El 19 de febrero se realizaría una velada de boxeo en nuestra ciudad

Una velada de boxeo aficionado se va a realizar, si es finalmente aprobada por autoridades municipales y de la Dirección de Deportes de Gobierno de Junín, el viernes 19 de febrero, en las instalaciones del Club Atlético Ambos Mundos.

Cumpliendo con las medidas sanitarias que se van a implementar, van a subir al ring –montado en el campo de deportes de la institución tricolor- varios peleadores de nuestra ciudad y otros exponentes de la Región.

Entre los locales, van a presentarse Agustín Burgos, Sebastián “Látigo” Luque, Pablo Font, Juan Burgos, Gabriel Gutiérrez, Agostina Gómez y Axel Rodríguez, quienes entrenan a las órdenes del excampeón argentino, Miguel Antonio “Manu” Burgos Medina, y Juan Ignacio Farías y Claudio Paiva, dos exponentes del gimnasio “Oscar ´Ringo´ Bonavena” que encabeza el técnico Oscar Farías.

Los pugilistas de nuestra ciudad se vienen entrenando para esta velada, que marcaría el regreso del deporte de los puños a nuestra ciudad, tras casi un año sin programaciones boxísticas, debido a la vigente pandemia que generó el coronavirus.

“La Cobra” Olguín va con su ilusión a General Madariaga

Lo que hace mucho tiempo viene esperando Francisco Gabriel Olguín, boxeador del barrio Municipal de Junín, se producirá este sábado, ya que debutará como profesional en una velada que se realizará en la ciudad bonaerense de General Madariaga y televisada en directo por TyC Sports y TyC Sports Play.

"La Cobra" juninense se presentará en categoría súperligeros (peso máximo de 63,503 kilos o 140 libras), enfrentando a cuatro asaltos al pampeano William Daniel Cuevas, apodado "Hacha" y quien realizó dos peleas el año pasado, una antes del inicio de la pandemia y otra en diciembre, ambas perdidas.

Tras muy buena campaña como pugilista aficionado, "La Cobra" Olguín entrenó activamente desde hace más de un año para su debut rentado, que se vio frustrado en un par de ocasiones, la última el día que Débora Anahí "La Indiecita" López retuvo el título mundial en Luis Guillón (ante Ayelén Granadino), ya que quien iba a ser rival de Olguín en esa velada decidió un par de días antes no enfrentarlo, seguramente sabedor del potencial boxístico del peleador de nuestra ciudad.

A las órdenes del cordobés José Luis Guevara, Olguín siguió practicando en doble y hasta en triple turno, ya que por la mañana realizó los trabajos físicos, de reacción y de footing (corría bien temprano, al amanecer), mientras que por la tarde, en el gimnasio "La Cobra" del barrio Municipal, trabajó en técnica y guanteo, tareas que completó ayer.

Hizo varios rounds de guanteo junto con los locales Néstor "Tito Abdalah" Pomponio, Néstor "Picu" Ygarza, Fernando "Manzana" Farías y Claudio "Bocha" Lúquez (de Rojas), quienes completaron tareas de manopleo a cargo de Roberto Amadei, bajo la supervisión del citado Guevara.

El espigado pugilista local ya está en categoría y va a ir mermando la intensidad de los entrenamientos para llegar bien parado a la pelea sabatina, viajando esta noche/madrugada del viernes rumbo a General Madariaga, para estar presente mañana viernes en el denominado "round cero" que siempre hay que sortear antes de subir al cuadrilátero a combatir.

En cuanto a su rival, William Daniel Cuevas, debutó el 5 de marzo pasado en el Club Argentino de Santa Rosa (La Pampa), perdió por puntos ante Axel Maldona y luego de autorizarse nuevamente las veladas boxísticas combatió el 5 de diciembre del año pasado. Fue en el Club de Ajedrez de La Calera (Córdoba), cayendo por puntos y en decisión no unánime ante Alan Randazzo, por lo cual buscará ante Olguín su primer triunfo en el terreno pago.



Interesante programación

Las empresas promotoras Sampson Boxing y Tello Box organizan esta esperada velada, que contará además con dos combates por títulos argentinos, en el Polideportivo Municipal "Eva Perón" de la ciudad bonaerense de General Madariaga.

En una de las peleas estelares, el campeón argentino alternativo de los supermedianos, el entrerriano Marcelo Cóceres (un empate, una derrota y 29 triunfos, 15 por nocaut), le dará revancha al bonaerense Sebastián Papeschi, quien acumula tres reveses y 15 triunfos, seis por la vía rápida.

Recordemos que el 13 de noviembre pasado, en Luis Guillón, se impuso Cóceres por decisión en una pelea muy cerrada.

En la otra pelea de fondo, el porteño Juan Hernán Leal (un traspié y 11 éxitos, cuatro por la vía rápida) se medirá con el experimentado bonaerense Alfredo Rodolfo Blanco, quien perdió ocho veces y ganó 21 batallas (once por nocaut), por el título argentino wélter, que se encuentra vacante.

Además, habrá otras cuatro peleas entre profesionales y en una de ellas se presentará el invicto súpergallo dominicano, radicado en Necochea, José Alberto Arias, quien ganó los cuatro pleitos que hasta ahora disputó, uno antes del límite.