Postergan la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones

El regreso del estadounidense Mike Tyson, excampeón mundial de peso pesado, en un combate de exhibición ante Roy Jones Jr. se postergó para el próximo 28 de noviembre para dar lugar a un mayor espacio para la promoción, señaló hoy una revista especializada en boxeo.

Según The Ring Magazin el combate exhibición Tyson-Jones Jr, pactado para el 12 de septiembre próximo, se pospone debido a la pandemia de coronavirus con la idea del equipo de Tyson de dar mayor difusión a la pelea para generar mayores ingresos.

La pelea, prevista en el Dignity Health Park de California, se mantiene pactada a ocho rounds y a puerta cerrada, aunque será transmitida en Pago Por Evento.

El regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros también ha llamado la atención de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), que ya avisó que aplicarán pruebas para detectar sustancias prohibidas.

Ambos púgiles anunciaron que no van a utilizar 'cascos' y que llevarán guantes de 12 onzas (340,19 gramos), ideales para un entrenamiento duro de sparring, que no ofrecen tanta seguridad ni a quien los usa ni al rival.