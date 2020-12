Juan José Velasco expone contra Marcelo Vargas el título sudamericano superwélter

El jujeño Juan José Velasco expondrá esta noche el título sudamericano superwélter ante el mendocino, radicado en La Rioja, Marcelo Ezequiel Vargas, en pelea a 12 rounds, a realizarse en el Polideportivo Municipal de Río Ceballos, Córdoba.

El combate será el principal de una cartelera que será televisada desde las 22 por la señal de cable TyC Sports.

En el semifondo, el excampeón mundial juvenil wélter FIIB, el chaqueño radicado en Santa Fe Diego Ramírez, enfrentará cordobés Maximiliano Suárez.

Velasco, de 33 años y récord de 21 triunfos (13 por nocaut) y 2 derrotas, hará la primera defensa de la corona sudcontinental de los 63,500 kilos, que obtuvo el 4 de enero de 2020 al noquear en cinco vueltas al puntano Leonardo Amitrano, en Montevideo, en lo que fue su última presentación.

El jujeño ya tuvo una chance por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2019, perdiendo por nocaut técnico en 8 rounds con el estadounidense Regis Prograis.

Vargas, de 27 años, nacido en San Martín, Mendoza, y radicado hace seis años en la ciudad de La Rioja, tiene un historial de 14 triunfos (11 antes del límite) y 6 reveses.

Tszyu desea pelear con Brian Castaño

El australiano Tim Tszyu, que cerró el año con una victoria por nocaut y está cerca de disputar una eliminatoria al cinturón, desafió alargentino Brian Castaño

“Quiero una pelea por el título mundial ahora. Eso es. He terminado con Australia. Quiero a los mexicanos, a los estadounidenses, a los muchachos de alto nivel. Me estoy volviendo más maduro. Acabo de cumplir 26 años, ni siquiera he alcanzado mi pico, tengo otros tres o cuatro años antes de alcanzar mi pico”, dijo Tszyu tras vencer en su última batalla.

En ese sentido, fue más allá y pidió a Brian "El Boxi" Castaño, quien continúa su preparación en Los Ángeles, para una casi segura confrontación con el brasileño Patrick Teixeira, por la corona mundial.

“Por eso, quiero la mejor experiencia para luchar contra los mejores luchadores ahora mismo. Esta fue una eliminatoria del título mundial para mí, solo hay dos nombres en la lista de blancos para mí ahora: Castaño y Texeira, así que mis gerentes tienen un plan para mí”, manifestó el peleador australiano.

Golden Boy, la promotora que encabeza Oscar de la Hoya y representa a Patrick Teixeira, ganó la subasta, de cara a su defensa obligatoria del título superwélter, ante "El Boxi" Castaño.

La pelea está fechada para el 6 de febrero, según confirmó Francisco "Paco" Valcarcel, presidente de la OMB.

Los problemas del brasilero a están relacionados con la renovación de su visa. La embajada de Estados Unidos en Brasil está cerrada, por lo cual no pudo realizar los trámites relacionados a firmas y sellos, y eso le impide por el momento poder entrar al país.

Si el brasileño no puede ingresar a Estados Unidos el 6 de enero, un mes antes de la fecha puesta por la OMB para la pelea, el 6 de febrero, el organismo que conduce "Paco" Varcarcel ya estableció que el título quedará vacante. Pero la pelea seguirá en pie.

¿Entonces contra quién peleará Castaño sino es Teixeira? Deberá pelear con el siguiente mejor rankeado en las clasifiaciones de la OMB, que hoy es justamente el australiano Tim Tszyu, número 2 del escalafón de la Organización Mundial de Boxeo.

Todo dependerá de Teixeira, si no puede ingresar en tiempo y forma a Estados Unidos, perderá el título. La vacancia la disputarán Castaño contra Tszyu y el exponente brasilero quedará como retador del ganador.

Castaño ya tiene claro la importancia de pelear por un título mundial. Eso es la puerta una pelea grande, y lo hará contra el que sea, Teixeira o Tszyu.