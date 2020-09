Héctor Andrés Sosa se entrena y está tratando de definir su futuro deportivo

El invicto boxeador profesional de Junín, Héctor Andrés Sosa, ha "sufrido" mucho la vigente pandemia que generó el coronavirus, ya que no ha podido entrenar como a él le gusta. Al principio de la crisis sanitaria porque no estaba permitido y, luego, porque lo está haciendo de manera casi individual, solo ayudado por algunos amigos (quienes en su mayoría no son pugilistas) debido a que no está por el momento vinculado al equipo de "Arano Box" ni practica a las órdenes de quien lo conduce desde sus inicios como peleador aficionado, Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

"La maquinita" Sosa había iniciado muy bien el año 2020, ya que el sábado 18 de enero pasado se apoderó de la corona sudamericana del peso supergallo, al derrotar ampliamente por puntos al peleador oriundo de Pinamar, Ernesto "Tito" Franzolini, en la pelea estelar de la velada realizada en el Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz.

El de nuestra ciudad, recordemos, fue muy superior al pinamarense, al que derribó dos veces para finalmente ganarle por decisión de los tres jurados, quienes vieron triunfar al juninense dirigido por "Cuty" Barrera por 119-109, 118-110,5 y 117,5 a 109,5.

Pero ni siquiera una vez pudo definir Sosa su diadema continental, porque llegó la pandemia del coronavirus, la amplia cuarentena aún vigente y problemas deportivos (por no poder entrenar) y laborales para el juninense, quien debió "rebuscárselas" para llevar dinero a su casa.

Andrés, con récord profesional de diez peleas, todas ganadas, siete antes de lo estipulado, regresó a los entrenamientos hace algunas semanas en el patio de su vivienda (en cercanías del estadio del Club Villa Belgrano), para no perder ritmo mientras define su futuro deportivo y laboral.

"No sé bien qué voy a hacer en el futuro, no tengo nada plenamente definido por ahora", confesó a Democracia el imbatido juninense, agregando: "Estoy entrenando como pueda y voy a empezar a trabajar en lo privado (en una reconocida empresa cerealera), así que debo definir qué haré, estoy esperando algunos días más para poder definirlo".

Buscaría nuevos horizontes

En cuanto a su relación con la promotora "Arano Box" en la que siempre militó (en el plano amateur y en lo profesional) hasta la consagración como monarca sudamericano, Sosa dijo:

"Está todo bien con ellos (el promotor Mario Néstor Arano y el entrenador Luis Dionisio Barrera), pero pasa que hice un par de peleas, las últimas, en las que pienso que debería haber ganado más dinero. Soy campeón pero sigo mal económicamente, máxime porque había dejado de trabajar para dedicarme exclusivamente a boxear, pero no gané la plata que tendría que haber ganado", reconoció en relación a lo que es casi una constante en el pugilismo nacional.

Para finalizar, "La maquinita" consideró: "En la última pelea, cuando obtuve el título, creo que era para ganar más, gané muy poco dinero, así que veré si busco algo mejor. En otros lados, hay promotores que, si tenés talento y condiciones, te ayudan más en lo económico y en lo humano, así que voy a ver qué pasa, qué voy a definir en los próximos días. Yo no tengo sponsors ni apoyo económico, hago todo a pulmón, ayudado solamente por algunos amigos". Héctor Andrés Sosa hizo llegar un agradecimiento a todos quienes lo saludaron y felicitaron por el "Día del Boxeador", que se conmemoró el lunes 14 en nuestro país, recordando la histórica pelea del juninense Luis Ángel Firpo ante Jack Dempsey.

Fue el 14/9/1923 en el "Polo Grounds" de Nueva York, Estados Unidos, velada en la cual nuestro coterráneo sacó del cuadrilátero con sus golpes al estadounidense e -increíblemente- lo dejaron seguir combatiendo al local y terminó venciendo por puntos a Firpo, en un despojo monumental y siempre recordado.