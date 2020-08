Nicolás De León confiesa: "Para mí el boxeo no es un hobby, es un trabajo"

Luego de cerrar un buen año deportivo en la temporada pasada, ganándole por nocaut y dejando sin invicto a Federico Alberto Coronel (venía de ganar sus nueve peleas como profesional), el 6 de diciembre de 2019, el pugilista juninense Nicolás De León había iniciado el 2020 entrenando a fondo en la ciudad bonaerense de Brandsen, a las órdenes de quien fue campeón mundial y destacado boxeador nacional, el experimentado Juan Martín "Látigo" Coggi.

El peleador local apodado "Titán" venía sumando triunfos en cadena a las órdenes del exmonarca ecuménico y el año anterior había ganado las cuatro batallas que realizó. Además del citado pleito ante Coronel, De León superó el año pasado a Jonathan Ariel Sosa, también por nocaut en el gimnasio rivadaviense (el 12 de abril) y por puntos a Aldo Sebastián Vivanco, el 16 de agosto en el gimnasio municipal "Juan B. Justo" de Berisso; y el 11 de octubre a Javier Vázquez Cabrera, en el Club Atlético y Progreso de Brandsen.

Pero la pandemia que generó el coronavirus frenó las aspiraciones de Nicolás y su equipo, cuando tenía programada una nueva contienda para seguir mejorando su récord profesional, que es de 12 triunfos (tres de ellos por nocauts) y tres derrotas.

En las primeras semanas y meses iniciales de la cuarentena, De León cumplió en la casa donde residía, en Brandsen, con los ejercicios y acciones que le pasaban por redes sociales el citado Coggi y el preparador físico juninense Ariel Castillo, pero promediando julio, "El Titán" ya había decidido regresar a Junín, donde están su familia, amigos y afectos y al respecto, así lo explicó al ser entrevistado por Democracia al cabo del trabajo que realizó en el gimnasio que la familia Castillo montó en el Club Mariano Moreno.

"En Brandsen, la situación estaba muy complicada"

Allí, tras moverse junto a otro boxeador juninense, Marcelo Alejandro "Tecla" Farías (con palmarés de nueve ganadas y una derrota), Nicolás De León comenzó explicando:

"Debido a la situación que estamos pasando, tuve que volver a Junín, hacer acá los 15 días de aislamiento y después pude volver a entrenar. Se me hacía difícil continuar entrenando en Brandsen, porque allá la situación estaba muy complicada en cuanto a los contagios y estábamos estancados en Fase 3. Por eso, no podíamos salir a correr y tampoco habilitaban el gimnasio de Coggi. Así que tras analizarlo, tomé la decisión de venirme a Junín, ya que acá se puede salir a correr y entrenar en el gimnasio, ya que para mí el boxeo no es un hobby, es un trabajo".

Seguidamente, "El Titán" confirmó: "Ya retomamos los entrenamientos con Ariel Castillo en el gimnasio que tiene en el Club Mariano Moreno y nos vamos a ir preparando para cuando se reabra definitivamente el boxeo, para poder estar listos para salir a pelear", tras lo cual hizo llegar un amplio agradecimiento, expresando:

"Quiero agradecer a mi novia, Estefanía Martínez, ya que ella está siempre ahí firme, apoyándome en todo junto con mi suegra (Mónica Guzmán), a mi abuela, que también siempre está y todos mis sponsors. Ellos son Utedyc Junín, con su secretario general Ricardo Ávila; 'Suplementos Junín´, 'Ti Voglio Bene´, Proveeduría 'Súper Toty' y Marcos Casas; Lácteos 'Torreta' y 'El Calito', Y.P.F. Alciati y mis amigos, `Bocha´ Doblari y Claudio Duarte", completó Nicolás De León, quien seguiría teniendo a Juan Martín Coggi como entrenador principal.