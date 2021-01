El juninense Juan Nicolás De León afina la preparación para pelear por el título argentino

El juninense Juan Nicolás De León sigue entrenando para su primera gran chance como boxeador profesional, que librará el venidero viernes 8 en la ciudad de Mar del Plata, cuando combata en la pelea de fondo de la velada que se realizará en el Palacio de los Deportes de la "Ciudad Feliz".

"El titán" de nuestra ciudad va a enfrentar al ascendente santiagueño de Añatuya, radicado en San Francisco (Córdoba), José Hugo Acevedo, de 26 años, actual campeón argentino y sudamericano del peso ligero.

Nicolás De León sigue concentrado en Brandsen (Buenos Aires), donde entrena a las órdenes de su técnico, el legendario excampeón mundial de los wélter junior, Juan Martín "Látigo" Coggi, quien reside en esa ciudad.

La batalla entre nuestro coterráneo y Acevedo será por la diadema nacional que posee el norteño, quien llegó a San Francisco hace algunos años para encaminar su carrera boxística. Va a subir al ring en Mar del Plata luego de 13 meses sin combatir, debido a la vigente pandemia que generó el coronavirus.

El 2019 fue realmente importante para el "Chinito" Acevedo, quien realizó seis peleas, ganándolas a todas y coronándose campeón argentino y sudamericano de los ligeros, tras lo cual la crisis sanitaria que afecta al mundo entero, sin dudas, le jugó en contra en lo que podía ser un despegue definitivo en el mundo de los puños.

Acevedo ostenta un récord de 13 victorias y una derrota, sin empates y una ascendente proyección boxística en un futuro inmediato.

Acevedo, pupilo de Juan Carlos Aguirre, realizó su última pelea el 7 de diciembre de 2019, cuando le ganó por nocaut técnico en el segundo round al chubutense Lucas Montesino, en el Club Atlético San Isidro (San Francisco), que tuvo sus gradas colmadas de espectadores, en lo que fue una gran noche para el boxeo no solo de esa ciudad sino de toda la región, que ha vuelto a tener -después de muchos años- un exponente a nivel nacional y aspiraciones internacionales.



De León no para

Las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo no pararon a “Nico” de León, quien siguió trabajando en lo boxístico con Coggi y en la parte física con el juninense Ariel Castillo, en doble turno, arrancando a diario bien temprano su preparación el aguerrido peleador de nuestra ciudad, corriendo por las calles de Brandsen, junto a Castillo, en una intensa sesión de fondo y de footing.

Por la tarde llega la sesión de guanteo y de trabajos de sombra, puching, bolsa, etc., supervisados por Coggi, quien pone toda su experiencia en la misión de mejorar cada día un poco más las condiciones del “Titán”.

Recordemos que "Nico" iba a combatir por estos días con el campeón latino de los superligeros, Claudio "Chaito" Daneff, pero este, tras pelear y ganar a mediados de diciembre, decidió descansar hasta el 2021 en su Cañuelas natal, frustrándose la batalla para la cual nuestro coterráneo se venía preparando desde hacía dos meses.

Pese a la bronca inicial por la pelea “caída”, De León siguió entrenando y llegará muy bien preparado para la pelea ante el doble campeón que vive en San Francisco, pleito para el que -con todo su equipo-, se tienen mucha confianza.

El peleador de Junín tiene 25 años y, recordemos, presenta un récord profesional de tres derrotas (en los inicios de su campaña profesional) y 12 triunfos (tres por nocaut), con varias victorias en serie, desde que tomó su conducción el "Látigo" Coggi, quien tiene a Nicolás como una de las grandes esperanzas de trascender a nivel internacional.

--

--> Jorge Molina es el nuevo titular de la Comisión de Boxeo Profesional