Fandiño se excedió en el pesaje y le puso más picante al retorno de Sergio “Maravilla” Martínez

El denominado "round cero" arrancó con emociones fuertes. José Fandiño se excedió en 1,700 kilos en el pesaje oficial de ayer y, aunque la pelea frente al argentino Sergio Ariel Martínez se llevará a cabo lo mismo, hoy volverá a pesarse el español, para cumplir con la cláusula de rehidratación que le impuso “Maravilla”, el quilmeño que supo ser campeón mundial y quien hoy regresa al ring luego de un largo paréntesis, de algo más de seis años.

El español pesó 75,200 y nuestro compatriota 73,200 kilos, en tanto que el peso pactado era de 73,500 kilogramos. Por eso, hoy el peleador local se subirá a la balanza y no podrá pesar más de 78 kilos y, si no cumple, deberá pagar una multa económica, cuyo monto se desconoce.

No es la primera vez que “el Traumatólogo” se pasa en la balanza. En su último combate, cuando en noviembre de 2019 noqueó en dos vueltas al asturiano Sergio Fernández, no pudo quedarse con el título Iberoamericano superwélter de la IBO, porque se pasó del límite de la división.

La pelea de hoy, pactada a 10 rounds, tendrá lugar en El Malecón de Torrelavega, Cantabria (España), y será televisada por TNT Sports (canal Premium que viene incluido con el Pack Fútbol), desde las 18 de nuestro país, aunque se estima que “Maravilla” peleará alrededor de la hora 19 de la argentina.

Récords y otras peleas previstas

Sergio Martínez llega con un récord profesional de 51 victorias (28 por nocaut), tres derrotas y dos empates, mientras que Fandiño lo hace con 15 triunfos, 6 reveses y 8 nocauts. El argentino no combate desde junio de 2014, cuando el boricua Miguel Cotto le ganó por nocaut técnico en el décimo round.

En otra de las peleas, el semifondo pautado a diez asaltos, el español Sergio “el Niño” García (dio ayer en la báscula 72,900 kilos, ganador de sus 31 peleas profesionales, 13 de ellas por la vía rápida) enfrentará al nicaragüense Pablo Mendoza (71,200), quien perdió cuatro contiendas y ganó nueve, todas por nocaut.

Previamente, el español Kiko “la Sensación” Martínez (pesó ayer 57,800), con una foja de nueve derrotas, dos empates y 40 triunfos (28 por nocaut), enfrentará a ocho róunds al mexicano Noe Martínez Raygoza (57,600), quien tiene 23 éxitos (10 por fuera de combate), dos empates y diez derrotas.

La prensa opina sobre la vuelta del quilmeño

Los periodistas Carlos Irusta, Jorge Parodi, Gustavo Ferradans, Raúl Adriazola, Sergio Tatta y Jorge Luis Camarero comentaron para el ciclo especializado en boxeo, el portal "A la vera del ring", lo que piensan sobre el regreso al cuadrilátero del excampeón mundial, Sergio Ariel Martínez, hoy viernes frente al local José Miguel Fandiño en El Malecón, Torrelavega, España.

Carlos Irusta (ESPN KnockOut): Hace muchos años Ray Sugar Leonard estuvo en Buenos Aires y en la conferencia de prensa le hice la pregunta que se hacía todo el mundo: ¿por qué? Leonard había vuelto varias veces al boxeo con resultados bastante tristes: Terry Norris primero y, por último, Héctor ´Macho´ Camacho, en la que casi peleó sin piernas, al estilo de ´Maravilla´con Miguel Cotto. La respuesta de Sugar Ray fue: “Porque somos guerreros, los boxeadores siempre estamos buscando un objetivo para vencer”. Tal vez por ahí pase la explicación de este ´Maravillla´ Martínez, que contra muchos pronósticos va a volver a pelear. Por un lado, económicamente creo que no tiene ningún problema, pero por otro tiene que superar su tremendo ego que lo lleva a luchar con cosas imposibles. Alguna vez dijo “soy esclavo de mis sueños” y entre sus sueños seguramente debe estar el no retirarse como perdedor como le pasó frente a Cotto.

Jorge Parodi (periodista, Cadena 3): El regreso de ´Maravilla´ Martínez al boxeo no tiene demasiado sentido porque ya le dio al boxeo y el boxeo le dio a él lo mejor, no está garantizado que esté recuperado de su rodilla y aun así, con 45 años de edad, los reflejos no son lo mismo y a partir de no tener necesidades económicas creo que lo que mueve a ´Maravilla´ es su ego, su espíritu competitivo, lo que no está mal, está en su derecho obviamente tomar la decisión que él crea conveniente. Pero a mi entender, aquellas viejas reglas, aquellos preceptos no escritos de que los golpes no son vitaminas, lo que dijo Jack Dempsey de que en el boxeo no se vuelve, también se aplica perfectamente a ´Maravilla´Martínez. Habrá que estar expectantes pero creo que no tiene demasiado sentido este regreso de ´Maravilla´ por una gloria que ya tuvo.

Gustavo Ferradans (El Diario de Villa María, Córdoba): Es curioso cómo algunos deportistas se empecinan en negar el paso del tiempo, en no aceptar el momento propicio para dar vuelta la página y retirarse; o empecinarse con retornos que no tienen explicación. ´Maravilla´ escribió páginas de gloria para el boxeo internacional, supo conquistar elogios con su retórica y su estilo boxístico, y tuvo además un mejor epílogo de su trayectoria que otros, ganándose un lugar en la galería de los argentinos consagrados. Todo lo inteligente que mostró ser parece desaparecer con esta decisión de volver.

Las lesiones que apresuraron su retiro, la extensa inactividad, el inexorable almanaque de su vida que marca 45 y la elección de un rival que se erige de riesgo, si se tiene en cuenta que es diez años más joven y viene de noquear a un invicto, son ingredientes para que este retorno esté cargado de dudas y preguntas. Entonces, el primer interrogante es: ¿Tiene sentido?

Raúl Adriazola (Diario Uno, Mendoza): El 27 de abril del 2013 estaba llegando a su fin. Un grupo de colegas habíamos presenciado una improvisada conferencia de prensa en la que Sergio Martínez apareció de pronto –luego que se había negado su participación- con su mano izquierda en un cabestrillo, para dar explicaciones del dudoso triunfo sobre el prolijo británico Martín Murray, el cual no compartí, ya que mi tarjeta lo tenía al argentino cuatro puntos abajo.

Sergio Tatta (Acción Deportiva LV16 Multimedio): Después de seis años de inactividad, de una lesión que opacó esa presentación ante Miguel Cotto, no espero demasiado, no puedo esperar en términos fácticos demasiado de este regreso de Sergio ´Maravilla´ Martínez, en el que su rival ocasional seguramente no será el más significativo. Sin dudas su rival más importante es el paso del tiempo, que es inexorable para cada uno de nosotros.

Pero no me disgusta su regreso, no me opongo, porque está claro que no es sencillo el retiro de las actividades que nos apasionan y no siempre nos motivan razones económicas para regresar, para volver a hacerlo o para intentar hacerlo una vez más. Creo que tiene que ver con una necesidad intrínseca del ser humano de permanecer, y desde ese punto de vista no solo lo entiendo sino que lo comparto.

Le deseo lo mejor en esta presentación y sí observo que algo está sucediendo con el boxeo si hablamos de este regreso de ´Maravilla´ Martínez, de lo que va a hacer Mike Tyson, de algún coqueteo de Marcos Maidana, de Lucas Matthysse. Quizá lo mas preocupante de este tipo de regresos no es el hecho de que ocurran sino lo que está sucediendo con el boxeo a nivel mundial, pero fundamentalmente en nuestro país, en cuanto a la carencia de figuras rutilantes que hacen que nos centremos sobre este tipo de combates que vuelven a recrearse, que vuelven a plantearse después de varios años, y de un tiempo en el que uno pensaba que ya no iban a volver a suceder.

Jorge Camarero (Diario Democracia de Junín, Buenos Aires): Quiero verlo primero a "Maravilla". Me deja muchas dudas este regreso. Seguramente va a ser con buenas chances de victoria porque el rival tiene pocos antecedentes valorables, digámosle así. Vi la pelea en el estadio de Vélez ante Murray y ya dejó muchísimas dudas esa vez, cuando era campeón del mundo . No sé si le había ganado a Murray, fue muy finito el fallo de aquella vez,que lo dio como ganador al argentino.

Lo que tiene ´Maravilla´ es que seguramente está muy bien entrenado, por eso no hay que quitarle mérito, pero evidentemente va a ser durísima la vuelta, no tal vez en esta pelea, pero en las que se vienen, aunque dice que va hacer un balance de esta contienda del viernes como para ver si puede seguir.

Yo le diría que se quede tranquilo en casa, que se dedique a promocionar boxeadores como lo estaba haciendo, porque como diría Luis "Cuty" Barrera, "los golpes no son alimentos". Y con su edad y el largo tiempo que no pelea, le va a costar muchísimo.