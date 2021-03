Esta noche se emitirán en directo dos interesantes veladas pugilísticas

Esta noche, por la señal de TyC Sports, desde las 23.30 horas y previamente por TyC Sports Play (desde las 21.45), se emitirá la velada que se desarrollará en el Complejo Termal Vertiente de la Concordia, en Concordia, Entre Ríos.

En la batalla central de la programación, el entrerriano Jorge “Picante” Bermúdez, quien perdió una pelea y ganó siete, tres por fuera de combate, enfrentará al chubutense Andrés “Canelito” Tejada, quien tiene una foja profesional de una derrota, dos empates y ocho triunfos, con dos nocauts a favor.

Se van a enfrentar a nueve rounds, por el título Fedebol superligero vacante de la Asociación Mundial de Boxeo.

Por otra parte, a través del Facebook y YouTube de Chino Maidana Promotions, desde las 21 horas, se ofrecerán estas contiendas:

El porteño Alexis “Terrible” Torres, quien se impuso por nocaut en las dos peleas que hasta el momento disputó, frente al debutante Daniel Zabala, en peso ligero.

El bonaerense Nicolás Demario (dos empates, cuatro reveses y 13 éxitos, siete antes de lo pactado) se enfrentará a su comprovinciano Lucas Rojas (un empate, tres triunfos y cuatro reveses), a ocho rounds, en divisional superligero.

Otro peleador bonaerense, el invicto Francisco “Bebu” Verón (dos peleas, ambas ganadas por KO), se cruzará con el chubutense Darío Carrizo (cuatro derrotas, un empate y un triunfo), en peso mediano.

El tucumano Amed Reguera, quien debutó perdiendo, hará su segundo combate rentado frente al bonaerense Alejandro Farías (debutante), a cuatro capítulos, en peso gallo.

Finalmente, el rosarino Cristian Reggiardo (tres peleas ganadas, dos de ellas por la vía rápida) peleará contra el platense Hernán Comezaña (perdió dos y ganó seis batallas, cuatro por nocaut), a seis rounds y pactada en categoría superligero.

Manu Torres deja vacante el título nacional mediano

Emanuel Torres, el pugilista argentino radicado desde hace poco más de un año en West Palm Beach, viene de ganar nuevamente en los Estados Unidos, al superar ampliamente por puntos al local Louis Hernández, en velada realizada en Shelbyville.

La contienda fue a ocho asaltos y el estadounidense, de 26 años y quien sumó su segundo revés, tiene un empate y ganó ocho peleas, seis por nocaut, fue superado claramente por "Manu" Torres, cuyo marca trepó a 16 triunfos (cinco por fuera de combate) y tres derrotas.

El peleador de nuestro país, de 31 años, seguirá combatiendo en el mercado norteamericano y, pese a que la Federación Argentina de Boxeo no lo intimó, confirmó que dejará vacante el título argentino mediano.

Torres aseguró al portal "A la vera del ring" que su decisión se basa en que ahora está compitiendo no solo en otro país, sino también en una división más chica, la superwélter, y se mostró “re contento con ser campeón argentino, es algo increíble. Pero quiero seguir creciendo, perseguir nuevos sueños y hacer carrera acá”, reflexionó el pupilo de Charles Mooney, director técnico que además es entrenador de Alberto Palmetta.

Manu venía de vencer el 15 de agosto del año pasado al norteamericano Cleotis Pendarvis, también por puntos y en ocho vueltas.

Contra Hernández, de 26 años, fue creciendo round a round y para vencerlo le bastaron un buen andar sobre el ring y susprecisos golpes de jab de mano izquierda. No pudo lucirse porque es un contragolpeador y en Hernández no halló un oponente que lo atacara y lo exigiera.

De cara al futuro, el gran desafío de Torres se destacará en un boxeo estadounidense que prioriza el nocaut y la agresividad, elementos que no son propios de un estilista como el boxeador argentino.