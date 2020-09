El finlandés Koivula será el rival de "Maravilla" Martínez

El finlandés Jussi Koivula será el rival del argentino Sergio "Maravilla" Martínez en lo que será su segundo combate tras su retorno al ring el 21 de agosto pasado.

“MaravillaBox”, la empresa promotora propiedad del excampeón mundial superwélter y mediano, realizó el anuncio este miércoles confirmando que la velada se llevará a cabo el 5 de diciembre pero sin precisar en cuál ciudad española, aunque todo apunta que será Torrelavega, escenario del primer combate de "Maravilla" tras seis años de inactividad.

En esa ocasión Martínez noqueó técnicamente en siete rounds al español José Fandiño, lo que le valió ser ubicado sexto en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cuyo campeón, el japonés Ryota Murata, es el principal objetivo del argentino.

Hace bastante que no pelea

Koivula, de 36 años y nacido en Tampere, no combate hace más de un año y no está en el mejor momento de su carrera, ya que viene de perder tres de sus últimos cuatro combates, el último de ellos fue derrota por nocaut técnico en dos rounds con el británico Conor Benn, en Londres, el 21 de junio de 2019, por el título Continental wélter AMB..

Su récord es de 24 victorias (9 por la vía rápida) y 7 derrotas (3 antes del límite).

"Maravilla", de 45 años, nacido en Quilmes y radicado en Madrid, ostenta un palmarés de 52 triunfos (29 antes del límite), tres derrotas y dos empates.