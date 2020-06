Andrés Sosa y Nicolás de León siguen con la preparación para volver a pelear

La pandemia del coronavirus y la extensión de la cuarentena sigue "complicando" a distintas actividades deportivas y el boxeo no es la excepción. A dos de los pugilistas rentados de nuestra ciudad, cuando llegó el parate que lleva tres meses estaban en un gran momento profesional y uno de ellos, el invicto Héctor Andrés “La maquinita” Sosa, había logrado coronarse campeón sudamericano de los super gallos, al vencer por puntos, y luego de intensos doce asaltos, a Ernesto “Tito” Franzolini, en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz (Córdoba).

Sosa, dirigido por Luis Dionisio "Cuty" Barrera, se mantiene invicto y ha ganado las onces contiendas que disputó, siete de ellas antes de lo estipulado. Tras ese gran logro, "La maquinita" había reanudado los entrenamientos a las órdenes del técnico pintense radicado hace 30 años en Junín, pero la llegada del Covid-19 hizo que se tuvieran que cambiar las condiciones para practicar, ya que se cerró el gimnasio de la promotora de calle Paso (entre Libertad y Salta) y Sosa ahora entrena en su vivienda.



Al respecto, el monarca continental señaló a "Democracia" que "Entreno en casa, me armé un mini gimnasio con cosas que ya tenía y otras que me han dado. Realizo un circuito footing, luego hago bolsa y trato de correr en el patio, además de saltar la soga y hacer toda la gimnasia del boxeo. Me afectó más que nada mentalmente todo esto, ya que debí hacer un parate en el ritmo de peleas que venía teniendo, y también me afectó económicamente, como a todos".

Sobre sus deseos de seguir pensando en nuevos objetivos boxísticos, Sosa reconoció que "Tengo las mismas ganas de siempre, de seguir con el proyecto que es tratar de llegar al nivel más alto del boxeo. Siempre hay que tener en mente el objetivo y armarse, paciencia, hasta que pase todo esto y poder llegar a la meta que uno ansía", completó, destacando como corolario que hoy lunes ya podría volver a correr fuera de su casa, haciendo la parte aeróbica como la venía realizando antes que el Covid-19 frenara todos los deportes.

De León: "El box te da todo, pero también te quita muchas cosas"

Por su parte, Nicolás De León está radicado en Brandsen (Buenos Aires) y desde allí nos confirmó que "Estoy entrenando como si estuviera en el gimnasio. Mi técnico Juan Martín Coggi (excampeón mundial) me dijo: `Llevate lo que necesites y me traje todos los elementos necesarios a casa. Por la mañana, hago entrenamiento físicos aprovechando que mi novia, Estefanía (Martínez) es profesora de educación física y me pasa (desde Junín) distintas rutinas de entrenamientos de fuerza, coordinación, resistencia a la fatiga, etc. Por la tarde, Coggi me pasa por redes sociales lo que quiere que haga respecto a la parte técnica. También viene un compañero del gym, Gustavo Maiolino, y entrenamos juntos. Nos ayudamos, nos hacemos manoplas, pechera, uno hace de sparring del otro y viceversa, y otras actividades, siempre bajo las indicaciones de Juan Coggi".

Seguidamente, De León - cuyo récord profesional es de 12 ganadas (tres por nocaut) y tres derrotas - reconoció que "Todo esto me afectó bastante. Yo había renunciado a mi trabajo (una empresa de Junín comercializadora de lácteos y otros productos) para dedicarme el cien por ciento al boxeo y de repente sucedió todo esto. Pero gracias a Estefi, a mi suegra, mis tíos (que son de fierro) y a toda la familia, puedo salir adelante en estos momentos tan complicados, realmente ellos me ayudan mucho. Pero en un principio me puse bastante mal, fueron 3 o 4 días de gran `bajón´ y después me di cuenta que no tengo que parar por nada, porque este es el camino que elegí y cuando todo esto pase, es ahí donde tengo que estar preparado para lo que salga".

Posteriormente, "Nico" no dudó en señalar: "A esto, me lo tomé como si fuera una buena pretemporada, para ponerle un poco de onda. Hay que tener el objetivo siempre en la mira y saber bien qué es lo que uno quiere. El box te da todo, pero también te quita muchas cosas. Perdés amistades, estás lejos de tus seres queridos, como en mi caso, y muchas cosas más, pero es lo que elegí y lo que amo. Las personas solo ven en nosotros a un loco que se sube a un ring y pelea. ¡Pero no ven todo el esfuerzo que hay detrás!. Solo la familia de cada boxeador sabe por lo que pasa para llegar en buenas condiciones al combate y poder brindar un buen espectáculo. Por eso, se gane o se pierda, siempre hay que respetar al rival, no por la pelea en sí, sino también por todo el esfuerzo que se hace para llegar a combatir. Es un camino largo y difícil pero no es imposible, solo tenés que dar lo que el boxeo te pide, que es conducta, entrenamiento, responsabilidad, lealtad, respeto y humildad".

Finalmente, tras decir que "Voy a seguir trabajando hasta el final", Nicolás De León recordó a quienes son sus sponsors, señalando: "Gracias a todos los que hacen esto posible y más en estos momentos. Son Utedyc Seccional Junín y su secretario general, Ricardo Ávila; Suplementos Junín, de Rodrigo Mendoza; Y.P.F. Alciati de Doro Alciati; Lácteos Torreta; Proveeduría `Super Toty´ y Marcos Casas; `Ti Voglio Bene´ y Lácteos´`El Calito´. Gracias a todos ellos y a mi familia, por acompañarme siempre", completó.