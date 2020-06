Triunfo de Navarrete en la vuelta del boxeo a la Ciudad de México

En los complicados tiempos de pandemia que se viven, el boxeo trata de recuperar su lugar en la Ciudad de México, realizándose una velada internacional en los estudios de TV Azteca. Allí, el campeón mundial supergallo OMB, Emanuel "El Vaquero" Navarrete venció por nocaut a los dos minutos 22 segundos del sexto round a Utiel "Yuca" López, sin estar en juego la corona, en un cruce de peleadores mexicanos.

Fue un dominio total de Navarrete pese a un comienzo mesurado, logró tirar a Uriel en el quinto y en el sexto round. De esta manera, "El Vaquero" acumula 32 victorias con 26 nocauts y una derrota, mientras que López queda con 13 triunfos, 14 derrotas, un empate y seis nocauts.

En otra de las peleas, Edwin "Pupo" Palomares dio la sorpresa de la cartelera al liquidar a los dos minutos 23 segundos del quinto asalto a Carlos "Chinito" Ornelas. Fue muy superior el vencedor y en el momento en el que el árbitro le aplicaba la cuenta a Ornela, desde su propio rincón tiraron la toalla.

Por su parte, Sergio Chirino noqueó en el tercer asalto a Gustavo Alan Piña, en el momento más explosivo de la programación pugilística, mientras que Iván García venció a Roberto Palomares, por puntos en fallo unánime y amplio.

Completando la cartelera, en un esperado pleito femenino, Yésica Ney Plata se impuso por puntos a Edityh Flores.

Veladas por tv, para hoy y el fin de semana

Hoy jueves, ESPN y ESPN Play, desde la hora 21 de la Argentina, ofrecerá una buena velada pugilística, a realizarse en el Grand Conference Center Grand Ballroom del MGM, en Las Vegas.

En la contienda estelar, el australiano Jason Moloney (una derrota y 20 triunfos, 17 por nocaut) enfrentará al mexicano Leonardo Báez (dos reveses y 18 éxitos, la mitad antes de lo pactado), a 10 rounds en peso gallo.

Además, el puertorriqueño Abraham Nova (invicto con 18 peleas, todas ganadas, 14 por la vía del sueño) cruzará guantes con el estadounidense Avery Sparrow (un traspié y diez victorias, tres antes de lo pactado), a 10 rounds en divisional ligero.

Por su parte, otro exponente de Puerto Rico, Orlando González Ruíz (todos triunfos en su palmares de 14 batallas, diez por nocaut) se las verá en el cuadrilátero ante el ecuatoriano Luis Porozo (dos traspiés y 15 éxitos, ocho por fuera de combate).

Pelearán en el Grand Conference Center Grand Ballroom del MGM, en Las Vegas.

En tanto, el sábado ESPN 2 y ESPN Play, en horario a confirmar, ofrecerá una nueva velada desde los estudios de TV Azteca, en la Ciudad de México.

En la pelea central, el mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt (una derrota y 37 éxitos, con 33 nocaut) se probará ante su compatriota Eleazar Valenzuela (cuatro empates, 13 perdidas y 21 ganadas, con KO), a 10 capítulos y en categoría súper pluma.

Además, el mexicano Omar “Pollo” Aguilar (todos triunfos en 17 presentaciones, 16 antes del límite) cruzará guantes frente a su compatriota Dante Jardón (seis reveses y 32 ganadas, con 23 KO), a 10 rounds, en divisional súper ligero.

También pelearán el mexicano Mauricio Lara (dos caídas y 18 triunfos, 12 por fuera de combate) y el invicto estadounidense Humberto Galindo (un empate y 12 éxitos, 9 por la vía expeditiva), a 10 rounds en categoría súper pluma; mientras que el imbatido mexicano Rafael Espinoza (14 peleas, todas ganadas, 12 por nocaut) enfrentará a su compatriota Luis Guzmán Ríos, cuyo récord profesional se compone de 8 triunfos (uno antes del límite).

Cuellar prepara su vuelta al ring

El excampeón mundial, el argentino Jesús Cuellar, quien no pelea desde noviembre de 2019 –cuando perdió por nocaut en el segundo round contra el dominicano Javier Fortuna-, volverá al ring a fines de agosto o en septiembre, y en la divisional superpluma.

Si bien todavía no hay mayores precisiones de fecha y sede, la intención es que su combate se realice en el estado de California (Estados Unidos), donde la Comisión Atlética aprobó el regreso de la actividad pugilística hace algunas semanas.

Cuellar, quien tiene un récord rentado de cuatro derrotas y 29 triunfos (22 por nocaut), vive en la ciudad estadounidense de Simi Valley y se entrena en Oxnard, bajo las órdenes de Marco Contreras, en el gimnasio The Laboratory, el mismo que pertenecía a Robert García.

A los 34 años, “El Forastero” Cuellar viene de superar una dura situación familiar, ya que se produjo el fallecimiento de su papá, Pacífico, en el mes de abril pasado.