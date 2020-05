Lucas Matthysse prepara su regreso

Lucas Matthysse, quien estuvo radicado en Junín durante muchos años, supo ser uno de los máximos exponentes del boxeo argentino, con momento de grandes batallas en Estados Unidos, en la meca de la disciplina, además de haberse consagrado campeón mundial.

La última pelea de La Máquina fue una derrota ante el astro filipino Manny Pacquiao en Kuala Lumpur, Malasia. Fue en 2018, y ahora La Máquina, dos años después, no descarta un regreso ante un buen desafío.

“Como le dije a la gente de Golden Boy y (Mario Arano), si quieren (que vuelva) pelear, acá estoy, me preparo, es algo lindo. Seguro”, aseguró Lucas Matthysse en diálogo con Andrés Mooney, periodista de A la Vera del Ring, en un vivo de instagram.

Matthysse destacó que actualmente “estoy entrenando, toda mi vida entrené, todavía mi vida es el boxeo”.

“Después de la última derrota quise tirar todo a la mierda –sic-, son cosas que pasan, cuesta digerir una derrota, porque a nadie le gusta perder. Todos se preparan para ganar”, contó.

Sin embargo, las partes que supieron guiar la carrera de La Máquina no se contactaron con él todavía.

“Hoy en día no sé, todavía no me han llamado ni Arano, ni Golden Boy, pero les dije que si sale, capaz que sí, capaz que no. Pero si sale la pelea con (Amir) Khan, vamos. No es solo ir y decir ‘vamos a pelear’, cuesta, hay que ponerse en forma, porque por ahí me ven haciendo bolsa, pegarle es fácil, no te pega”, explicó.

En ese sentido, resaltó que “la cosa es prepararse, las preparaciones son duras, te pegan mucho más que en las peleas a veces, pero “si me ofrecen (una pelea) y me dan tiempo, acá estamos”.

¿Escenario argentino?

Ante la pregunta si es posible un eventual regreso en Argentina, Lucas Matthysse respondió: “Una pelea grande, pelear afuera, acá en Argentina está complicado, por cómo le pagan a los boxeadores. Afuera sería ideal, después está en uno”, expresó.

Matthysse se enfrentó en cuatro oportunidades a Marcos Maidana como amateur, por lo que descartó al Chino como rival.

“Con el Chino (Maidana) ya peleé en amateur, no me parecería justo pelear con él, me pone contento que haya puesto su empresa”, dijo.