Matías Erbín, preparador físico de Brian Castaño, recordó su paso por Junín y habló sobre el futuro

Matías Erbín tiene 33 años y está cumpliendo un sueño personal y deportivo y -sin dudas- cada vez tiene mayor éxito en su actividad profesional, que ha tomado con mucho amor, dedicación y responsabilidad.

Es profesor de educación física, hijo de Lidia López y de Carlos Erbín y nació en San Pedro, pero está radicado en los Estados Unidos hace algunos años, donde reside con su pareja, Pamela Lecuona.

Erbín inició su trayectoria como preparador en la parte física de boxeadores en nuestra ciudad, trabajando algunas temporadas en la promotora juninense Arano Box, con epicentro en el gimnasio ubicado en calle Paso, entre avenida Libertad y Salta.

Entrevistado por Democracia, sobre aquella época no tan lejana Matías Erbín comenzó señalando:

"Llegué a Junín gracias al trabajo que hice como preparador físico de Sebastián Luján (boxeador rosarino de dilatada y buena campaña profesional), quien era sparring de Lucas Matthysse y ayudé a Sebastián a manejar su carrera. Luján fue campeón argentino y allí conocí a Mario Arano, quien me ofreció ser preparador fisico de Lucas Matthysse luego de su pelea con Danny García. Le estoy siempre agradecido por haber podido trabajar con Lucas y con todos los boxeadores de ´Arano Box, para mí fue una gran experiencia y crecimiento, ya que pude trabajar con muchos boxeadores y diferentes cualidades. Estar en el gimnasio con Luis ´Cuty´ Barrera y Juan Martín ´Látigo´ Coggi fue para mí como hacer la universidad del boxeo, ya que aprendí muchísimo y tuve que cambiar y adaptar mi trabajo para poder desarrollarme mejor y que los peleadores rindan al ciento por ciento. Teníamos un gran equipo y todo muy coordinado con ´Cuty´, que era el jefe del equipo. Dejé todo lo que tenía en Rosario para ir a Junín, para seguir creciendo en lo profesional. Una ciudad muy linda, con gente excelente que me abrió las puertas y me dio grandes oportunidades, la posibilidad de trabajar con excelentes profesionales como el doctor Eduardo Leguizamón y los amigos del café ´La Genovesa´, una mesa inolvidable para mis amigos Guillermo Miñones, Juan José Rubino, quienes siempre me recibían de la mejor manera. Con algunos de ellos sigo en comunicación y también con Sergio Malizia del Club Sarmiento, el psicólogo Rolando Funes, Federico Pérez, los futbolistas Franco Ppino, ´Pepo´ García y y grandes amigos como Cristian Bubillo, Carlos Daddiego, Carlos Ponce, Darío Funes y muchos otros que quizás no esté nombrando, pero que me ayudaron mucho a desarrollarme y a sentirme muy cómodo en Junín".

Con el equipo de Lucas matthysse

Sobre su trabajo con Lucas Martín "La Máquina" Matthy-sse, Erbín detalló:

"Con Lucas tuvimos buena química de entrada y hasta el día de hoy seguimos en comunicación y, a pesar de ser yo más joven que él, siempre me respetó a la hora de trabajar y tuvimos grandes resultados. Supe entenderlo y escuchar muchas veces a ´Cuty´, que es el que más lo conoce y me fue guiando para llevarlo a rendir al máximo. La relación con ´Cut´ Barrera siempre fue muy buena, y seguimos comunicados. Él te recibe como un padre y te enseña todo, no se guarda nada, siempre intercambiamos opiniones y aprendíamos unos del otro, yo más que él, seguramente, porque entendí con él sobre cómo entrenar a un boxeador, a una figura que iba a pelear 12 rounds al más alto nivel en Estados Unidos. También el ´Látigo´ Coggi, junto con Barrera, me enseñaron el valor de la vieja escuela y a respetarla por su trayectoria y resultados y de ahí poder combinarla con mi trabajo".

A modo de anécdota, recordó lo vivido durante una concentración en el Parque Natural Laguna de Gómez con Matthysse y todo su equipo:

"En la concentración, generalmente yo le cocinaba a Lucas, le preparaba el desayuno y la merienda, hasta que sumamos una cocinera. Un día, tras el mate matinal, le estaba preparando unas tostadas y se me acercó ´Látigo´ Coggi y me dijo: ´No tenés que repararle vos las tostadas al boxeador, vos sos preparador físico. Él solo lo puede hacer, a los boxeadores nos dan la mano y nos tomamos hasta el hombro, eso no lo hagas´, me expresó. Lo recuerdo siempre, porque no fue un reto, fue un consejo que siempre tengo presente, sobre que hay que mantener distancia para respetarnos entre profesionales, cada uno en su rubro".

El alejamiento de Arano Box

Siguió cometando: "Los viajes con Lucas y el equipo al exterior fueron impresionantes, mi primera pelea con Matthysse fue ante John Molina, una batalla increíble, con más de diez mil personas coreando el nombre de Lucas en Estados Unidos. Fue una verdadera estrella, con fanáticos tomándole fotos, muchos reportajes, firma de autógrafos, algo increíble y ni hablar de esa pelea, en la que Lucas cayó dos veces y terminó venciendo por nocaut en el undécimo round a Molina. Fue impresionante y, de hecho, fue elegida la mejor pelea del año 2014".

"Luego de la derrota ante el ucraniano Víktor Postol (fue el 10 de marzo del 2015) seguí en Arano Box trabajando y llegó el brasileño Patrick Teixeira a entrenar a Junín y luego de terminar mi experiencia profesional en Junín, a quienes manejaban a Teixeira les interesó mi trabajo. Matthy-sse ya mostraba señales de no volver a pelear por un tiempo, de hecho había comenzado en marzo (2016) un campamento que solo duró una semana, porque Lucas no estaba con ganas y en una charla con él fui sincero en decirle que haga lo que él sentía, que si la llama no estaba prendida o que si el ´ojo de tigre´ no estaba como siempre, que se tomara un descanso, que se lo merecía. Recién había comprado la casa de sus sueños en Trelew y era entendible que quisiera disfrutarla. Por entonces, recibí una propuesta del mánager Eduardo de Melho para ir a trabajar a Brasil con Patrick Teixeira, oferta que era muy buena en lo económico y me daba la oportunidad de ir a Estados Unidos por seis meses, para hacer campamento y mostrar mi trabajo. Hablé nuevamente con Lucas y me dijo que se iba a tomar un año sabático, que no iba a pelear y mismo me aconsejó que vaya, que siga mi carrera, que confiaba que me iba a ir muy bien en Estados Unidos. Yo necesitaba trabajar y seguir creciendo. Les comuniqué a Mario (Arano) y a ´Cuty´(Barrera) mi decisión, mostrándoles agradecimiento siempre por la oportunidad brindaba y quedando a entera disposición si Lucas volvía a pelear, que Matthysse sería mi prioridad si me necesitaban. Entiendo que quizás no lo tomaron de la mejor manera, pero les fui totalmente honesto y de frente al comunicarles mi decisión. Nunca más tuve comunicación con la empresa. Tengo un gran recuerdo y una gran experiencia en Junín, lo que ayudó mucho a mi carrera. Me dieron la oportunidad y la aproveché al máximo y entrené a cada boxeador del equipo por igual, sin diferencias, y con todos mantengo un gran relación. Lo di todo", afirmó contundentemente.

El trabajo junto con Sebastián Contursi

Avanzando en la charla, Erbín recordó que "En marzo de 2017, luego de seis meses viviendo en San Pablo (Brasil), estaba en Las Vegas trabajando con Teixeira y con Ismael Salas, un entrenador cubano muy reconocido, quien me confió a sus boxeadores. Yo buscaba reinventarme y volver a las grandes veladas, como cuando estaba con Matthysse. Fue por entonces que recibí el llamado de Sebastián Contursi, mánager del ´Chino´ Marcos Maidana, de Jesús Cuéllar, Brian Castaño, entre otros. Nos reunimos y me ofreció trabajar con Jesús Cuellar para su pelea con Abner Mares, pero no pude aceptar debido a que ellos estaban en Los Ángeles y yo en Las Vegas, y no podía trasladarme porque estaba comprometido hasta agosto 2017 con Teixeira. Me propuso entrenar a Brian Castaño para su primera defensa del título mundial ante Michel Soro, en Francia, sabiendo que si Brian venía a Las Vegas podía trabajar con él, y no lo dudé. Le dije que sí, sin problemas, y ahí su papá -Carlos Castaño- dio el visto bueno y Brian llegó a Las Vegas a entrenar, así que colaboré con la logística de montar el campamento, ahí ya que llevaba tres meses viviendo en esa ciudad. Sebastián Contursi me dio oportunidad de volver a las Grandes Ligas con el mejor boxeador de la Argentina (Castaño), algo que veía lejano en esos momentos. Luego, me confió a boxeadores como Fabián ´TNT´ Maidana (hermano del ´Chino´), Nery Romero y Alan Castaño (hermano de Brian) y hasta el día de hoy sigo ligado a Contursi, quien además me ayudó muchísimo a obtener mi Visa de trabajo para poder desarrollarme en Estados Unidos. Un gran profesional y gran persona", aseguró sobre Contursi.

Más adelante, recordó: "En septiembre de 2017 tomé la decisión de dejar el equipo de Teixera y seguir con Brian y todo el equipo de Contursi. Eso hizo que viajara muy seguido a Estados Unidos y pasara más tiempo acá (en EE.UU.) que en la Argentina. Conocí a Manuel Robles, reconocido entrenador mexicano de grandes campeones mundiales como Oscar Valdez, Andy Ruíz, Jessie Magdaleno etc., quien entrenaba a Fabián ´TNT´Maidana (hermano del ´Chino´) y a Nery Romero. Trabajando en equipo, comenzó a ver mi trabajo y luego de dos años de experiencia me ofreció unirme a su equipo de trabajo, que necesitaba un preparador físico de confianza y junto con mi esposa tomamos la decisión de venir a vivir a Los Ángeles y ella me apoyó en un cien por ciento. Los boxeadores fueron llegando por medio de Many Robles y otros mánagers, como Sebastián Contursi, César García, Tom lofler, etc. De la Argentina, trabajo con Brian Castaño y Nery Romero y comparto equipo con Carlos Castaño (papá del ´Boxi´) quien viene haciendo un gran trabajo todo estos años y es un gran entrenador y estratega, con mucha experiencia internacional y quien está sumando boxeadores extranjeros también".

El título mundial con Brian Castaño

Sobre cómo había trabajado con el argentino Brian "Boxi" Castaño, único monarca mundial actual de nuestro país, para la pelea de hace pocos días, en la cual nuestro compatriota ganó el título mundial superwélter ante el brasileño Patrick Texeira, Erbín detalló:

"Fue una preparación muy larga, ya que se iba a pelear en marzo de 2020, pero la pelea se caceló por la pandemia. Seguimos entrenando, se iba a hacer en noviembre pasado y finalmente se realizó en enero, iba a ser en noviembre y finalmente se efectuó este mes, en febrero. Trabajamos y concentramos desde el 19 de septiembre muy duro, buscando que Brian no llegue sobreentrenado, de que no llegue ´pasado´ de entrenamiento, eso fue fundamental.

Por eso, en un momento bajamos las cargas, seguimos trabajando duro, el ´Boxi´ tuvo muy buenos sparrings, más un gran trabajo de su papá Carlos como entrenador y estratega. Así que estamos todos muy contentos con la victoria y ahora vamos a ajustar diferentes cosas para la próxima pelea, a seguir trabajando, aprendiendo luego de este gran triunfo, que es sumamente importante para el futuro, para su carrera. Sabemos que se vienen cosas grandes, más difíciles e importantes y hay que estar a la altura de las circunstancias", expresó con felicidad y satisfacción el sampedrino.

Sobre Andrés Sosa

En cuanto al boxeador de Arribeños (partido de General Arenales), Marcelino "Nino" López expresó: "No está trabajando conmigo, pero sí mantenemos contacto y gran relación".

Luego, Erbín se refirió al peleador juninense, actual campeón sudamericano, Héctor Andrés Sosa:

"Recibí un llamado de Andrés Sosa, lo cual me tomó por sorpresa. Voy a evaluar su situación y veré si puedo ayudarlo en lo que necesita. Es un gran talento que tiene mucho para dar, debe focalizar sus objetivos y trabajar conscientemente si es que desea llegar a grandes cosas", expresó en relación con otro expugilista de Arano Box quien está entrenando en Brandsen a las órdenes de Juan Martín "Látigo" Coggi y defenderá el próximo mes su corona continental.

Seguidamente, el "profe" de San Pedro radicado en Estados Unidos dijo: "Hace ya un año que no regreso a la Argentina. Hay que trabajar y ser pacientes en la búsqueda de próximos exponentes internacionales, para poner la bandera del país bien alto. Hay material, hay que trabajar y ser pacientes".

"Agradezco en primer lugar a mi esposa y compañera de vida, Pamela Lecuona, quien además de apoyarme en esto, en plena pandemia mudó todo sola para poder llegar a Estados Unidos y estar a mi lado, ya que no pude regresar a hacer la mudanza, debido a que todos los vuelos se cancelaban. Llegó un día antes de que todo se cerrara por el coronavirus, sorteando muchos obstáculos y eso no tiene precio. Y por suerte estamos muy felices y creciendo como pareja. También debo agradecerle a mis padres, quienes junto con mi hermano nos educaron y nos enseñaron siempre ir por nuestros sueños por el camino de la honestidad y el trabajo. A mi familia que nos apoya desde Argentina, a Sebastián Contursi y Manuel Robles por darme la oportunidad de poder estar acá, en los Estados Unidos, entrenando a grandes boxeadores", completó Matías Emilio Erbín la charla con Democracia.