Un exigente combate va a afrontar hoy el argentino Alberto “Impacto” Melián

Hoy jueves habrá de combatir el argentino Alberto Melián, en una velada organizada por Golden Boy Promotions, la compañía de Oscar De La Hoya.

“Impacto” Melián quiere volver a la senda del triunfo, luego de haber perdido su invicto en su última presentación y hoy, el exrepresentante olímpico formará parte de una función de GBP, que se emitirá por DAZN en Estados Unidos, ante un experimentado rival.

Tendrá enfrente al colombiano Oscar Negrete (dos derrotas, dos empates y 18 victorias, siete por nocaut) en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, Estados Unidos.

“Nunca iba a importar a quién ofrecieran, siempre y cuando se suponga que un oponente debe probarme. Estoy aquí para recoger títulos mundiales, no perder el tiempo. Nos decidimos por Negrete porque surgió su nombre y queremos peleas que conduzcan a una pelea por el título”, explicó el argentino.

Melián, que además de la reciente derrota tiene seis triunfos (cuatro de ellos por fuera de combate), consideró que Oscar Negrete “es la prueba que quiero y el tipo de pelea que necesito para ganar a lo grande para demostrar que estoy listo para lo mejor con 118 libras”.

Amplió diciendo que “lanza muchos golpes y le gusta aplicar presión. No es nada que no hayamos visto antes y estamos preparados para darle una probada de su propia medicina”, analizó.

El apodado “Impacto” destacó además que “una vez que demuestre mi valía en esta pelea, podemos comenzar a hablar sobre el resto del año y perseguir todos los cinturones”.

La pelea no tiene televisación para Argentina y tendrá en juego el título internacional gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Acuerdo para la pelea mundialista Castaño-Teixeira

La Organización Mundial de Boxeo había establecido una subasta para la pelea entre el argentino Brian Castaño y el brasileño Patrick Teixeira, por el título de la categoría súper welter OMB.

La licitación estaba prevista para llevarse a cabo en Florida, Miami, pero las partes involucradas en la negociación llegaron a un acuerdo y evitaron la instancia luego de siete semanas de negociaciones, que incluyeron una extensión de tiempo para acordar.

“Golden Boy Promotions” (el promotor de Teixeira) y TGB Promotions (que representa a Castaño) llegaron a un acuerdo para la batalla y ya no hay necesidad de una audiencia de licitación”, informó “Paco” Varcarcel.

El invicto Castaño (un empate y 16 triunfos, con 12 nocauts) en su última pelea venció al nigeriano Wale Omotoso, por nocaut técnico en el quinto asalto, lo que le permitió ganar el cinturón internacional OMB y así escalar posiciones en el ranking WBO para llegar a ser nombrado retador obligatorio.

“Estoy para pelear por el título OMB. Es mi era, es mi turno y tengo que demostrar dónde estoy parado”, dijo “El Boxi” Castaño.

Teixeira (una derrota y 31 triunfos, 22 de ellos por nocaut) viene de una dura pelea ante Carlos Adames, en la cual obtuvo el título interino vacante OMB por decisión unánime y luego fue ascendido a “campeón regular”, ya que Jaime Munguía, extitular, subió al peso mediano.