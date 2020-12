Ronan Sánchez combate este sábado en México ante el local Luis Gerardo Pérez

El boxeador argentino Ronan Sánchez, quien en octubre se radicó en México, cierra hoy su preparación para combatir este sábado ante el peleador de la ciudad mexicana de Puebla, Luis Gerardo Pérez Salas, de 22 años y con récord profesional de ocho batallas ganadas, dos de ellas por fuera de combate, y tres derrotas.

Van a medirse ambos exponentes en el estadio Foro 360 de la ciudad de México, capital del Distrito Federal, a seis asaltos en la división superligero. La pelea será transmitida en vivo por la señal de internet "Vamos Deporte", en lo que será la primera presentación del púgil de Rojas en suelo mexicano, donde se radicó en octubre pasado tras entrenar en Junín, en el gimnasio de la promotora "Arano Box" a las órdenes del excampeón su-damericano de peso wélter, el pintense Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

Recordemos que Ronan comenzó a transitar en el deporte de los puños siendo entrenado en Rojas por su padre, Norberto Sánchez, luego tomó su preparación Leopoldo "Polo" Rodríguez y seguidamente el peleador de Rojas, de 28 años, pasó con buen suceso por la Selección Nacional "Los Cóndores", combatiendo trece veces (4 victorias y 9 derrotas en la WSB de AIBA, entre 2013 y 2017) a nivel internacional, en el cierre de su buena campaña como amateur. Luego, pasó a incursionar en el profesionalismo, donde ya realizó cuatro batallas, ganando todas, dos por nocaut.



Con el deseo de seguir progresando en esta dura disciplina deportiva y por contactos del exboxeador juninense Hugo Daniel "Tormenta" Casanovas, Ronan Sánchez hizo las maletas y se afincó en México, dejando en Rojas a su esposa, a dos hijos y al resto de la familia, a quienes mucho extraña, pero sabe que, en lo boxístico, estar en suelo mexicano le puede servir de espaldarazo no solo para su carrera sino también en lo económico, de allí que está haciendo un gran esfuerzo.

Este sábado, en velada que organizará "Miuras Boxing", la empresa que ahora lo representa, Sánchez se probará ante un exigente contendor, el "Palomo" Pérez, buscando hacer valer el de la vecina ciudad su buena pegada.

Entrevistado por Democracia, Ronan expresó desde México:

"Los entrenamientos que he estado realizando fueron muy intensos y comenzaban a las 7 la mañana, con actividades en la parte física. Al mediodía, los trabajos eran de fuerzas y a la tarde/noche, sesiones de boxeo. Estuve guanteando, entre otros, con Isaac Cruz Junior, quien está ranqueado primero en México y sexto a nivel mundial. He trabajado intensamente con mi entrenador Adán Vargas y todo el equipo. Viivo en una pensión que está pegada al gimnasio "Miuras Boxing" (Toros) y extraño bastante a mis dos hijos, Ringo -de 8 años- y Ronald, de 9 años, y a mi mujer Yanel Tilbe".

“Me he preparado muy bien”, aseguró

Recordó:"En mis comienzos, mi técnico principal fue mi papá, Norberto Sánchez, él fue el quien me enseñó todo. Después, estuve entrenando ahí en Junín, primero con Leopoldo `Polo´ Rodríguez y luego con Luis `Cuty´ Barrera (ambos pintenses, afincados en nuestra ciudad). En el boxeo empecé desde chico, por mi viejo y por mi familia, junto con mi hermano, Jonathan, quien no pelea más". Luego, Ronan aseguró:

"La vida es normal en México, como en la Argentina. Las comidas son todas picantes, todas (risas), por ejemplo, los tacos, mole, enchilada y chilaquiles. No hay nada, ningún alimento, que no tenga picante. Ya me he acostumbrado, por suerte. La velada del sábado se hará bajo estrictos protocolos sanitarios. Me he preparado muy bien, con el preparador físico, profesor Gonzalo Toledo y con Vargas, mi técnico. Adan, en su época de boxeador, durante tres años estuvo primero en el ranking mundial, pero no logró ser campeón del mundo. Realmente, me han recibido todos muy bien acá en México, así que espero estar a la altura cuando me toque subir al cuadrilátero. Le mando un gran abrazo a todos mis familiares, a mis amigos y a los que fueron compañeros de gimnasio en Junín".



Para finalizar, el invicto peleador de Rojas expresó: "En los días de reparación, que completo este jueves (hoy) trabajando liviano, antes del pesaje del viernes, me levanté a diario muy temprano, ya a las 7 estaba arriba y tras comer una fruta, enseguida comenzaba a trabajar en lo físico. Cuando terminaba, a desayunar bien fuerte, con omelettes, café y frutas. Después, al media día, llegaba el segundo turno y al terminar, muchas frutas, para que el cuerpo responda. Después, descansaba hasta el entrenamiento de la tarde, que incluía mucho guanteo y boxeo. A la hora de la cena, muchas pastas y verduras. Estuve preparándome bien para debutar acá en la Ciudad de México", completó.