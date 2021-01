Buen debut profesional tuvo el boxeador juninense Francisco “La Cobra” Olguín

Una buena presentación, en su esperado debut como boxeador profesional, tuvo anteanoche el juninense Francisco Gabriel Olguín, pugilista del barrio Municipal de nuestra ciudad, que hizo su primera pelea en el terreno pago en la velada que se concretó en la ciudad bonaerense de General Madariaga.

"La Cobra" juninense, que pesó 64,300 kilos, le ganó por nocaut técnico en el cuarto y último asalto al pampeano William Daniel Cuevas, apodado "Hacha" y quien dio en la báscula 63,500 kilos.

Tras muy buena campaña como pugilista aficionado, "La Cobra" Olguín hizo su debut rentado y fue muy superior al de La Pampa, haciendo valer su mejor boxeo, su mayor alcance de brazos y la potencia de su pegada.

El dirigido por el cordobés José Luis Guevara llegó muy bien preparado a su debut, que se había postergado en un par de ocasiones y ello quedó plenamente demostrado sobre el cuadrilátero de Madariaga.

Olguín fue muy superior al “Hacha” Cuevas desde el primer asalto y, en el último capítulo, el árbitro se apiadó del pampeano y paró la desigual batalla, dándole el triunfo por nocaut técnico a “La Cobra”, quien festejó junto a su entrenador y ayer domingo a media mañana con su familia y amigos al regresar a Junín.

En cuanto a William Daniel Cuevas, sigue sin poder ganar en el terreno pago, ya que perdió las tres peleas profesionales que ha realizado, la primera antes de lo pactado.

Olguín se mostró “muy feliz con el triunfo”

A su regreso a nuestra ciudad, tras ser felicitado por familiares, amigos y compañeros de gimnasio, Francisco Olguín habló con Democracia, y expresó:

"En el primer round, que fue de estudio, de estilo al principio, pude conectar algunos golpes abajo, que sin dudas sintió mi rival, quedándose por momentos sin aire. Ya en el segundo, volví a pegarle seguido abajo y combiné con manos arriba, dejándolo sentido y obligando al árbitro a hacerle una cuenta de protección".

Seguidamente, "La Cobra" expresó que "en el tercer round, estuvo muy sentido y sin aire, por lo cual tiró mi adversario varias veces el bucal y el árbitro le descontó un punto. En el cuarto, de entrada le pegué bastante y el árbitro paró la pelea, dándose el triunfo por nocaut técnico", detalló el peleador local.

Francisco se mostró además "muy feliz con el triunfo, porque llegué bien de peso, pese a los nervios iniciales trabajé luego bien y tranquilo, me sentí muy fuerte y mi rival casi no pudo conectarme golpes, Salió todo como lo esperábamos con mi equipo y ya mañana (por hoy lunes) vuelvo a los entrenamientos, ya que el organizador (Tello) habló con mi técnico (José Guevara) y le comentó que probablemente en febrero, me programe nuevamente", completó "La Cobra" Olguín apenas arribado a Junín desde General Madariaga.

En la pelea de fondo de la velada realizada en General Madariaga, en esperada revancha, hasta el momento, el campeón argentino alternativo de los supermedianos, el entrerriano Marcelo Cóceres (un empate, dos derrotas y 29 triunfos, 15 por nocaut) perdió por puntos a quien ya había vencido anteriormente, el bonaerense Sebastián Papeschi.

Este, ahora, acumula tres reveses y 16 triunfos, seis por la vía rápida, recordándose que el 13 de noviembre pasado, en Luis Guillón, se impuso Cóceres por decisión, en una pelea muy cerrada, como la de anteanoche.