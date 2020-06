Lucas Matthysse, “Maravilla” Martínez y “El Chino” Maidana preparan su regreso

La pasividad obligada del boxeo por el coronavirus fue la calma que antecedió al huracán. Luego de casi tres meses sin festivales en todo el país, se despertaron los últimos ídolos del pugilismo en la Argentina: Marcos “el Chino” Maidana, Sergio “Maravilla” Martínez y Lucas Martín "La Máquina" Matthysse. Los tres piensan en la vuelta al cuadrilátero, de acuerdo al informe de "A la vera del ring".

Hace unos días, Matthysse -radicado nuevamente en Trelew desde hace un par de años, tras estar más de una década viviendo en Junín- sorprendió rompiendo su silencio y se sumó a la ola de regresos. “Les dije a (Mario) Arano y a Golden Boy Promotions:

"Si quieren pelear, acá estoy. Me preparo y vamos. Tengo ganas de volver, de pelear, no lo hago por la plata. Quiero una pelea grande, afuera. Ojalá se dé con Amir Khan. Pero todavía no me llamaron ni Arano ni Golden Boy”, disparó “la Máquina".



“Maravilla”, quien iba a pelear en España anteayer, sábado 6 de junio, ratificó que en cuanto el Covid-19 se lo permita volverá a calzarse los guantes de manera oficial. “Espero pelear cuando se levante la cuarentena, en dos meses y medio o tres, calculo. Me entreno sin molestias en las rodillas, sin dolores. Estoy disfrutando del día a día en el gimnasio, como en mis mejores momentos. Con buenas respuestas físicas, mentales y técnicas. Sigo rápido con las manos; las piernas, poco a poco van ganando velocidad. Siento que reacciono bien cuando recibo los golpes, pero hay que ver qué pasa cuando me metan un tortazo: hace seis años que no recibo un golpe”, dijo, desde Madrid, el excampeón mundial superwélter y mediano.

Por su parte, “el Chino” Maidana también reafirmó sus deseos de regresar a los encordados. “Me estoy entrenando con Rafael Liendo. Quiero hacer la pelea con ‘Acero’ Cali, con quien tenemos muchas cosas, muchos proyectos por delante. Así que lo vamos a hacer, para seguir lo que tenemos planeado”, aseguró el santafesino, en entrevista a través de Instagram Live.

Sin cruces entre los argentinos, al menos por ahora

Aunque los tres quieren volver, la posibilidad de verlos frente a frente no parece cercana. Maidana rechazó la posibilidad de enfrentarse a Martínez: “Yo nunca dije que quería pelear con él. O, si lo dije, no me di cuenta”. A su vez, Matthysse descartó combatir contra el oriundo de Margarita, Santa Fe.

“Con ‘el Chino’ no me gustaría enfrentarme. No me parecería justo. Ya peleamos de amateur. Hicimos mucho ruido en Estados Unidos, los dos con muy buenas carreras, y eso me pone muy contento”, dijo el sureño desde sus pagos.

Quien sí dejó abierta la posibilidad de un duelo entre argentinos fue “Maravilla”, aunque por el momento se trata sólo de una expresión de deseo: “Sería estupendo estar en el ring con Maidana. Compartir un ring con él, por lo que fue, por lo que fuimos. Sólo es cuestión de ver cómo se desarrolla mi futuro inmediato. Él también hace 5 o 6 años que no boxea. Hay que ver cómo se siente él cuando dé el peso, combata”.

Luego del parate obligatorio por la pandemia de coronavirus, el boxeo empieza a preparar su regreso. Después de dos festivales pequeños en Nicaragua y en Corea del Sur, que se desarrollaron a fines de abril, los grandes escenarios boxísticos también comienzan a ensayar su vuelta.