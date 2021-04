El argentino Víctor Ramírez pelea por el título Intercontinental AMB vacante

El bonaerense Víctor Emilio “Tyson” Ramírez combatirá hoy con el invicto local Arslan Yallyev, en pelea que se realizará en la ciudad rusa de Krasnodar y en la que estará en juego el título Intercontinental AMB de los pesados, que se encuentra vacante.

Ramírez, de 37 años, excampeón mundial crucero OMB y FIB, primero en el ranking argentino de los pesados, ganó los cinco combates que realizó, todos antes del límite, desde su reaparición en 2019 tras casi tres años de inactividad.

Su récord como pugilista rentado es de 27 victorias (22 por nocaut), un empate y tres derrotas, dos de ellas en peleas de campeonato mundial, ante el alemán Marco Huck y el ruso Denis Lebedev, realizadas en Halle y Moscú, respectivamente.

Yallyev, de 24 años, es invicto en once peleas (logró seis definiciones antes del límite) y es el actual campeón mundial juvenil de plata del Consejo Mundial de Boxeo.

En su última presentación, el 31 de octubre del año pasado en Rusia, noqueó técnicamente en cinco rounds al por entonces campeón argentino, el cordobés Ariel Bracamonte.

Jeremías Ponce entrena y aguarda por una chance

El invicto bonaerense Jeremías Ponce se entrena diariamente en el gimnasio de la Escuela de Boxeo “Santos Zacarías” y espera la confirmación de la pelea más trascendente de su carrera, prevista para junio próximo, en Newcastle, ante el inglés Lewis Ritson.

Actual campeón superligero de la Organización Mundial de Boxeo, Ponce aspira a la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en poder del supercampeón, el estadounidense Mario Barrios (26 peleas, todas ganadas, 17 por nocaut), o del campeón regular, el británico Josh Taylor (también ganó todas sus peleas, 17, 13 antes del límite), pero antes deberá acreditar su condición de retador oficial en el pleito con el también imbatido Ritson.

Originario de Forest Hall, de 27 años y 21 combates ganados (de ellos, once por la vía rápida), Ritson tiene el antecedente de haberse medido con otro argentino, el bonaerense Germán Benítez, al que venció por decisión unánime el 23 de septiembre de 2019.

Pupilo de Alberto Zacarías, Ponce tampoco ha experimentado derrota alguna en el campo profesional, toda vez que resultó airoso en sus 27 presentaciones, un total de 17 por la vía expeditiva.

A decir de Zacarías, el adiestramiento del muchacho nacido en José Mármol marcha de acuerdo con lo previsto: "Está entrenando como siempre, como todos los días, como toda la vida, desde que empezó a boxear. Eso es lo que se inculca en la Escuela de Boxeo Santos Zacarías".

"El boxeador tiene que entrenarse todo el año. Navidad, primero de mayo, domingo… Eso indica nuestra vieja escuela. Eso hacen cada día nuestros boxeadores. El que quiere triunfar, el que quiere llegar, el que quiere intentarlo. El boxeador no tiene que entrenarse para una pelea. El boxeador tiene que estar entrenado todo el año porque es su deporte. Es lo que ha elegido hacer y eso es lo que hace Jeremías", añadió Zacarías. Repuso que la eliminatoria con Ritson –en la que estará en juego el primer lugar en el ranking de la FIB- tendría lugar en Newcastle el 14 o el 26 de junio próximo.

De todos modos, aclaró que se trata de una velada condicionada a la evolución de la pandemia por la Covid-19: "En estos días tenía que llevar a una piba a Alemania, pero por ahora no hay pelea, no se puede viajar. Están complicadas las cosas".

Ponce conquistó el título IBO el 14 de septiembre de 2019 cuando le ganó por puntos al alemán Rico Müller en Friedrichhain y su última salida rentada data del 11 de diciembre de 2020. Asimismo, con una victoria en las tarjetas a expensas del dolorense Jonathan Eniz en el estadio Mary Terán de Weiss de la CABA.

En marzo último se le había frustrado la posibilidad de enfrentar al veterano ruso Eduard Troyanovsky, excampeón superligero IBO y FIB.

Ponce ha firmado contrato por dos combates con el promotor inglés Frank Warren, el primero con Ritson y el segundo con adversario que se determinará en su oportunidad.