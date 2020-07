Marcos Escudero cierra su preparación y luego viajará a Estados Unidos en busca de la revancha

Showtime y Premier Boxing Champions (PBC) parecen dispuestos a recuperar el terreno perdido por la pandemia de coronavirus. Ambas compañías anunciaron ocho grandes carteleras entre agosto y diciembre, con peleas de las más esperadas por los amantes del boxeo, las que tendrán lugar en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, de los Estados Unidos.

El primer evento, el venidero sábado 1 de agosto, incluye en su cartelera a un boxeador de nuestra región, el cordobés que desde pequeño se radicó en General Arenales (ciudad a la que representa deportivamente), Marcos Escudero Besana, quien -buscando la revancha ante su único vencedor como rentado, el local Joseph George- formará parte de la programación cuya batalla central será protagonizada por los estadounidenses Ángelo Leo y Stephen Fulton, quienes disputarán el título supergallo OMB vacante.

Entre los combates más destacados aparecen, además, los siguientes:

El duelo entre el mexicano Leo Santa Cruz (una derrota, un empate y 37 triunfos, 19 por nocaut), campeón superpluma AMB, y el invicto estadounidense Gervonta Davis, quien ganó las 23 peleas que disputó (22 antes de lo pactado) y es titular ligero AMB, faja regular, ya que el súper campeón es el ucraniano Vasyl Anatoliyovich Lomachenko.

Van a enfrentarse por ambas coronas el sábado 24 de octubre y previamente estará el choque unificatorio (el sábado 26 de septiembre) entre el norteamericano Jermell Charlo (un revés y 33 triunfos, 17 por KO), campeón superwélter CMB, y el dominicano Jeison Rosario (un traspié, un empate y 20 ganadas, con 14 KO), quien ostenta las coronas FIB y AMB de la división.

Además, el mismo día, el invicto Jermall Charlo, hermano de Jermell (30 peleas, todas ganadas, 22 por fuera de combate), arriesgará su cinturón de los medianos CMB frente al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, quien perdió dos y ganó 13, con 10 nocauts a favor.

En los próximos días, se espera que PBC anuncie otra tanda de peleas, pero por otra cadena televisiva: Fox Sports.

A continuación, todas las peleas de PBC en Showtime, en orden cronológico:

1/8: Stephen Fulton vs. Angelo Leo y Marcos Escudero vs. Joseph George (televisado por TyC Sports para nuestro país).

15/8: David Benavidez vs. Roamer Angulo, por título supermediano CMB.

19/9: Erickson Lubin vs. Terrel Gausha.

26/9: Jermall Charlo vs. Sergiy Derevyanchenko + Jermell Charlo vs. Jeison Rosario + Daniel Román vs. Manny Rodríguez.

10/10: Sergey Lipinets vs. Kudratillo Abdukakharov, por título wélter FIB interino.

24/10: Leo Santa Cruz vs. Gervonta Davis.

28/11: Chris Colbert vs. Jaime Arboleda.

12/12: Nordine Oubaali vs. Nonito Donaire, por título gallo CMB.

Escudero confía: "Es la pelea y el momento indicado"

Luego de muchas idas y vueltas, y tras cinco meses sin boxeo en vivo, el pugilismo volverá en agosto a la pantalla de TyC Sports y en la primera cartelera, el arenalense Marcos Escudero Besana, tras dos postergaciones, podrá por fin intentar tomarse revancha del estadounidense Joseph George.

El sábado 1 de agosto, el cordobés –que creció y se formó en la vecina ciudad de General Arenales- peleará en el Estado de Connecticut contra quien lo venció en un fallo injusto, en noviembre de 2019, y ante quien estuvo por pelear el 28 de marzo y el 18 de julio.

"Machete" Escudero, de 27 años y quien nació y vivió en Córdoba hasta los 3 años, se radicó luego con su familia en General Arenales y representa a esa ciudad, se convertirá así en el primer peleador nacional en subirse a un ring luego del parate por el Covid-19. Este fin de semana completa su entrenamiento en Florida y a comienzos de semana viajará al norte estadounidense, para esperar en Connecticut el pesaje (el viernes 31 de julio) y un día más tarde la batalla con George.

El arenalense por adopción tiene un récord profesional de 12 contiendas ganadas (9 por nocaut) y dos derrotas si se suma la que le propinaron por la WSB de AIBA, en 2015 (en esta Liga semiprofesional ganó dos de sus batallas), se viene entrenando activamente en West Palm Beach (Florida) bajo las órdenes de Kevin Cunningham, tratando de superar dentro de dos semanas al invicto George, quien ganó las diez peleas que protagonizó, seis de ellas antes de lo estipulado.

Entrevistado por Democracia a través de su cuenta de Facebook, "Machete" recordó: "George no me ganó bien, yo había ganado la pelea, pero los jueces dijeron lo contrario. Por eso, esta vez voy a salir a triunfar desde el primer round, sin tener que depender de las tarjetas, así que cambiaremos con mi entrenador un poco el plan de pelea con respecto a la de noviembre pasado. Creo que esta es la pelea y el momento indicado para mi despegue internacional y voy a subir a demostrar no solo mis condiciones, sino todo lo que trabajé estos siete meses para preparar esta pelea. Quiero terminarla antes del límite, ya sea en el primero o en el décimo round, haciendo al pie de la letra sobre el cuadrilátero todo lo que entrenamos con mi DT, golpeando más que él (George), siendo más inteligente, porque llego muy bien preparado. Además, no me pongo nervioso antes de subir a combatir, así que estoy muy bien para ganarle a George, como ya le gané antes, aunque los jurados pensaron lo contrario".

Para la contienda a diez asaltos por realizarse en el Hotel Mohegan Sun de Uncasville (Estado de Connecticut), "Machete" reconoció: "Me siento en mi mejor momento. La cuarentena me dio mucho más tiempo para entrenar y prepararme para esta pelea, ya que nunca paré de entrenar, de una o de otra manera. Trabajamos mucho con mi entrenador en detalles técnicos y tenemos una buena estrategia para la pelea. Además, estuve trabajando mucho en guanteo con André Dirrell, quien fue representante olímpico (medalla de bronce) y pertenece al equipo de Gennady Gennádievich Golovkin ("GGG"). También trabajé mucho con Steve Geffrard, otro pugilista que fue representante olímpico y está a punto de dar su gran salto profesional, cuando combata por el título mundial. Son dos sparrings muy fuertes y que me hicieron aprender mucho", completó muy confiado "Machete"



Escudero Besana. Una argentina en España

El mismo día, el sábado 1 de agosto, la argentina Jorgelina "Jota" Guanini se presentará en España, combatiendo ante la local Cristina “Guerrerita” Garrobo (4 ganadas, una antes del límite, una derrota y un empate).

Será a 8 asaltos en peso gallo, en el Euskalduna Bilbao, Palacio de Congresos y de la Música, de Bilbao, en el país Vasco, con transmisión en directo por la página web de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Jota” Guanini (una derrota, dos empates y 9 triunfos, uno antes de lo pactado) es campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tiene 28 años y nació en Necochea. Actualmente, está radicada en el municipio español de Calpe, en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Su entrenador actual es el español “Xule”, Jesús Antonio Labrador Felipe.

Cabe señalar que Guanini no expondrá el cinturón que capturó en septiembre de 2018, cuando se lo arrebató en fallo mayoritario a Débora Dionicius, y que defendió una vez, al empatar frente a la puntana Micaela Luján, en junio del año pasado.

El festival será a puertas cerradas y bajo el protocolo sanitario de la AMB. La pelea de fondo la protagonizarán la española Miriam Gutiérrez, campeona mundial ligero interina AMB, y la húngara Szilvia Zsabados, quienes combatirán a 8 rounds.