Al ser Covid-19 positivo, el "Chinito" Acevedo no combatirá con el juninense Nicolás de León

El campeón argentino y sudamericano ligero, José Hugo Acevedo se contagió de coronavirus por lo que debió cancelar su combate que iba a librar este sábado 9 de enero en Mar del Plata ante el juninense Juan Nicolás de León, en el que iba a estar en juego el título latinoamericano WBO.

El monarca continental contrajo Covid-19 y de esa manera vio frustrada la posibilidad de reaparecer en "La Feliz" ante "El Titán" de León, combate en el que se ponía en disputa el título latinoamericano ligero y que iba a ser televisado por la señal de TyC Sports.

La desazón de Acevedo

José Acevedo se sintió desconsolado por la inesperada situación que le toca vivir, aunque al mismo tiempo se dio fuerzas pensando en el regreso, al expresar a periodistas de su ciudad:

"La verdad que me amargué mucho cuando me dio positivo de Covid-19, pero lo tomé como un tropezón, estoy bien, así que voy a moverme en mi casa, con la idea de que cuando vuelva a los entrenamientos no esté tan cansado y esperar para la pelea por el título".

Acerca de la posibilidad de pelear en suelo azteca el púgil santiagueño pero radicado en San Francisco (Córdoba) por adopción, expresó: "Como decía tenemos la pelea por el título pero si sale algo para México nos vamos para allá sin dudarlo".

Por otra parte el "Chinito" hizo propicia la ocasión para agradecer a todos los que vinieron acompañándolo en esta preparación.

"No pude llegar a la pelea por culpa de este "bicho", así que no queda otra que hacer las cosas bien, cuidarme en casa y meterle de a poco para volver".

"También mi agradecimiento es para mi entrenador Juan Carlos Aguirre, la nutricionista Alejandra Rizzo, los profesores "Pichuco" Bordese y Jorge Artucio, y mi familia. Esperemos que el próximo año sea más positivo para todos", cerró quien por el momento, no peleará con Nicolás de León.

Aguirre: "No llega con los tiempos"

El entrenador del "Chinito" Acevedo, Juan Carlos Aguirre manifestó que "Lamentablemente, debo confirmar que a la pelea debimos suspenderla debido a que mi pupilo se contagió de coronavirus. La etapa de aislamiento la está transitando bien, gracias a Dios, y hasta está moviéndose en su casa, pero lógicamente que no vamos a pelear, porque no se llega con los tiempos. Además también le dio positivo a Pablo Monzón, el santafesino que vino a ayudarlo a Acevedo".

Además, Aguirre remarcó que "Recién para principios de febrero podría hacerse la pelea, porque tenemos que llegar bien sin dar ninguna ventaja", recordando -además-que Acevedo podría combatir en México el año venidero.

"Para fines de febrero también nos llegó la propuesta de pelear en Tijuana, México. Veremos entonces de qué manera vamos a encarar esos compromisos", señaló el técnico del "Chinito".

También el entrenador apodado "Correntino" volvió a valorar el apoyo privado recibido en los últimos tiempos, señalando:

"Pido mil disculpas a todas las empresas y amigos que nos dieron una mano para esta preparación, hasta de armar un gimnasio a los apurones en el hipódromo de San Francisco. Agradezco a la gente del Jockey Club de nuestra ciudad, por apoyarnos en esta travesía y de saber que yo no hago ningún tipo de militancia política sino apoyar a un joven con grandes virtudes como lo es el ´Chinito´ Acevedo. Me enorgullezco que con escasos recursos pudimos alcanzar tres títulos en 2019 y conservar un invicto que no es poca cosa", añadió en cuanto a su plantel de peleadores.

Finalmente, consideró que "Fue un 2020 muy complicado para nosotros por la pérdida de gente del boxeo como lo fueron Juan Carlos ´El zurdo´ Fernández, Ceferino Morales, Pablo ´Chingolo´" Lencina y nuestro querido Juan Domingo ´Martillo´ Roldán. Todos fueron golpes muy duros, esperemos y ruego a Dios que este 2021 sea un año colmado de bendiciones para todos los argentinos", completó.

Los récords profesionales

Acevedo ostenta un récord de 13 victorias y una derrota, sin empates y una ascendente proyección boxística en un futuro inmediato, ahora un tanto frenada por el coronavirus.

El pupilo de Juan Carlos Aguirre realizó su última pelea el 7 de diciembre de 2019, cuando le ganó por nocáut técnico en el segundo round al chubutense Lucas Montesino, en el Club Atlético San Isidro (San Francisco).

En cuanto a Nicolás De León, trabajó intensamente en Brandsen, entrenando a las órdenes de su técnico, el legendario ex campeón mundial de los welter juniors, Juan Martín "Látigo" Coggi, quien reside en esa ciudad bonaerense.

"El Titán" trabajó en lo boxístico con Coggi y en la parte física con el juninense Ariel Castillo, en doble turno, en el primero de ellos corriendo por las calles de Brandsen, junto a Castillo, en una intensa sesión de fondo y de footing.

Recordemos que "Nico" iba a combatir a fines del año pasado con el campeón Latino de los súper ligeros, Claudio "Chaito" Daneff, pero este, tras pelear y ganar a mediados de diciembre, decidió descansar hasta el 2021 en su Cañuelas natal, frustrándose la batalla para la cual nuestro coterráneo se venía preparando desde hacía dos meses y algo similar le ocurrió ahora con Acevedo al peleador de Junín.

De León, recordemos, tiene 25 años y presenta un récord profesional de tres derrotas (en los inicios de su campaña profesional) y 12 triunfos (tres por nocáut), con varias victorias en serie, desde que tomó su conducción el "Látigo" Coggi, quien tiene a Nicolás como una de las grandes esperanzas de trascender a nivel internacional.

