“El Chinito” Acevedo entrena en el estadio de Sportivo Belgrano

Mientras el boxeo de Córdoba aguarda un guiño por parte del COE provincial, José “Chinito” Acevedo, el campeón Argentino y Sudamericano ligero, logró lo que el resto aún no consigue: el permiso para comenzar a entrenarse.

A diferencia del resto de sus colegas, que sí lo hacen pero a escondidas, Acevedo consiguió que el Club Sportivo Belgrano de San Francisco (donde reside) le preste sus instalaciones para que, junto a su entrenador, Juan Carlos Aguirre, corra alrededor de la cancha, use el gimnasio y hasta le pegue a la bolsa.

“El Chinito” tiene 25 años y un récord profesional de 18 peleas ganadas (8 antes del límite) y una sola derrota.

Si bien aún no hay festivales programados en la Argentina, donde el protocolo de la Federación Argentina de Box (FAB) ya fue autorizado, el permiso que la institución le dio a Acevedo no es algo menor.

La dirigencia de la Federación Cordobesa de Box viene pidiéndole al Comité Olímpico Argentino (COE) la autorización para la vuelta a las prácticas, y aún no consiguió que se le diera una respuesta.