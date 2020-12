Tres importantes carteleras de verano habrá en Villa Carlos Paz

La empresa promotora juninense Arano Box realizará tres importantes veladas pugilísticas de verano en la serrana ciudad de Villa Carlos Paz, anunció la promotora con sede en calle Paso, entre Libertad y Salta de Junín.

Las programaciones se realizarán los sábados 23 de enero y 6 y 20 de febrero, en el coqueto estadio Arena VCP, ubicado a pocos metros del lago San Roque, desde donde televisarán los eventos, por la señal de DirecTVSports para la Argentina y toda Latinoamérica.

Los protagonistas de las carteleras no están confirmados, informó el portal "A la vera del ring", aunque se barajan los nombres del campeón sudamericano superwélter, el zurdo de Río Cuarto, Adrián Marcelo Sasso, y el oriundo de Teodelina y radicado en Junín desde hace varios años, Emiliano "La Cobrita" Domínguez Rodríguez.

Ambos vienen de imponerse en sus respectivos combates el 12 de diciembre pasado en Río Cuarto. El local, Sasso, sin exponer allí la corona, le ganó por nocaut técnico en dos rounds al bonaerense Juan Pablo Lucero. Y "La Cobrita" Domínguez, a quien dirige Luis Dionisio "Cuty" Barrera, triunfó por nocaut técnico en la séptima vuelta, ante el entrerriano Diego Alberto Chaves.





Vuelve a concentrar el equipo argentino de boxeo olímpico

Luego de dos largas concentraciones en los últimos meses de 2020, el equipo argentino de boxeo olímpico comenzará el 2021 con otro campus de entrenamiento, que será desde el 18 de enero y hasta el 8 de febrero.

Los seleccionados masculino y femenino volverán a reunirse pensando en Tokio y, a diferencia de las citas anteriores, el encuentro no se desarrollará en Santa Teresita, sino en el Cenard o en el CeNaDe (Ezeiza).

Una vez que la pandemia disminuyó y se aprobaron los protocolos, Argentina logró dos encuentros de este tipo: entre el 31 de agosto y el 8 de octubre, y desde el 9 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

En la última concentración, solo se convocaron doce personas, diez boxeadores y dos entrenadores.

Aunque algunos de los mejores peleadores del elenco nacional debutaron como profesionales o asumieron otros compromisos en ese campo, su continuidad en la selección, al menos por ahora, está garantizada.

"A la vera del ring" informó que Mirco Cuello (57 kilos) Brian Arregui (69), Francisco Verón (75), Yamil Peralta (91), Yésica Bopp (51) y Erica Farías (60 kilos) les confiaron a los responsables de la selección que su prioridad siguen siendo los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, Bopp -no participó todavía de ninguna concentración- y Farías -acaba de firmar contrato con Chino Maidana Promotions- tendrán un plazo: “Si en febrero no se suman al equipo, afuera”, dijeron, tajantes, los dirigentes.

Si bien el Comité Olímpico Internacional (COI) aún no lo confirmó, se espera que Buenos Aires sea sede del Preolímpico de América. El certamen clasificatorio a los próximos Juegos Olímpicos-que iba a disputarse en marzo y se pospuso por la pandemia de Covid-19- tiene desde el 6 y hasta el 13 de mayo.

Este campeonato será vital para la Argentina, pues haría de local en un torneo que otorga nada menos que 33 plazas para los varones y 16, para las mujeres.