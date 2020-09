“El Turbo” Fabricio Bea se ilusiona con el regreso al ring

Aunque la curva de contagios de coronavirus en Argentina no disminuye, el boxeo argentino confía en que, con viento a favor, podría volver en septiembre, sin público. El regreso de las veladas mantiene expectantes no solo a las figuras ya consagradas, sino también a las grandes promesas, como Fabricio “El Turbo” Bea.

El puntano, uno de los proyectos más sólidos del boxeo argentino -con un escalofriante récord de 16 triunfos, todos ganados por nocaut, y un empate-, tiene fe en que volverá a pelear en el corto plazo.

“Tengo muchas ganas de volver al ring, estoy ansioso. Es probable que en octubre o noviembre haga una pelea”, dijo el campeón Sudamericano super pluma.

El boxeador de 22 años realizó su última pelea en febrero, en Villa Carlos Paz, donde noqueó en el cuarto asalto al bonaerense Franco Sotelo.

El manejado por la promotora juninense "Arano Box" –con quien tiene contrato por cinco años- indicó que, más allá de las restricciones que impone la pandemia, no deja de entrenarse, pensando en el que será su próximo combate: “Salgo a correr y entreno por mi cuenta, pero no con la intensidad que lo venía haciendo antes de que se pare todo. Mi próxima pelea es para volver, porque hace mucho que no peleo. Seguramente me va a costar estar al ciento por ciento. Voy a tener que entrenar a fondo”.

Por último, “el Turbo” confesó que tiene intenciones de, una vez que el Covid-19 se lo permita, pisar suelo estadounidense. “Teníamos pensados irnos, pero se complicó todo por el coronavirus. este año, para salir afuera, es difícil. Quería adquirir experiencia y conseguir una buena bolsa”, cerró el pugilista de San Luis.