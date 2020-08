Gustavo Gadea y la vuelta de Martínez: "Me enorgullece, me infla el pecho"

El juninense Gustavo "Turco" Gadea, con familiares de nuestra ciudad y también muchos amigos ligados al mundo del boxeo, ha entablado una amistad con el excampeón mundial de boxeo, el quilmeño Sergio Gabriel Martínez, quien luego de más de cinco años sin combatir, volvió a la actividad el pasado viernes en la ciudad de Torrelavega, Cantabria, España, venciendo por nocáut al local José Miguel Fandiño.

Sobre el regreso con victoria de "Maravilla", Gadea dijo en su cuenta de Facebook:

"No escuché a nadie decir o escribir en tu vuelta (al ring) que bien que te recuperaste de tu rodilla, que corazón tenés de volver (a pelear) a los 45 años, tras haber estado lesionado varios años. Hasta se llegó a pensar en que no ibas a tener una pierna. La mayoría critico tu nivel, no hablo de tus h....s de subir a un ring otra vez, Claro, vuelve Tyson con 53 años y el mundo se volvió loco; ahora vuelve De la Hoya también, con sus 47 años. Pero a mí me enorgullece, me infla el pecho. Estaré con vos siempre @maravillabox y ahí estaremos. Señores, es argentinooo, es nuestrooo: Hasta la victoria, siempre", completó Gustavo Gadea, feliz con el regreso victorioso de "Maravilla" Martínez.

"El derecho de soñar"

El calificado comentarista especializado en boxeo, Carlos Irusta, así opinó tras el regreso a los cuadriláteros del exmonarca mundial:

"La mano zurda salió con un corto recorrido e impactó en el plexo de José Miguel Fandiño, quien cayó de bruces, en el medio del ring, totalmente vencido. Logró levantarse pero la toalla, desde su esquina, dijo basta.

También de rodillas sobre la lona, pero con los brazos en alto y la sonrisa enorme, el ganador festejó su regreso al boxeo. Sergio Gabriel “Maravilla” Martínez, a los 45 y luego de seis años de inactividad, volvió, peleó y ganó. Se dio el gusto. Fue en Torrelavega, Cantabria, España, el país que lo cobijó cuando casi esta a punto de dedicarse a otra cosa.

La noche del viernes, como ganador y promotor de la velada, Martínez debió luchar contra la inactividad, la edad y, por sobre todas las cosas, por las lesiones en las rodillas y manos. ¿Más lento? Sí. ¿Impreciso? No tanto. ¿Un rival fuera de su nivel? Es cierto.

Pero también es cierto que le ganó a un rival en actividad y más joven, que hizo lo que pudo.

“No me olvido de todo lo malo que pasé. Fueron momentos durísimos. Estaba listo para los diez asaltos. Por suerte, Fandiño cayó, por los golpes al cuerpo”, dijo luego de la pelea, llevada a cabo con público.

“Necesito volver, estar en contacto con todos… La rodillera no hacía falta, pero querìa estar seguro, aunque no tuve problemas físicos. Mi rival es más joven y pudo controlarlo todo, es mucho tiempo sin combatir”, dijo luego. “Demasiado hice, la p•• madre, creo que estuve bien”. Y luego, sin dudarlo, agregó:

"Maravilla" había ganado los primeros cuatro asaltos al viejo estilo: bajando los brazos, poniendo la cara, lanzando sus derechas a fondo ante un rival lento, pero también de pocos golpes. Parecía Fandiño apostar a la derecha cruzada, tirada a fondo, pero no logró demasiado más. El español debutó como profesional en el 2014 o sea el mismo año en el que el argentino perdió, ya sin fuerzas, ante Miguel Cotto en el Madison.

Fandiño logró repuntar en el quinto, donde estuvo más productivo, pero en el sexto el argentino se lo llevó por delante con gran velocidad de golpes. No tiró solamente a la cabeza, se ocupó del cuerpo y de esa manera lo tuvo por el suelo a su rival, aunque éste se quejó de un golpe bajo… Ese trabajo a las llamadas “zonas blandas”, provocaron todo lo que sobre vino después, porque fue un golpe al plexo, como quedó dicho, que terminó con el español en el séptimo capítulo.

“El traumatólogo”, como llaman a Fandiño (que ahora totaliza 15 ganadas, 7 perdidas, 4 antes del límite, con 8 KO a favor) tal vez fue superado también por los antecedentes de un rival de gran experiencia.

El record de "Maravilla" es ahora de 52 victorias (29 por fuera de combate), 3 derrotas y 2 empates. Sueña con pelear por el campeonato mundial WBA con el japonés Ryota Murata (16-0, 13 KO) quien a los 34 años luce peligroso, como cualquiera que se mida ante un hombre veterano como el excampeón mediano del CMB.

Soñar no cuesta nada, por supuesto. No se puede comparar al Maravilla de los tiempos pasados. Nadie es igual luego de seis años, nadie puede contra el padre tiempo.

“Maravilla” se dio el gusto, volvió, ganó, revivió noches pasadas, donde las recompensas eran mayores. Aquellas noches ante Paul Williams o Julio César Chávez Junior han pasado dejando huellas y nostalgias.

Hoy es hoy. ¿Quién puede negarle a Maravilla el derecho a soñar?. Este periodista, por cierto, no", completó Carlos Irusta.