraz se impusiera en fallo unánime el 20 de abril de 2019, y Schmitt lo detuviera el 20 de diciembre siguiente, por nocaut técnico en el sexto asalto.

En la división mosca, el invicto bonaerense Nicolás “El Demonio” Muguruza (ganó sus cinco contiendas rentadas, una por nocaut), actual Nº 4 del ranking argentino mosca, se medirá a cuatro capítulos con el mendocino Víctor Díaz, ganador en su debut profesional.

Finalmente, en división mediano, el exretador mundialista bonaerense Ezequiel “Epi” Martínez, Nº 7 del ranking argentino supermediano, chocará a seis asaltos contra el bonaerense Darío “Pato” Baigorria.

Este boxeador tiene una foja de 33 derrotas, dos empates y nueve triunfos (6 por nocaut), mientras que el experimentado Martínez acumula tres empates, 9 derrotas y 44 éxitos, 16 de ellos por la vía rápida.