Gran velada internacional se va a concretar en el Club Atlético Lanús

De la mano de Payne Boxing Series 3, la Argentina vivirá su primer gran evento internacional desde el 2020, por TyC Sports y TUDN.

El campeón internacional wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el exolímpico y consagrado prospecto argentino Alberto Palmetta, se enfrentará al férreo mexicano José Herrera, intentando defender por primera ocasión su corona, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará el sábado 27 de marzo en el microestadio “Antonio Rotili” del Club Atlético Lanús (Buenos Aires, Argentina).

Será el estreno en tierras argentinas de la serie de eventos Payne Boxing Series, que será televisada en vivo a través de TyC Sports y TUDN, para Argentina, Estados Unidos y toda América.

Luego de las exitosas ediciones en Estados Unidos del 15 agosto y el 7 de noviembre, el evento marcará el desembarco en Argentina del ciclo Payne Boxing Series. Y para su estreno están confirmadas las presencias de tres olímpicos argentinos.

En el segundo combate estelar de la noche, el campeón Fedebol supergallo AMB y exmonarca nacional de la división, el doble olímpico Alberto Melián, se medirá con el invicto dominicano Frency Fortunato Saya, en un enfrentamiento enmarcado en la categoría pluma y a la distancia de diez asaltos, que colocará al ganador en importantes puestos mundialistas.

En el mejor momento de su carrera en los Estados Unidos, Palmetta (un revés y 15 triunfos, 11 de ellos por la vía rápida), de 30 años, olímpico en Río de Janeiro 2016, Nº 6 del ranking mundial wélter AMB, regresa a la Argentina tras ocho exitosas presentaciones -siete de ellas en Estados Unidos.

Frente a Herrera (dos derrotas y 35 éxitos, con 23 KO), un año mayor, buscará defender por primera vez el cetro que conquistó el 15 de agosto cuando detuvo al estadounidense Tre'Sean Wiggins por nocaut técnico en el sexto asalto en Daytona Beach, Florida, y viene de despachar al mexicano Saúl Corral en el quinto, el 7 de noviembre en Rock Hill, Carolina del Sur.

Melián-Fortunato en el otro duelo estelar

En el otro combate estelar de la noche, el campeón Fedebol supergallo AMB y exmonarca nacional de la división, el doble olímpico cordobés Alberto Melián (dos derrotas y 8 triunfos, 5 por nocaut), se enfrentará invicto dominicano Frency Fortunato Saya (ganó sus diez peleas, ocho antes de lo estipulado), en un enfrentamiento enmarcado en la categoría pluma y a la distancia de diez asaltos, que colocará al ganador en importantes puestos mundialistas.

Se tratará de una prueba de fuego para ambos. Melián, con 31 años, olímpico en Londres 2012 y Río 2016, Nº 3 del ranking argentino supergallo, llega tras derrotar el pasado 26 de febrero al bonaerense Luis Molina en nueve rounds y conquistar su título Fedebol AMB.

Enfrente tendrá a Fortunato Saya, de 23 años, dominicano residente en Fort Lauderdale, Estados unidos, excampeón juvenil supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Fedecentro pluma AMB, que llega luego de vencer el 15 de agosto en dos rounds al nicaragüense Julio Buitrago en Daytona Beach.

En el principal combate complementario, el invicto Mirco Cuello (3 peleas ganadas todas por KO), ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, se enfrentará a Héctor Gusmán (siete reveses y 15 éxitos, con 9 definiciones categorícas), en categoría supergallo y a seis rounds.

En la división mosca, Jazmín Villarino (3 triunfos, un revés y un empate) se medirá con Roxana Bermúdez (2-2-2), a seis capítulos.

Finalmente, en peso pluma, el estadounidense José Ibarra (ganó en sus cuatro presentaciones, dos por nocaut) chocará contra el argentino Nazareno Comán (1 triunfo y un traspié), a cuatro rounds.

Ponce va a tener una eliminatoria mundialista

El peleador bonaerense Jeremías Ponce, campeón superligero IBO, selló un contrato con Universum y con Frank Warren, y disputará una eliminatoria al título mundial FIB wélter juniors.

Ponce, invicto en 27 peleas, todas ganadas, con 14 nocauts, tiene 24 años y se enfrentará en el mes de junio al inglés de 27 años, Lewis Ritson (un revés y 21 triunfos, en una velada a realizarse en Newcastle Upon Tyne, tierra natal del británico.

El ganador de esa pelea quedará primero en el escalafón superligero de la FIB, listo para disputar la corona mundialista, informó el portal “A la vera del ring”, recordándose que en la clasificación de la FIB el argentino está quinto y su rival, sexto.

El pupilo de Alberto Zacarías suscribió ayer un contrato con Özen-Otto, titular de la empresa alemana Universum, y con Warren, de la compañía inglesa Queensberry Promotion.

“Firmé por un año. La primera pelea va a ser por el primer puesto del ranking. O sea que, si gano, ya voy por el título. Puede que cierre mi preparación para esta pelea en Alemania, es una posibilidad”, comentó Ponce.

Flavio Oleaga Mirabal, matchmaker de Universum, confirmó lo dicho por Ponce e indicó que la fecha exacta de la pelea se conocerá en las horas siguientes, al expresar:

“El contrato es por un año y con opción de extenderlo por más tiempo. La pelea (Ponce-Ritson) tendrá fecha precisa en los próximos días”, aseguró.

El sitio ESPABOX, que adelantó el acuerdo de Ponce con Universum, había advertido que podría darse una semifinal, con dos cruces, para determinar al retador mandatorio de la FIB: el puertorriqueño Subriel Matías vs. el kazajo Batyrzhan Jukembayev, por un lado, y Ponce-Ritson, por el otro. Según esa versión, los ganadores de ambos choques se enfrentarían por el 1° lugar del ranking.

De acuerdo con lo dicho por Ponce y Oleaga Mirabal a dicho portal especializado, no habrá tal “minitorneo”, sino que la pelea entre el argentino y el inglés será la que tenga carácter de eliminatorio.

El campeón superligero de la FIB es el escocés Josh Taylor, quien además ostenta el supercampeonato AMB. El 22 de mayo, en Las Vegas, va a intentar unificar contra el dueño de las coronas CMB y OMB, el estadounidense José Carlos Ramírez.

En Córdoba habrá un torneo amateur

Con el pugilismo profesional argentino ya en marcha, la cuenta pendiente sigue siendo en varias provincias el boxeo amateur.

Por eso, en Córdoba se celebra la noticia del campeonato “José Emilio Graglia”, que reunirá a púgiles varones aficionados mayores –que tengan 18 años o que estén habilitados para pelear con mayores– de más de 15 peleas.

Durante los días sábado 24 y domingo 25 de abril, y en Río Cuarto, el certamen que homenajea al fallecido expresidente de la Federación Cordobesa de Box (FCB) pretende reunir a peleadores de todas las divisiones. Para eso, cada categoría deberá tener entre dos (como mínimo) y cuatro (como máximo) inscriptos.

Las peleas, organizadas por A.M.B.A.P.A. Córdoba y Alejandro Aguirre Promociones, se disputarán a tres rounds de tres minutos por uno de descando, con fallo obligatorio.