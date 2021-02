Brian Carlos Castaño disfruta de su nuevo reinado

Todavía en California, donde el pasado sábado conquistó el título superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Brian Carlos Castaño se confiesa "contento y emocionado" y subraya que su lúcida victoria a expensas del brasileño Patrick Teixeira le "llenó el alma".

El invicto peleador argentino disfruta de unos días de descanso después de una extensa preparación de cinco meses que calificó de "campamento muy fuerte", a las órdenes de su mánager Sebastián Contursi, su padre Carlos en la dirección técnica y el preparador físico Matías Erbín.

Este último profesional trabajó un par de años en Junín, en la promotora Arano Box, tras lo cual se alejó, luego de la impensada derrota de Lucas Martín Matthysse ante Viktor Postol.

Cabe destacar que el propio Teixeira estuvo también entrenando hace algunos años en el gimnasio juninense de calle Paso, junto con su técnico brasileño, Edson Nascimento, y por entonces con Erbín ayudándolo en la preparación física.

"Cumplí otro sueño"

El "Boxi" Castaño detalló sus "lindas sensaciones" después de propinar una paliza a Teixeira en el ring del Fantasy Springs Casino de Indio, California, y quedarse con la faja OMB. Y destacó: "Esto es muy emocionante, cumplí otro sueño y ya son dos mis títulos del mundo. Me llena el alma y me da energía para seguir adelante. Es una inyección de adrenalina para seguir pensando, soñando y trabajar a futuro".

En ese sentido, tal parece que en el horizonte se perfila la unificación con el estadounidense Jermell Charlo, triple campeón de la AMB, del CMB y de la FIB, dueño de un récord de 32-1 con 16 triunfos categóricos y asimismo considerado el mejor superwélter del planeta.

El "Boxi" aseguró que en la pelea con Teixeira se sintió "muy cómodo, muy fuerte, concentrado 100 por 100, confiado, porque sabía que estaba preparado para hacer la mejor pelea. Si bien la postergación nos había obligado a cambiar, estuvimos activos, a full".

El flamante campeón mundial aseguró que su equipo de trabajo es "formidable, con Sebastián Contursi a la cabeza, mi viejo Charly, quien me formó y ya me llevó dos veces a lo más alto y Matías (Erbín, oriundo de San Pedro, Buenos Aires) que me maneja la parte física para el alto rendimiento".

Matías Erbín sobre su trabajo: "Entregar el producto que quiere"

El muy ponderado profesor Erbín declinó sus laureles y se limitó a a manifestar: "Brian es como se mostró, ese es su estilo, la forma de pelear que le inculcó su padre y que tan buenos resultados le dio. Mi trabajo es entregarle al papá de ´Boxi´ el producto que quiere, como alguien preparado para tirar una tremenda cantidad de golpes y asfixiar al rival", señaló el profesor Erbín.