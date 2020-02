Ganaron Matías “La Cobrita” Rueda, Hugo “El Ñato” Roldán y Fabricio “El Turbo” Bea

Otra velada de alto impacto se realizó en el Espacio Mónaco, recinto de Villa Carlos Paz que se consolida como escenario del pugilismo nacional y despidió el boxeo de verano en la turística ciudad serrana.

Fue el décimo evento organizado allí por la promotora juninense “Arano Box”, bajo la denominación “Verano, sol y nocauts” y que se televisó por la señal de DirecTV Sports para gran parte del continente americano.

En uno de los combates centrales de la programación, en categoría súper pluma, el pegador tandilense Matías “La Cobrita” Rueda se impuso por fuera de combate al aguerrido sanjuanino Fabián “Noni” Orozco.

Rueda , quien pesó 58,900, derribó en los asaltos tercero y cuarto a su rival, al que puso en la lona definitivamente en el octavo asalto a Orosco (58,900), con un gancho al hígado.

El desenlace llegó luego de un desarrolló de pelea interesante en el que el cuyano se plantó y por momentos logró desbordar a su rival. El bonaerense fue paciente y supo esperar que la victoria llegara antes del límite.



La primera vez había ganado Rueda por nocaut en el segundo round el año pasado en Coronel Moldes, Córdoba, y con este éxito, Rueda mejoró su récord profesional a 34 victorias, con 30 nocauts, y una sola derrota, en tanto que el cuyano quedó con un palmarés de cuatro empates, 12 reveses y 27 triunfos, 9 antes de lo pactado.

En tanto, en división súper ligero, el invicto santiagueño Hugo «el Ñato» Roldán triunfó por puntos frente al santafesino de Teodelina y quien reside hace un lustro en Junín, Emanuel «La Cobrita» Domínguez Rodríguez, a quien derrivó el norteño promediando la contienda, aunque con bravura, el santafecino que dirige Luis “Cuty” Barrera siguió combatiendo y llegó a la decisión de los jueces.

Los jurados le dieron el triunfo por unanimidad a Roldán, uno de ellos por solo medio punto, otro por cuatro y el restante por siete unidades, demostrando gran disparidad de criterios a la hora de puntuar cada asalto.

Roldán, quien pesó 63,200 kilos, quedó con un récord de un empate y 18 triunfos, 7 de ellos por fuera de combate, mientras que Domínguez (quien pesó 63,300), quedó con siete reveses y 26 triunfos, 9 antes de lo pactado.

Por su parte, el invicto de Villa Mercedes (San Luis) Fabricio “El Turbo” Bea, una de las máximas promesas del boxeo argentino y actual campeón sudamericano súper pluma, le ganó por nocaut al al bonaerense Franco Waldemar Sotelo.

Otro nocaut de “El Turbo” Bea

El mercedino Bea (60 kilos) suma un empate y 16 victorias, todas ellas antes del límite, mientras que el “Principito" Sotelo (de Balcarce y quien pesó 59 kilos) quedó con once reveses, dos empates y tres éxitos, uno de ellos por nocaut.

Previamente, el crédito local Axel Peralta venció por nocaut al debutante jujeño Daniel Quispe y, tras su éxito, el de Villa Carlos Paz expresó.

“Esto es por el entrenamiento que venimos haciendo en el gimnasio, así que me sentí bastante bien en esta pelea. Entrenamos para no sufrir tanto en la peleas y tratar de terminarlas rápido pero el nocaut viene solo, no hay que apresurarse”, afirmó Peralta.

El cordobés pesó 59,100 y quedó con récord de tres triunfos en otras tantas batallas libradas (dos por nocaut), bajando Peralta del ring muy aplaudido por el público de su ciudad.

En otro de los pleitos sobre el cuadrilátero, el exponente de Villa María (Córdoba), Mayco "Pumita" Estadella (58,600) se impuso por puntos y llevó su récord a un empate y siete triunfos, dos por fuera de combate.

Le ganó al mendocino de Maipú, Silvio "Piojo" Arano (59 kilos, récord de un empate, seis derrotas y 7 triunfos, dos por KO), en decisión unánime y luego de seis rounds. Las tarjetas dieron 60 a 55, 60 a 54 y 60 a 54,5 en favor del cordobés.

Mejor suerte tuvo otro mendocino pero de Junín, Maximiliano "El Profe" Segura (63 kilos), ya que noqueó técnicamente a Sebastián Vivanco (pesó 62,800).

Con este triunfo, Segura tiene una derrota y ocho éxitos, siete antes de lo estipulado, en tanto que Vivanco quedó con tres batallas ganadas (todas antes del límite pactado), doce derrotas y dos empates.

Tras la velada, Mario Néstor Arano, organizador de la velada, dijo:

“Estamos muy contentos porque esto ya es un clásico en Carlos Paz. Es un espacio que convoca a mucha gente, familias y se forma un lindo ambiente. Tenemos pensado hacer más veladas durante el resto del año”, concluyó el promotor pintense radicado hace varios años en nuestra ciudad.