Oleksandr Usyk promete arrebatar los títulos mundiales a Anthony Joshua y a Tyson Fury

Oleksandr Usyk ha prometido tomar títulos mundiales de Anthony Joshua y Tyson Fury mientras intenta romper el dominio de Gran Bretaña en el peso pesado.

La estrella ucraniana libra por libra ha puesto su mirada en el dúo británico Joshua y Fury, que tienen todos los cinturones mundiales, pero en primer lugar tendría que enfrentar a Derek Chisora, en una fecha por determinar debido al coronavirus.

Usyk se convirtió en el campeón indiscutible del peso crucero mientras ganaba la Super Serie Mundial de Boxeo y no se desanima ante la posibilidad de desafiar al rey unificado Anthony Joshua, o al recientemente coronado campeón del CMB Tyson Fury.

"Trabajo duro en ello", dijo Usyk, cuando se le preguntó sobre su objetivo de tener todos los títulos mundiales de peso pesado.

Pero el zurdo supremamente talentoso no tenía preferencia por Joshua o Fury, respondiendo: "Quiero pelear contra ambos".

Joshua ya ha alineado una pelea por el título obligatorio de la FIB contra Kubrat Pulev en el Tottenham Hotspur Stadium el 20 de junio, con Fury espera defender su título del CMB en una tercera pelea con Deontay Wilder, aunque Usyk está prestando poca atención a cualquiera de los campeones.

"Lo último en lo que pienso es en quién peleará contra quién. Sin predicciones", dijo Usyk.

Usyk fue instalado como el retador obligatorio de la OMB para Joshua después de pasar al peso pesado, pero no estaba preparado para sentarse y esperar su oportunidad por el título.

"Necesito mantenerme activo. Necesito boxear", dijo. "Si tu vocación es pasiva, no es buena. Si te mantienes activo, es muy buena. Esta es mi vocación activa".

El promotor Eddie Hearn está ansioso por organizar una pelea indiscutible por el título mundial de peso pesado entre Joshua y Fury antes de fin de año, pero el equipo de Usyk sigue decidido a desafiar primero al compañero medallista de oro olímpico.

"En este momento, tenemos que ganar contra Chisora, luego, después de la pelea obligatoria por la OMB", dijo el gerente de Usyk, Egis Klimas, a Sky Sports.

"Creo que Anthony también quiere esta pelea. Los buenos peleadores quieren pelear contra buenos luchadores. Anthony ve un buen desafío en Oleksandr y quiere ir allí. Todos dicen que Oleksandr le dará problemas a Anthony, pero Anthony cree lo contrario, por lo que quiere demostrar que él es fuerte”.

"En el Reino Unido tendría sentido, no tendría sentido ir a los Estados Unidos con un boxeador del Reino Unido y uno de Ucrania. Los fanáticos del Reino Unido conocen a Usyk".

Jermell Charlo desea la corona de Erislandy Lara

Alguna vez los hermanos Charlo fueron los hermanos menores de Erislandy Lara. En alguna que otra conversación informal, el campeón cubano hablaba de ellos con mucho afecto, como si se tratara de dos chicos que contemplaban admirados su calidad encima del ring.

“Son como si fueran mis hijos”, comentó Lara (tres derrotas, otros tantos empates y 26 ganadas, con 15 nocauts) de aquellos tiempos en que Jermell y Jermall Charlo entrenaban junto a él en el gimnasio del técnico Ronnie Shields, quien por ese entonces había llevado al antillano a la cima del mundo y guiaba el desarrollo de los aún desconocidos prospectos.

Pero los tiempos han cambiado y ahora Jermell (un revés y 33 éxitos, 17 antes de lo pactado), ha hecho un pedido oficial al Consejo Mundial de Boxeo para enfrentar a Lara, quien es rey interino de la Asociación Mundial en lo que sería un choque unificatorio en las 154 libras, a efectuarse cuando la situación del coronavirus lo permita.