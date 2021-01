Matías Montesino sigue en grave estado de salud

Pasan los días y las esperadas buenas noticias respecto de la salud de Matías Montesino se siguen haciendo desear, informó el sitio especializado en boxeo “A la vera del ring”.

El parte médico de ayer indicó que el boxeador de Trelew continúa muy grave, con muchos de sus órganos vitales dañados, y peleando por su vida.

Al mismo tiempo, su papá Raúl (quien fue entrenador de Walter “El Terrible” Matthysse, entre otros) mantiene la mejoría y hoy podría ser trasladado a una sala común.

El problema en el boxeador de 23 años ya no es la infección que le causó la malaria contraída en su pelea en Nigeria, pues luego del tratamiento presenta muy pocos parásitos en sangre, sino el daño que la enfermedad le causó en todo el organismo: sus funciones vitales están siendo sostenidas externamente y por eso está con vida.

“Sigue sin haber respuesta de la parte renal: ayer tampoco orinó, así que la diálisis va a empezar a ser diaria; lo respiratorio no termina de acomodarse y por eso sigue con respirador; y lo van a transfundir de nuevo, porque le bajaron los glóbulos rojos”, señaló el parte médico. En cuanto al corazón, hubo una leve mejoría, pues pudieron bajarle las dosis de las drogas que le mantienen la presión y le mejoran su función cardíaca.

Por su parte, su papá Raúl “el Pelado” Montesino continúa mostrando evolución y, si todo se mantiene como hasta ahora, hoy podría dejar la terapia intensiva de la clínica San Miguel de Trelew –donde él y su hijo están internados desde el viernes 15 de enero– para pasar a sala común.

“Raúl está muy bien, no tiene más parásitos. Lo van a transfundir porque le bajaron un poquito los glóbulos rojos: se supone que ahora la transfusión funcionará bien, porque ya no tiene los parásitos en sangre que dañan esos glóbulos. La idea es ver cómo sigue y pasarlo luego a una sala común”, remarcó el parte.

Tanto Matías como Raúl se enfermaron de paludismo cuando viajaron a Ibadán para, el domingo 27 de diciembre, enfrentarse al nigeriano Ridwan Oyekola, quien venció al argentino y conquistó el título superpluma WBF vacante.