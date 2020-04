La velada pugilística de hoy en Nicaragua marca el retorno del deporte de los puños

Hoy sábado en el Polideportivo "Alexis Argüello" de Managua, Nicaragua, se concretará la primera velada de boxeo profesional, montada por Búfalo Boxing Promotions, en poco más de un mes de parate internacional, provocado por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con autoridades nacionales, Nicaragua tiene solo diez casos detectados de Covid-19 entre su población, de los que al menos ocho lo adquirieron fuera del país y los otros dos por contacto con alguno de ellos. Dos de ellos fallecieron, según los reportes. "ESPN Knock Out" se encargará de distribuir por televisión a toda Latinoamérica la cartelera.

"Aquí en Nicaragua no hay cuarentena", explicó el promotor del evento, el excampeón mundial Rosendo "Búfalo" Álvarez. "El gobierno de Nicaragua y el ministerio de Salud han hecho un gran esfuerzo para que la pandemia no haga estragos en el país", añadió el excampeón, quien mencionó a Ramiro Blanco ante Robin Zamora en el duelo estelar y a Freddy Fonseca ante Alain Aguilar en el semifondo.

"Como empresa promotora de boxeo tenemos la responsabilidad de brindarles a todos los fanáticos que vayan al evento las condiciones necesarias para su seguridad, vamos a medir la temperatura a los participantes, comisionados y aficionados, habrá alcohol en gel, jabón, agua. Las instalaciones son adecuadas para realizar este evento y vamos a priorizar la seguridad y salud de todos".

"Como medida extra vamos a pedir a los aficionados que no se sienten juntos, pediremos que haya un metro de distancia. Y los comisionados, médicos, entrenadores van a tener que portar obviamente mascarillas, guantes de látex. Hemos tenido la fortuna de que los casos han sido aislados y todos tenemos la necesidad de trabajar, así que estamos haciendo el esfuerzo", explicó Rosendo.

Nicaragua es una de las pocas naciones que han permitido la práctica de deportes profesionales como el fútbol, béisbol y boxeo, incluso con público en las gradas. Bielorrusia es otro país en el que se sigue practicando el deporte profesional. En el resto del mundo, comisiones de boxeo en suelo estadounidense, en Inglaterra, México y Japón han declinado organizar eventos de este tipo.

Berchelt colecciona camisetas y tiene una de Diego Maradona

La pasión que el campeón mundial Miguel "Alacrán" Berchelt siente por los deportes, incluso más allá del boxeo, trata de mostrarla día a día portando una colección de casacas de diferentes disciplinas deportivas y de todo el mundo, sobresaliendo una camiseta de la selección de Argentina que la leyenda Diego Armando Maradona le firmó.

Berchelt, quien en su juventud tuvo un paso fallido por las filiales de Pumas, encontró finalmente el éxito en el boxeo, deporte en el que, además de ser monarca de peso superpluma avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, ha acumulado una marca de 37-1 con 33 nocauts, convirtiéndose así en uno de los púgiles más sólidos de México en la actualidad.

"La verdad es que soy fan de todos los deportes", dijo Berchelt, quien espera volver al ring para mediados de año, si la pandemia del coronavirus lo permite, ante Óscar Valdez. "El que más me apasiona es el fútbol, mi favorita obviamente es la que me firmó Maradona, pero también tengo de béisbol, de básquetbol, deben ser unas 35 camisetas que tengo en general".

Tras su coronación, Berchelt visitó a su equipo favorito del balompié mexicano, los Pumas del Club Universidad Nacional, y le regalaron una camiseta firmada por todo el equipo que entonces dirigía Francisco Palencia. Él guarda ese regalo entre sus más preciados tesoros de su colección.

Del fútbol mexicano tiene camisetas de algunos equipos del Ascenso, entre ellos Mineros de Zacatecas, Dorados de Sinaloa y Venados de Yucatán; de selecciones tiene la de Argentina, Brasil, Chile y México, con Vela en el dorso. Camisetas de Chicharito Hernández, Zlatan Ibrahimovic, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Neymar y Mario Götze también forman parte de la colección.

En casacas de béisbol, tiene y cuenta con la de Naranjeros de Hermosillo, ciudad en la que actualmente reside, y también la del equipo que nació campeón, Tigres de Quintana Roo, novena que al igual que él representa al paradisiaco destino mexicano. Y la NBA no se queda fuera, pues tiene jerseys de James Harden, Kevin Durant, "Manu" Gi-nóbili, Kahwi Leonard, Kyrie Irving y Paul George.