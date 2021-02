Choque entre dos excampeones mundiales e interesantes complementos en Carlos Paz

Hoy sábado en el estadio Arena de Villa Carlos Paz, Córdoba, habrá una interesante velada de boxeo profesional, organizada por la promotora juninense Arano Box y con la participación de pugilistas que entrenan en nuestra ciudad, a las órdenes del director técnico Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

Para algunos es considerada "la pelea del año en la Argentina", la que librarán en el pleito de fondo de la cartelera de hoy dos excampeones del mundo, el tigrense Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios (pesó ayer 60,900) y el mendocino Jonathan Barros (dio en la balanza 61 kilos), a diez asaltos que prometen ser de mucha acción, aunque no se descarta que -por los antecedentes de ambos- todo pueda finalizar antes de lo pactado.

Barrios tiene una foja rentada de cuatro derrotas, un empate y 53 triunfos, 36 de ellos por nocaut, mientras que el cuyano suma 42 victorias (22 por fuera de combate), siete reveses y un empate.

En la velada que televisará esta noche desde las 23 horas la señal de Direc´TV, "La Hiena" Barrios vuelve hoy al ring ante un exigente contendor y expondrá una vasta trayectoria, siempre con la pasión intacta de subirse al cuadrilátero y continuar siendo uno de los íconos del boxeo nacional.



"Disfruto mucho la previa de cada combate, me encantaría poder pelear seguido, es algo fantástico. Me gusta entrenarme, me puse muy bien físicamente para este combate”, expresó el excampeón ecuménico del peso superpluma horas antes de la contienda central de la velada denominada "Verano, Sierras y KO”.

Agregó el de Tigre: "Será una linda pelea, una gran oportunidad para mí porque soy el que va a ganar, por eso me preparé como cuando recién arrancaba en el boxeo. Esta es mi posibilidad y no la voy a dejar pasar de ninguna manera”, agregó Rodrigo, de 44 años, nacido el 1 de agosto de 1976.

"Me preparé para pasarlo por arriba, no me preocupa la diferencia de edad, es solo un número cuando vos tenés un sueño. Nadie va a terminar con mi carrera, solamente yo. Soy una persona muy fuerte”, remarcó luego sobre el pleito con Barros, quien tiene 37 años, cumplidos el 30 de enero pasado.

Barros, por su parte, dijo: "Yo busco la gloria, la gloria es lo más grande, no tiene precio, es algo magnífico. Es una pelea muy importante para el boxeo argentino y por eso la gente está tan convulsionada. Es un evento importante, es muy lindo que se enfrenten dos excampeones mundiales. Hice mi preparación de la mejor manera, haciendo las cosas como deben ser. Estuve entrenando en Sampacho (Córdoba), porque allí me siento cómodo y familiarizado, siempre me atendieron muy bien. Llego bien, contento y con muchas ganas de afrontar este desafío. Lo que más me motivó para estar presente en esta pelea fue el reposicionamiento”, expresó el mendocino.

"Jony" realizó su última pelea el 20 de septiembre de 2019, oportunidad en la que venció a Guillermo Osvaldo Soloppi en el Polideportivo "Vicente Polimeni" de Las Heras, Mendoza.

Con relación al significado de enfrentar a un boxeador como Jorge Rodrigo “la Hiena” Barrios manifestó: “Lo tomo como un rival más, yo trato de hacer mi carrera. Me centro en mi boxeo y nada más. Sé que un triunfo me podría dar salida internacional, eso es lo que estoy buscando”.

Con respecto a cómo sobrellevó el parate de la actividad por la pandemia, el excampeón mundial pluma afirmó: “La verdad es que fue muy duro, estar encerrado sin competir es como cortarle las alas a un pájaro. Fui consciente y pude continuar entrenando en mi casa. No llego de la forma que yo quisiera en lo boxístico, pero estoy conforme porque logré mantenerme físicamente”.

Sobre las grandes expectativas a nivel nacional que se generan por la pelea del año, Barros enfatizó: “Disfruto mucho lo que está ocasionando este enfrentamiento, nos alimenta la adrenalina. Es una motivación importante para cualquier deportista".

"Cobrita" domínguez y kevin zárate, en dos de los complementos

En la velada de esta noche, se presentarán dos peleadores que entrenan en el gimnasio que la promotora juninense tiene en calle Paso, entre Libertad y Salta, a las órdenes de Luis "Cuty" Barrera, excampeón sudamericano de peso wélter.

El nacido en Teodelina, Emiliano "La Cobrita" Domínguez Rodriguez (pesó 65,600), de 32 años y profesional desde hace siete, radicado hace más de un lustro en nuestra ciudad, se cruzará con el mendocino de San Rafael, Jonathan Joel Arena, de 26 años, quien dio en la balanza 66 kilos.

El santafecino/juninense tiene una foja rentada de 24 victorias (diez por nocaut) y siete reveses y busca reposicionarse a nivel internacional, por lo cual hoy buscará superar al "Forastero" Arena, cuyo palmarés es de nueve triunfos (tres antes de lo pactado) y ocho derrotas, una por nocaut.

Otro pugilista dirigido por Luis "Cuty" Barrera, el peleador de la vecina ciudad de 9 de Julio, Kevin Zárate (25 años), cruzará guantes con otro mendocino, Diego Martínez, nacido hace 23 años en Maipú y quien en el pesaje oficial de la víspera dio 69,800, en la segunda vez que debió subirse a la balanza.

Este suma tres triunfos en otras tantas presentaciones, con un nocaut a favor, mientras que el nuevejuliense (pesó 68,800) también está invicto, ya que ganó las dos peleas que ha realizado, ambas antes del límite pactado. Por ello, se espera una batalla de mucha "candela", entre dos jóvenes pegadores que buscan seguir ganando.



Yésica Marcos y Maximiliano Segura firmaron contrato

En un acto encabezado por el vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, y por el intendente del distrito mendocino de Junín, Héctor Ruiz, la excampeona mundial Yésica Marcos y el joven Maximiliano "El Profe" Segura firmaron los contratos que los incorporan a la escudería Arano Box.

El acto se realizó en la "Casa del Bicentenario" de dicha localidad mendocina y además participaron el promotor pintense radicado en nuestra ciudad, Mario Néstor Arano, y el profesor Fabián Sosa, quien entrena a Marcos y a Segura en el gimnasio ubicado en el polideportivo La Colonia de Junín (M).

Abed recordó los comienzos de la movida boxística cuando él era intendente de Junín y ponía en marcha el gimnasio y los primeros festivales. Por su parte, Ruiz, su sucesor en la administración de la pujante ciudad cuyana, consideró que apoyarán más que nunca la actividad, apuntalando los gimnasios y acompañando la realización de veladas que permitan impulsar el deporte en la ciudad y proyectar los valores locales.

Por su parte, Arano se mostró muy contento de poder contar en sus filas con Marcos y Segura, señalando:

"Maximiliano viene siendo programado por nosotros desde sus comienzos profesionales, pero es un gusto poder recibir a Yésica (Marcos), quien fue una gran campeona mundial, peleó con las mejores y además convocó multitudes en muchas de sus peleas. Es muy bueno que hayan confiado en nuestra empresa para su regreso a la actividad y para impulsar el gran boxeo mendocino", dijo el promotor.