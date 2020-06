Ckari Mansilla desafía: “Me gustaría pelear contra Andrés Sosa y después con Chacón”

El cordobés Ckari Cani Mansilla se ubica actualmente segundo en el ranking argentino de los súper gallos y es de esos boxeadores que sube al ring a dar todo, lo que le gusta a los espectadores, ya que pega duro y justo y siempre va a buscar la pelea, con un andar generalmente consistente, yendo siempre al ataque y pegando con dureza.

Mansilla, de 27 años, es uno de los principales proyectos boxísticos de la provincia mediterránea y en cada presentación que ha realizado, mucho público ha presenciado sus batallas. Entre ellos, sus familiares y sus amigos, especialmente de su barrio y del gremio de los recolectores de residuos, a los que representa.

Su palmarés indica que tiene un récord de 15 triunfos, once de ellos por la vía rápida, y un traspié, esperando actualmente el dirigido por César Coronel regresar al cuadrilátero para tratar de dar el gran salto, para ir en busca de las coronas nacional y su-damericana, esta última propiedad de Héctor Andrés "La maquinita" Sosa, el imbatido juninense que dirige el pintense Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

Consultado por los colegas del portal "A la vera del ring", creado por el colaborador de "Democracia", el periodista Gustavo Florencio Zamudio, Ckari Mansilla dijo en relación a la pandemia que generó el Covid.-19:

"Me afectó porque se frenó todo y quería aprovechar este año. En lo personal fue distinto, porque trabajo para el Surrbac desde hace dos años y siempre me acompañaron. Recibí el apoyo de Mauricio y Juan Saillén, de la Asociación Civil 29 de Mayo y del Club Atlético Amsurrbac, y me hizo muy bien porque estoy pasando más tiempo con mi familia".

Sobre cómo hace para entrenarse, el cordobés manifestó: "Los primeros dos meses entrené poco, pero salté la soga e hice sombra, secciones de flexiones, cosas así. Obvio, que en la comodidad del comedor de mi casa, de nueve metros cuadrados (risas). Pero ahora, hace tres semanas que arrancamos con una pretemporada con mi entrenador (Coronel), así que, si Dios quiere, voy a estar listo para cuando arranque el boxeo nuevamente en nuestro país. Escuché que puede arrancar en julio, pero por como están las cosas no se sabe. Algún día tiene que arrancar".

Doble desafío a los vigentes campeones

En relación a concretar una posible pelea con otro cordobés, Alan Luques Castillo, expresó: "Sí, más vale. Yo quiero pelear. Y es un muy buen boxeador, es conocido. Yo estaría feliz de que él me diera esa oportunidad", por el desafío a "La maquinita" Sosa y al mendocino Javier Chacón.

Al respecto, manifestó: "Primero me gustaría pelear contra Andrés Sosa, por el título sudamericano súper gallo que dejó vacante Chacón, y después de ganarle (a nuestro exponente), lo pelearía a Chacón, cuyo récord profesional es de un empate, cinco derrotas y 28 victorias, nueve de ellas antes del límite y actual monarca nacional de la divisional.

El juninense Héctor Andrés Sosa está invicto, ya que ganó las diez batallas realizadas (siete por la vía del sueño), y en su última presentación -antes de la irrupción de la pandemia- logró obtener la diadema sudamericana de la división, al vencer en fallo unánime por puntos al aguerrido Ernesto Sebastién Franzolini, de Pinamar (Buenos Aires, con foja de 9 ganadas, diez perdidas y dos draws), el 18 de enero pasado en el Monaco Hotel & Resort de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Por su parte, el cuarto en discordia, el también cordobés Alan Luques Castillo (nueve derrotas y 28 éxitos, 10 antes del límite) es actual campeón sudamericano de los pluma, mientras que Ckari Cani Mansilla se ubica segundo en el ranking nacional súper gallo. Iba a disputar el cinturón continental en octubre de 2019, en la batalla que noqueó a Diego Silva, en La Plata, pero la Federación Argentina de Box (FAB) no aprobó que el combate fuera por el título, que en ese momento estaba vacante y que tres meses más tarde se adjudicó "La maquinita" juninense, Héctor Andrés Sosa, quien por el momento entrena en su casa y realiza tareas de footing por caminos vecinales de Junín.