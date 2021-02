Difícil pelea internacional afrontará hoy el juninense Fernando "Manzana" Farías

Esta noche, el representante del Sindicato de Choferes de Camiones, el invicto boxeador juninense Fernando Ezequiel "Manzana" Farías, de 31 años, realizará su primera pelea fuera del país, a la distancia de ocho rounds.

El exponente del barrio Almirante Brown de nuestra ciudad combatirá en el Mohegan SunCasino de Uncasville de Estados Unidos, ante el imbatido peleador Timur Kerefov, nacido en Shakushka hace 30 años y de 1,80 de estatura, por lo que le llevará mucha ventaja en centímetros, alcance de brazos, etc. al aguerrido juninense.

El rival de Farías está radicado desde hace un tiempo en Detroit, Michigan (EE.UU.), y en su última presentación, el 20 de agosto de 2020, el ruso venció por puntos en California a Calvin Metcalf.

Anteriormente, cuando aún vivía en suelo ruso, superó por puntos al argentino Germán Horacio "El martillo" Peralta, el 14 de diciembre de 2019 en el estadio USC Soviet Wings de Moscú, en peso mediano.

"Manzana" Farías (31 años), quien viajó acompañado por el técnico de la ciudad de 25 de Mayo, Ángel Ilundain (quien lo dirigirá esta noche), viene de empatar en sus dos últimas presentaciones, tras haber ganado anteriormente como púgil rentado diez peleas en fila, cuatro de ellas por nocaut.

El 31 de agosto de 2018, el juninense igualó en el estadio del Club Ciclista Juninense con Féliz Fernando Vargas y en su última presentación, el 25 de enero de 2020 (antes de la llegada de la pandemia por el coronavirus), empató en fallo mayoritario ante Gerónimo Nahuel Sacco, en el Club Atlético Mariano Moreno de nuestra ciudad.

A horas del combate, "Manzana" -quien entrenó y debió bajar varios kilos cuando se lo permitía su trabajo (en la autopista, en el tramo de la ruta 7 entre Junín y Chacabuco)-dialogó con prensa del Sindicato de Camioneros.

"Una vida sacrificada"

Desde la fría Nueva York, Farías se mostró feliz. "La gran oportunidad de mostrarme a nivel internacional. Ya hace 15 años que defiendo los colores de Camioneros y para esta pelea estuve concentrado en el hotel Palace de Constitución, donde también lo hace «Pokemón» (su hermano Pablo, también juninense y excampeón y con ansias de seguir). Él fue mi gran hacedor para cumplir y acrecentar experiencia en mi carrera", dijo.

Consultado sobre cómo llega a esta batalla, el juninense reconoció: "No llegué al 100%, pero me voy acercando. Hay que tener en cuenta que estuve haciendo algo de ruta y fondo, vengo a los ´ponchazos´ por el trabajo. Estoy muy agradecido a toda la gente de Camioneros, especialmente a Pablo y Hugo Moyano, a Campoamor. Tenemos una vida sacrificada, pero estoy seguro de que voy a hacer una buena pelea, voy a dejar todo para que así sea".

Finalmente, Fernando expresó: "Siempre me hice respetar arriba del ring y nunca me olvido de Pablo Moyano. Yo tengo nueve tornillos en un brazo, porque cuando tenía 18 años me quebré en una pelea en Santa Fe, peleando contra Ángel Pagario y, como siempre, Pablo me compró una prótesis y pude operarme. Yo no era afiliado y me ayudaron", completó "Manzana" Farías desde Nueva York.

