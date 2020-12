El Municipio apoya el lanzamiento profesional de boxeadores juninenses

Autoridades de la dirección de Deporte del Gobierno de Junín visitaron la Escuela de Boxeo “José Luis Guevara”, donde entrenan Francisco Olguín y Alejandro Mario, dos de los boxeadores de nuestra ciudad que debutarán a nivel profesional el próximo 19 de diciembre. Ambos se mostraron con mucha ilusión y agradecieron el apoyo recibido para poder llegar a esta instancia.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deporte del Municipio, manifestó: “Venimos trabajando con el técnico de los chicos, desde hace un tiempo. En su momento habíamos programado un festival lindo que se iba a hacer acá en Junín, pero por el tema de la pandemia lamentablemente no se pudo hacer”.

Y añadió: “El día 19 de diciembre van a estar debutando como profesionales, así que es una alegría enorme para nosotros y nos pone muy contentos porque han hecho un gran trabajo, han laburado durante toda la pandemia, que no fue fácil e igualmente salieron adelante”.

Seguidamente, Yópolo dijo que “ellos le han puesto mucho empeño, cuentan con el apoyo familiar que es un factor determinante y ahora tienen esta posibilidad de participar de una pelea preliminar por el título mundial de la Indiecita López”.

En tanto, Francisco Olguín expresó: “Me siento en mi mejor momento y estamos esperando la pelea con muchas expectativas. Vamos a ir con mucha ilusión a ver qué sale”, a lo que añadió que su pasión por el boxeo surgió al “ver a mi hermano entrenar todos los días y después me terminé enganchando yo; es como que tomé su posta”.

Por su parte, Alejandro Mario dijo: “Laboralmente tuve la suerte de conocer al profe Olguín, que me fue interiorizando por el deporte y me interesó mucho. Lo empecé a practicar, me formé y acá estamos, con muchas expectativas para la pelea. Tengo mucha fe en el equipo y en los compañeros que me ayudan en todo”.