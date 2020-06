Relanzó su sitio web "A la vera del ring", un espacio boxístico que nació en Junín

"A la vera del ring" relanzó su página web con nuevo formato, más textos, fotos y videos, además de toda la información provincial, nacional e internacional que la transformó en un espacio periodístico de consulta en la actividad boxística.

Todo gracias a la fidelidad de miles de seguidores, en especial a través de todas nuestras redes que trabajan conjuntamente. Además de www.alaveradelring.com, nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Youtube, Instagram y Spotify, siempre como `A la vera del ring´. El próximo viernes 26 de junio, el actual portal sobre pugilismo cumplirá 29 años de actividad y su creador señaló: "emprendemos el camino a las tres décadas del periodismo del boxeo por diferentes plataformas. Gracias a toda la gente de boxeo por compañarnos y disfrutar del deporte que amamos", expresó el periodista Gustavo Florencio Zamudio.



Un extenso y rico historial

"A la Vera del Ring" nació el 26 de junio de 1991 a las 18 horas, en un atardecer de miércoles muy frío, cuando salió al aire por primera vez con formato radial por los micrófonos de la radio de amplitud modulada de Junín. Al elenco inicial lo conformaban el conductor y por entonces jefe de deportes de la emisora, Rubén C. Azconzábal, junto con Marcelo González (durante muchos años conductor de "Combate Space" y actualmente co-conductor de "Boxeo de Primera", por TyC Sports), Jorge Luis Camarero (diario Democracia) y el

creador del espacio, Gustavo F. Zamudio, quien ha sido colaborador de nuestro medio de prensa cuando estuvo radicado en nuestro medio; desde Mendoza (donde también esidió) y actualmente afincado en Córdoba, donde se desempeñó como secretario de prensa de la Gobernación que encabeza Juan Schiaretti. Luego el ciclo se mudó a la provincia de Mendoza (cuando Zamudio se radicó en la bella ciudad cordillerana), siguiendo con el formato radial en las emisoras LV-8 Radio Libertador, LRA-6 Radio Nacional

Mendoza y también por Radio Universal de San Martín y F.M.

Continental de Palmira. En Mendoza se hizo la primera experiencia televisiva en la pantalla del canal de cable Nuevo Horizonte, con sede en la ciudad de San Martín y alcance

en gran parte del este provincial. En diciembre de 1992, llegó a los kioscos el primer número de la revista "A la vera del ring".

Una nueva experiencia televisiva se vivió allá por 1995 en LRH 450 Canal 10 de Junín, televisión por aire, llegando a todo el noroeste bonaerense con la conducción de Gustavo

Zamudio y la producción de Gustavo Guellín.

Este espacio periodístico se mudó luego a la ciudad de Córdoba, desarrollándose en radio, televisión, gráfica, web y redes sociales.

A nivel radial tuvo dos momentos: Uno como tira de lunes a viernes en F.M. Sports (91.1) de la ciudad de Córdoba, con la conducción de Gustavo Zamudio. Y más tarde regresó con un envío semanal en radio Show Sport – La Red Córdoba (F.M. 101.3), con la conducción del periodista Andrés Mooney.

En Córdoba, "A la vera del ring" tuvo su mayor desarrollo como contenido televisivo por las pantallas de Telefé Córdoba, Canal "C" y también hacia todo el país y Latinoamérica

por la pantalla de América Sports.

El primer equipo periodístico contaba con la conducción de Gustavo Zamudio, la participación periodística de Elbio Ibarra Pretti y Jorge Parodi, y la producción de Julio Moya.

Más adelante formó parte del equipo Agustín Burgui, en la producción. Permaneció diez temporadas en Canal "C", señal de cable para la ciudad de Córdoba, en su clásico horario

de los lunes a las 23, además de siete temporadas en Telefé Córdoba, canal de aire que llega a gran parte de la provincia mediterránea, en diferentes horarios de los días

sábado.

Hubo dos años en los se emitió simultáneamente en ambos canales, pero con un estreno semanal para cada señal televisiva.



Premios y distinciones

En esta última etapa de la televisión, el ciclo contó con la conducción y producción periodística de Andrés Mooney, mientras que el desarrollo técnico siempre fue de la productora

Estudios Centrales.El 31 de marzo de 2013, "A la vera del ring" dio su salto a las redes sociales con el estreno de la página web www.alaveradelring.com, acompañada de una intensa presencia en las redes. Cabe destacar que el espacio recibió en 2007 el "Premio Acorca" al mejor programa deportivo de la televisión por cable de la provincia de Córdoba. "Acorca" es la máxima distinción de la TV cordobesa y -además-, los periodistas Gustavo Zamudio y Andrés Mooney recibieron el premio "Hugo Baromei" por labor periodística, entregado por el Instituto Mariano Moreno de Córdoba. "A la vera del ring" cubrió periodísticamente múltiples veladas en diferentes puntos del mundo (fue, por ejemplo, el único medio nacional que cubrió en Alemania el fallido intento de coronarse como campeón del mundo del carismático peso pesado cordobés Fabio "La Mole" Moli) , ya sea siguiendo a boxeadores argentinos o en grandes carteleras a nivel internacional.

Esta es la tercera etapa de la web, y así se pone en marcha en el camino a los 30 años de trayectoria en distintos medios de este espacio boxístico, líder en periodismo especializado en pugilismo de la Argentina y con mucha proyección internacional.