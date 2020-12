El juninense Nicolás De León intentará consagrarse campeón argentino ligero

El juninense Juan Nicolás De León tendrá una gran chance como boxeador profesional el viernes 8 de enero 2021 en la ciudad de Mar del Plata, cuando combata en la pelea de fondo de la velada que se realizará en el Palacio de los Deportes de la "Ciudad Feliz".

"El titán" de nuestra ciudad enfrentará al santiagueño de Añatuya, radicado en San Francisco (Córdoba), José Hugo Acevedo, de 26 años, actual campeón argentino y sudamericano del peso ligero.

La batalla ante nuestro coterráneo será por la diadema nacional que posee el norteño, quien llegó a San Francisco hace algunos años para encaminar su carrera boxística y va a subir al ring en Mar del Plata luego de 13 meses sin combatir, debido a la pandemia.

El 2019 fue realmente importante para el "Chinito" Acevedo, quien realizó seis peleas, ganándolas a todas y coronándose campeón argentino y sudamericano de los ligero, tras lo cual la crisis sanitaria que afecta al mundo entero, sin dudas, le jugó en contra en lo que podía ser un despegue definitivo en el mundo de los puños.

Acevedo ostenta un récord de 13 victorias y una derrota, sin empates y una ascendente proyección boxística en un futuro inmediato, tras el largo parate obligatorio por el Covid-19, sobre lo que opinó así:

"Me afectó para trabajar con sparrings y por eso cuesta más volver al ritmo de antes, pero nunca paré de practicar. Me estoy entrenando dos veces por día a la mañana y a la tarde pensando en que en cualquier momento se pueda dar el tan anhelado regreso", que -se confirmó- será ante el ascendente De León.

Acevedo, pupilo de Juan Carlos Aguirre, realizó su última pelea el 7 de diciembre de 2019, cuando le ganó por nocaut técnico en el segundo round al chubutense Lucas Montesino, en el Club Atlético San Isidro (San Francisco), que tuvo sus gradas colmadas de espectadores, en lo que fue una gran noche para el boxeo no solo de esa ciudad sino de toda la región, que ha vuelto a tener -después de muchos años- un exponente a nivel nacional y de aspiraciones internacionales.



En cuanto a Nicolás De León, sigue concentrado en Brandsen, donde entrena a las órdenes de su técnico, el legendario excampeón mundial de los wélter juniors, Juan Martín"Látigo" Coggi, quien reside en esa ciudad.

"El titán" trabaja en lo boxístico con Coggi y en la parte física con el juninense Ariel Castillo, en doble turno y hasta en el día de Navidad, bien temprano, se vio al aguerrido peleador de nuestra ciudad corriendo por las calles de Brandsen, junto a Castillo, en una intensa sesión de fondo y de footing.

Recordemos que "Nico" iba a combatir por estos días con el campeón Latino de los superligero, Claudio "Chaito" Daneff, pero este, tras pelear y ganar a mediados de diciembre, decidió descansar hasta el 2021 en su Cañuelas natal, frustrándose la pelea para la cual nuestro coterráneo se venía preparando desde hacía dos meses.

Pero no hay mal que por bien no venga y De León siguió entrenando y llegará muy bien preparado para la disputa ante el doble campeón que vive en San Francisco, pleito para el cual -con todo su equipo- se tienen mucha confianza.

El peleador de Junín tiene 25 años y, recordemos, presenta un récord profesional de tres derrotas (en los inicios de su campaña profesional) y 12 triunfos (tres por nocaut), con varias victorias en serie, desde que tomó su conducción el "Látigo" Coggi, quien tiene a Nicolás como una de las grandes esperanzas de trascender a nivel internacional.



La campaña de Acevedo

La única derrota como profesional de Acevedo se registró el 24 de agosto de 2018, al perder por puntos en fallo no unánime ante el bonaerense Reuquen Cona Facundo Arce ("El topo"), en una velada realizada en el Club Sportivo Barracas de la Capital Federal.

La campaña en el terreno pago de José Hugo Acevedo es la siguiente:

Fecha pelea/Rivales/Lugares/Resultados

2019-12-07 Lucas Montesino/San Francisco Ganó x nocaut.

2019-09-28 Saúl M. Huenchul/Carlos Paz Ganó x nocaut.

2019-07-20 Jorge Quiroga/Justiniano Posse Ganó x nocaut.

2019-04-27 Javier José Clavero/Carlos Paz Ganó x nocaut.

2019-02-16 Jonathan J. Arena/San Lorenzo Ganó x nocaut.

2019-01-18 Miguel Acosta/Unión de Álvarez Ganó x nocaut.

2018-08-24 Reuquen Cona Arce/Sp.Barracas Cayó x puntos.

2018-04-06 Sergio A. Blanco/San Francisco Ganó x puntos.

2018-01-13 Oscar N. Retamoso/Carlos Paz Ganó x puntos.

2017-10-28 Diego Saúl González/Villa María Ganó x nocaut.

2017-09-22 Joaquín Cabrera/Porteña (Cba.) Ganó x puntos.

2017-07-07 Horacio E. Fierro/San Francisco Ganó x nocaut.

2017-04-08 Jorge Enrique Arce/Bell Ville Ganó x puntos.

2016-10-07 Gastón Alcaráz/San Francisco Ganó x puntos.

