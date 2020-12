“Fue una pelea dura”, dijo La Indiecita

La boxeadora juninense Anahí López fue recibida por el intendente, Pablo Petrecca, para mostrarle el cinturón que obtuvo al ganarle el pasado fin de semana a Ayelén “Piru” Granadino, en la pelea que puso en juego la corona mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo.

Lo hizo acompañada por sus padres y agradeció al municipio por todo el apoyo brindado en tiempos de pandemia, ya que tuvo a su disposición el polideportivo del Cuadrante Noroeste para seguir entrenando.

“Fue una pelea dura, la estudiamos bien y salió todo bien. Pudimos traer el título nuevamente para Junín y estoy agradecida a toda la gente que me apoyó. Fue raro porque muchos viajan cuando peleo e incluso fue rara para mí porque ni siquiera estuvieron mis papás. Sería un sueño pelear en la ciudad y ojalá que junto con el intendente podamos realizarlo.

Hoy, vinimos a mostrarle el cinturón al intendente y a agradecerle por todo lo que hicieron por mí", dijo la boxeadora.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Es una gran alegría poder recibir a Anahí con sus padres y su cinturón, que es tan hermoso y que me dejó en claro que es solo suyo (risas). Nos pone muy contentos porque venimos trabajando junto a ella hace un tiempo y uno puede ver el esfuerzo y la práctica que realiza. Me contaba también cómo preparó la pelea y de qué manera estudió a su rival".