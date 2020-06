"Canilla" García: "Yo aconsejo esperar un poco más, para estar seguros"

El juninense Norberto Mario García fue un destacado pugilista como aficionado y, en el terreno profesional, combatió entre los años 1975 y 1980, se dedicó luego a entrenar a boxeadores locales y a algunos exponentes de la región.

Conocido por todo el ambiente deportivo, por familiares y amistades como "Canilla", nació el 12 de septiembre de 1952 y con 67 años de vida, sigue despuntando la pasión por la esforzada actividad en la que los rivales deben intercambiar golpes, tratando de pegar y de no dejarse conectar por el rival de turno.

Entrevistado por Democracia, "Canilla" comenzó analizando el presente de sus pupilos, afectados como todos los deportistas en cuanto a no poder entrenar a conciencia por la pandemia que generó el coronavirus, e inicialmente, comentó:

"El peso pesado Lucas García (es su sobrino) estaba con chances de pelear en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), pero sigue todo suspendido, así que habrá que esperar un poco más, para ver qué pasa. Lucas había ido poco antes del inicio de la cuarentena a entrenar al Cenard y allí anduvo muy bien. Como los otros pupilos que manejo, salen a correr desde esta semana y, además, cada uno de mis dirigidos tiene en sus casas elementos que les fui prestando, como bolsa, sogas, manoplas, para que no pierdan la técnica de boxeo. Los que están con chances de pelear cuando se reanude la actividad vienen cumpliendo un plan de trabajo, pero se que cuesta que hagan algo, porque están como `perdidos´, desmotivados con este tema de la pandemia. Sí está entrenando bien `Tito Abdallah´ (Néstor Pomponio, profesional que García dirige), sale a correr, entrena en la bolsa, hace toda la rutina de gimnasia, así que va a estar listo para combatir cuando se levante la cuarentena".

A la hora de analizar lo que generó el Covid-19, el técnico de boxeo destacó: "Hay que esperar cómo evolucionan estos casos de coronavirus en Junín, que trajo el verdulero desde el Mercado Central. Hay que cuidarse, no queda otra, porque el único antídoto es el cuidado personal, respetando todos los protocolos. Cuando se pueda volver a los gimnasio, vamos a tener que desinfectar todo, lograr que haya menos gente adentro, pese a que el nuestro es un gimnasio grande. Habrá que entrenar por turnos de una hora cada grupo, que no debería ser mayor a 6, 7 u 8 boxeadores".

Seguidamente, "Canilla" no dudó en señalar: "Pero a mi criterio, no es conveniente todavía. Cuando se puedan retomar los entrenamientos, habrá que conservar siempre la distancia, tratar de tener todo limpio, que cada boxeador lleve lo suyo, como alcohol, barbijos, toallas, etc. Tal vez algunos gimnasios vuelvan antes, pero en mi caso, yo creo que aún no hay que arriesgarse, por la salud de la gente", reflexionó "Canilla".

"Debemos cuidarnos de la ansiedad"

A la hora de referirse a la actual situación social en Junín y en muchas otras localidades, el entrevistado remarcó: "En nuestra ciudad, hay que tener mucho cuidado con los robos, porque los ladrones parece que no tienen problemas en delinquir, andan a cualquier hora robando, especialmente los motochorros. El viernes, uno robó una camioneta y se terminó metiendo dentro de una casa, por poco no acertó en la habitación, rompió todo y menos mal que la gente estaba aún durmiendo, que si no pudo ser una tragedia para una familia de personas trabajadoras, a las que todo les cuesta mucho, como a la mayoría".

Agregando conceptos, ya enfocado en la pandemia, García dijo: "Se sabe que en el Mercado Central de Buenos Aires hay un foco infeccioso y en Junín hay que seguir controlando, hacerle caso a los controles que dispone Luis Chami, quien junto con Osvaldo Giapor son dos vecinos que se la juegan por la salud de todos. La última palabra sé que es la del intendente, pero si tenemos que volver a foja cero, lamentablemente habrá que hacerlo, como ya pasó en otras ciudades importantes y en provincias donde se desparramó el virus".

También expresó: "Debemos cuidarnos de la ansiedad que todos tenemos, sabiendo que es la vida de cada uno la que está en juego. Uno arriesga hasta haciendo mandados, está todo muy complicado. Por eso, envío mis saludos y solidaridad con el personal que trabaja y lucha en primera línea, en el combate diario con este virus. Me refiero a los trabajadores de los hospitales, clínicas, especialmente a enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias, quienes arriesgan su vida ganando muy poco y hay que acordarse siempre de ellos, no solo ahora. Ojalá que les paguen de ahora en más lo que tienen que ganar y lo que merece toda esa gente. Esperemos que esto sirva para algo en el futuro", completó la charla con Democracia el actual entrenador de boxeo, Norberto Mario "Canilla" García.