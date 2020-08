Oscar Medina: "Me duele mucho cómo el mundo habla mal de mi país y de su gente"

Oscar Roberto Medina supo ser campeón sudamericano y latino interino de boxeo y cerró su campaña como pugilista rentado el 17 de noviembre de 2017 perdiendo por puntos con el local Maxim Voshkov, en el Sports Palace Olimpiets de Vladivostok, Rusia, donde hace unos años reside el argentino. Nacido en Chacabuco hace 38 años y tras estar radicado unos años en Arrecifes, se afincó en Junín, desde donde realizó buena parte de su trayectoria como peleador profesional.

"Piñón Fijo" Medina, quien ahora vive en Novokuznetsk (Rusia) con su esposa nacida en ese país, María Baliberdina, y la hija de ambos, cerró su foja boxística con 27 triunfos, nueve antes de lo pactado, dos empates y quince derrotas, cuatro por la vía rápida.

Desde aquel país europeo, Medina se refirió en su perfil de Facebook a la actual situación que se vive en nuestro país, expresando inicialmente:

"Hace más de diez años que vivo fuera de Argentina. Y me duele mucho cómo el mundo habla mal de mi país y de su gente. Viví en Europa y ahora vivo en Rusia. Salí de mi país en busca de un futuro para mí y poder formar una familia, por lo cual no me arrepiento. Veo noticias de la Argentina y me duele en el alma. La corrupción. A nadie le importa nada ni nadie. Todos esperan que el gobierno les de algo. Aquí (en Rusia) esto no pasa. Si no trabajás, no tenés un sueldo y no comés. Acá, si tenés familia, hacete cargo. Las changas no existen, trabajo por día tampoco. Aquí te contratan y te pagan un salario digno. Tenés aportes, obra social, aportes a tu jubilación. Con 50 años, o estás jubilado. Tenes tu casa, tu coche, tu pensión, y es obvio que lo material no vale. Siendo viejo, vivís como un rey y todo gracias a que te dedicaste a trabajar y ganarte tu sueldo sin pedirle nada a nadie".

"Argentina me duele"

También el exboxeador argentino, quien tiene un hijo en Junín, donde viven además sus padres y hermanos, destacó:

"Me duele mucho que hablen mal de mi gente, de mi país. Pero me di cuenta de que en eso nos convertimos. No soy millonario, pero vivo bien. Mantengo una familia, vivo dignamente y me doy mis gustos cuando quiero. Tengo una mujer y una hija, algo que no tiene precio. Tengo tantas cosas por decir pero no me alcanzaría el tiempo y no tendría sentido. Argentina me duele, me duele... No tengo palabras. La `yeni´, el `jony´, el `cheto´, el pobre. Somos todos iguales. Deben pensar en ganarse las cosas por sí mismos y que nadie te regale nada... Aquí dicen que Argentina es la más corrupta de toda América. No me cabe duda, es así cómo están. Me duele pero si no cambian su manera de pensar, nunca cambiaremos. Es más, creo que nunca lo haremos", completó el exboxeador que residió muchos años en Junín y quien actualmente es entrenador de boxeo para varones y damas, instructor de hot iron, spinning, cross fit, brinda entrenamientos funcionales de aerobox y entrenador en sala de pesas.