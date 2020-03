Manny Pacquiao, púgil que retiró del boxeo a Lucas Matthysse, lucha contra el Covid-19

El filipino Manny Pacquiao a lo largo de su carrera ha destinado gran parte de su dinero a obras sociales y ayudar a gente necesitada.

El apodado “Pacman”, quien en su país puso fuera de combate a Lucas Martín Matthysse y así lo retiró del boxeo, decidió por estos días asociarse con el cofundador de Alibaba, Jack Ma, para luchar contra el coronavirus en Filipinas.

Pacquiao y la fundación Jack Ma va a proporcionar 50,000 kits de prueba para la detección del coronavirus en Filipinas y combatir la expansión del virus.

Actualmente una parte de Filipinas al igual que muchos países del mundo se encuentra en cuarentena y se espera que estos kits de detección contengan la expansión de un virus que actualmente cuenta con 140 afectados en Filipinas.

La AMB y la actual situación del boxeo

El Comité de Campeonatos Mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, siguiendo instrucciones de la Presidencia y en el ejercicio de su autoridad para aprobar peleas en todo el mundo de acuerdo con las disposiciones de sus estatutos y demás reglamentos y reglas con especial énfasis en sus programas orientados al desarrollo y seguridad del boxeo, aplica las normas de control en armonía con sus países y regiones miembros: África, Asia, Oceanía, Europa, Latinoamérica, América del Norte y China.

Con el objeto de mantener el buen entendimiento con todas las empresas promotoras, patrocinadores, entrenadores, medios de comunicación y boxeadores, por motivo de los efectos que ha originado la pandemia del Covid-19 en todos sus órdenes, nos hemos visto obligados a tomar acciones de toda índole y naturaleza en el planeta.

En nuestro caso, los acuerdos y convenios, derivados con la realización de combates de campeonatos mundiales y regionales por organizaciones deportivas de todo género, incluyendo el boxeo, en cumplimiento de las reglas y normas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos competentes que instan al colectivo universal al distanciamiento social; acuerda posponer temporalmente todos los efectos de cumplimiento y ejecución para la celebración de cualquier evento, hasta que las autoridades competentes dictaminen que las circunstancias sanitarias mundiales demuestren que han cesado las causas de contagio y que se pueda de manera segura restablecer el orden y normalización de la vida cotidiana en los diferentes contextos.

En cuya oportunidad, la Asociación Mundial de Boxeo, conjuntamente con las personas anteriormente nombradas, podrán reprogramar los eventos que como consecuencia de todo lo expuesto han quedado formalmente pospuestas.

Golovkin enfrenta su peor pesadilla

En estas últimas horas se confirmó lo que hace meses se sabía, habrá trilogía entre Saul Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Los dos contratos con DAZN fueron tan absurdamente voluminosos que era lo obvio esperar que se enfrentarán en este 2020.

Toda la estrategia para la expansión de DAZN se basa en esa pelea. Ahora, la pandemia del coronavirus detuvo toda la agenda boxística y esa pelea – como las demás – está en peligro de no realizarse.

Para DAZN ello puede poner en riesgo su sobrevivencia como plataforma de medios. Las razones son varias, pero una de las más importantes es la que abordamos en este video: la vigencia boxística de GGG ¿ Realmente existe aún interés en verlo en acción?

Esa realidad merece el beneficio de la duda. Este Golovkin no es el mismo Golovkin, por edad, por desempeño boxístico, por motivación y por otros factores tan o más importantes, el kazajo esta muy lejos de su mejor momento y parece imposible que pueda regresar.

De esa lucha se trata este Golovkin vs. Golovkin que planteamos en el cuarto episodio de la Serie ‘Ruta de Colisión’. Precisamente el video está dividido en cuatro partes donde colocamos a evaluación de cada fanático los argumentos y el escenario directo de esa pelea (GGG vs. GGG) con un resultado inevitable.

Abordar la vejez boxística de Golovkin debería ser una prioridad para entender lo bueno y lo malo de la agenda boxística 2020.