Tres veladas prometedoras para la temporada de verano

La promotora juninense "Arano Box" informó que realizará su temporada de boxeo de verano en Villa Carlos Paz, y ya fueron confirmadas tres veladas para los días sábados 23 de enero, 6 y 20 de febrero de 2021.

Las programaciones van a concretarse en el nuevo y coqueto estadio Arena VCP, recinto que "debutará" con veladas del deporte de los puños, televisadas en directo por la señal de DirecTV Sports.

No se informó oficialmente desde la promotora con sede en calle Paso (entre Libertad y Salta) de Junín sobre quiénes serán los peleadores que estarán en las batallas centrales, pero en la del 23 del corriente estaría estelarizando el pegador de Río Cuarto, Adrián Sasso.

En tanto, en una de las de febrero, combatiría como fondista el experimentado peleador de Teodelina (Santa Fe), Emiliano "La Cobrita" Domínguez Rodríguez, quien anteayer cumplió 32 años.

El santafecino, radicado hace varios años en Junín (entrena aquí a las órdenes del ex campeón sudamericano de los welter, Luis Dionisio "Cuty" Barrera) al igual que Sasso, viene de ganar por la vía rápida en la última función que realizó "Arano Box" en diciembre pasado, en Río Cuarto.

Hasta el momento no se dieron a conocer las programaciones, pero sí se sabe que serán televisadas por DirecTV Sports.

Mañana por TyC Sports

El campeón argentino supermediano, el invicto pegador correntino Matías “Monzón” Lovera, se enfrentará al bonaerense Hernán “El Picante” Pérez, en disputa del título fedebol supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encuentra vacante, en un esperado duelo revancha, en el combate estelar de la velada que se desarrollará mañana viernes, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 21, para Argentina y toda América.

En el otro combate estelar de la noche, en otro desquite, el campeón argentino mosca, el formoseño Junior “El Demonio” Zárate, se enfrentará al chaqueño Leandro “El Pumita” Silva, en categoría mosca y a la distancia de diez asaltos, en el tercer duelo del historial personal, luego de dos disputados y excitantes triunfos en decisión unánime tras ocho giros a favor del campeón. En un choque que se espera explosivo, Lovera (14-0-1, 11 KOs) buscará repetir su victoria sobre Pérez (5-3, 2 KOs) del 18 de agosto de 2018 en fallo mayoritario tras seis capítulos en Cutral Có, Neuquén. El nacido en Goya hace 25 años y radicado en San Miguel, Buenos Aires, que superara a cada rival entre los que se destacan el salteño José Yana, Pérez, el cordobés Emiliano Vivas, el santafesino Jorge Caraballo, llega del 25 de octubre de 2019 fulminar al chaqueño Juan Rizo Patrón en el segundo round y consagrarse campeón argentino en la ciudad de Buenos Aires. Enfrente estará Pérez, oriundo de José Mármol, de 31 años, vencedor del bonaerense Gonzalo Andreasen y el paraguayo Gustavo Domínguez Chamorro, quien luego de caer con Lovera viene del 17 de mayo de 2019 ser detenido por el invicto noqueador canadiense Lexson Mathieu en el primero en Montreal, Canadá, y busca revancha.

En el otro combate estelar de la noche, el campeón argentino mosca, el formoseño Junior “El Demonio” Zárate (14-2, 5 KOs), se enfrentará al chaqueño Leandro “El Pumita” Silva (5-6-3, 3 KOs), en un enfrentamiento enmarcado en categoría mosca y a la distancia de diez asaltos, en el tercer duelo del historial personal, luego de dos disputados y excitantes triunfos en decisión unánime tras ocho giros a favor del campeón, el 21 de septiembre de 2018 en Quilmes, Buenos Aires, y el pasado 13 de noviembre Luis Guillón, Buenos Aires.

Zárate, nacido en Ibarreta, Formosa, hace 31 años y radicado en Florencio Varela, Buenos Aires, es ex integrante del seleccionado argentino amateur y ex monarca fedebol supermosca AMB. Vencedor entre otros de los bonaerenses Luciano Baldor y Fabián Claro, el dominicano Diego Pichardo y Silva, el 17 de agosto de 2019, se desquitó del jujeño Juan Jurado en fallo unánime y lo destronó del título argentino mosca. Luego venció al salteño Mauro Liendro y a Silva en la revancha. Ahora tendrá el tercer choque con Silva, oriundo de Coronel Du Graty, Chaco, que noqueara a Baldor y a Claro, y cuyas derrotas han sido frente a campeones como Zárate, el chileno José Velásquez, el bonaerense Fernando Martínez -dos veces-, el sanjuanino Carlos Sardínez.

Más allá de los duelos estelares, una atractiva programación completa la cartelera. En el principal combate complementario, el misionero radicado en San Miguel, Buenos Aires, Cristian “Azteca” Ayala (3-1-1, 1 KO), se enfrentará al bonaerense Santiago “El Tren” Sánchez (5-1, 2 KOs), en un enfrentamiento enmarcado en la categoría welter y a la distancia de cuatro o seis asaltos.

Finalmente, en otra revancha, encuadrada en la categoría superligero, el porteño Federico Schinina (1-0) se medirá al chaqueño residente en Ezeiza, Buenos Aires, Gabriel “La Máquina” Molina (0-2), a cuatro rounds, luego de que el pasado 1 de febrero el porteño se impusiera en decisión unánime tras cuatro vueltas en Los Polvorines, Buenos Aires.