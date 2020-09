La nueva chance mundialista para Brian Castaño parece más cercana. Luego de la postergada pelea, prevista para el 25 de abril y cancelada por la pandemia de coronavirus, “el Boxi” disputaría antes de fin a fin de año el título super wélter OMB contra el campeón, el brasileño Patrick Teixeira.

Por eso, el argentino viajará en los próximos días a Los Ángeles junto con su padre y entrenador, Carlos, para continuar con el entrenamiento que, de forma intensa, comenzó hace un mes. En Estados Unidos los espera el preparador físico Matías Erbín, quien trabajó varios años con Lucas Martín Matthysse y otros boxeadores de la promotora juninense "Arano Box", junto al entrenador Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

En las últimas horas, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel, publicó un tuit que movió el avispero entre los muchos interesados por el título que ostenta Teixeira. “Nos informaron que la pelea (entre Castaño y Teixeira) se llevará a cabo en noviembre de 2020. Estamos a la espera de la decisión del Comité. Sin excepciones”, escribió “Paco”.

La publicación de Valcárcel, además de echar claridad a la situación del cinturón mediano jr., surge como respuesta a recientes declaraciones del manager del australiano Tim Tszyu, 2° del ranking superwélter (Castaño es el 1°), que dijo que le había pedido a la OMB que le permita a Teixeira hacer una defensa opcional entre el campeón y su manejado. “A diferencia de lo que sucede en Argentina, Brasil o Estados Unidos, en Australia sí puede asistir el público a los eventos”, presionó Matt Rose.

Las palabras de Valcárcel ponen en jaque también las intenciones de los responsables de la campaña de Teixeira, quienes por lo bajo consideran que una primera defensa frente a Castaño es demasiado riesgosa, y por eso hasta se pusieron en contacto con la Top Rank. Es que Golden Boy Promotions –la empresa que maneja a Teixeira- no parece con muchas ganas de organizar el combate, ya que la compañía de Oscar de la Hoya depende de la plataforma DAZN, quien a su vez tiene su futuro en el boxeo atado a lo que vaya a suceder con la demanda que le inició Canelo Álvarez.

Fue ratificado como retador

Luego de que el promotor de Tim Tszyu pidiera a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) una defensa voluntaria de Teixeira, la OMB ratificó a Castaño como primer retador. “No hay absolutamente ningún motivo para tal solicitud del equipo de Tszyu, no sé de dónde viene eso, es ridículo”, aseguró Sebastián Contursi, manager de Castaño.

“Nos sorprendió mucho saber a través de BoxingScene que el promotor de Tim Tszyu estaba tratando de organizar una pelea entre Tszyu y Texeira solicitándola a la OMB”, dijo seguidamente quien maneja la carrera del "Boxi" Castaño.

El invicto Castaño (un empate y 16 triunfos, 12 por nocaut) fue nombrado retador obligatorio en la Convención de la OMB en diciembre pasado en Tokio. “Castaño ha estado y sigue esperando la confirmación de una nueva fecha para reprogramar la pelea contra Texeira. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún motivo para tal solicitud del equipo de Tszyu, o para el caso de nadie, para tratar de eludir a Castaño. No sé de dónde viene eso. Es ridículo”, aseguró Contursi.