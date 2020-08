Interesante velada de box

Siguen hoy las buenas veladas de boxeo internacional que se pueden ver por televisión en directo en la Argentina, con este detalle de eventos y participación de peleadores de nuestro país.

Por TyC Sports, desde las 21 horas: el bonaerense Alberto Palmetta (17 ganadas, con nueve nocauts, y 5 derrotas, récord que incluye sus 4 victorias y 4 derrotas en la WSB de AIBA, entre 2013 y 2016) ante el estadounidense Tre’Sean Wiggins (11-4-3, 6 KO), por el título Internacional wélter AMB vacante.

Además, el bonaerense Francisco Torres (tres derrotas y 14 éxitos, 5 por KO) contra el norteamericano Cleotis Pendarvis (21-5-2, 9 KO), por el título Fedecaribe AMB superwélter vacante, a 8 rounds, en velada a realizarse en el Ocean Center de Daytona Beach, de Florida.

Por "Combate Space" desde las 22.30 horas: la colombiana-noruega Cecilia Braekhus (36-0, 9 KOs) vs. la estadounidense Jessica McCaskill (8-2, 3 KO), por los títulos wélter AMB, CMB, OMB y FIB de la primera. Además: el uzbeko Israil Madrimov (5-0, 5 KO) vs. el estadounidense Eric Walker (20-2, 9 KO), a 12 rounds, en superwélter, todo desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos.

Por su parte, ESPN 2 ofrecerá desde la hora 22 el evento previsto en el Hotel Casino Mohegan Sun, de Uncasville, Connecticut, donde el sábado pasado perdió por nocaut el pugilista representante de General Arenales, Marcos Escudero Besana.

Allí, el estadounidense David Benavídez (22-0, 19 KO) vs. el colombiano Alexis Angulo (26-1, 22 KO), por el título supermediano CMB del primero. Además: el norteamericano Rolando Romero (11-0, 10 KO) vs. el dominicano Jackson Marinez (19-0, 7 KO), por el título ligero AMB interino vacante; el sueco Otto Wallin (20-1, 13 KO) vs. el estadounidense Travis Kauffman (32-3, 23 KO), a 10 rounds, en pesado.