Brenda Carabajal pone en juego el título pluma FIB en Dinamarca

La argentina Brenda Karen Carabajal pondrá en juego hoy, por primera vez, el título interino pluma FIB cuando se enfrente en Dinamarca a la local Sarah Mahfoud, combate a realizarse en el Frederiksberg Hallerne de Copenhague para el cual ambas pesaron ayer 57 kilos exactos.

La velada será trasmitida por las señales de cable TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 19, hora argentina, y la boxeadora jujeña intentará retener el título obtenido el 13 de abril del 2019 cuando en Estados Unidos venció por decisión a la local Elena Gradinar.

Carabajal, de 28 años y nacida en la localidad de Palma Sola, tiene un récord de 16 triunfos (9 nocauts), 4 derrotas y un empate, en tanto que Mahfoud, de 30 años, tiene una foja inmaculada de 9 triunfos (tres antes de lo pactado).

La pugilista jujeña se encuentra acompañada por la multicampeona Marcela Acuña, su entrenador Ramón Chaparro (esposo de “la Tigresa”) y la promotora Natalia Rivero, hija del “histórico” Osvaldo “Negro” Rivero.

Mauro “El Rayo” Godoy combate hoy en Belfast

El neuquino Mauro Godoy tendrá una prueba de fuego en su carrera de boxeador profesional, hoy en Belfast (Irlanda de Norte), donde enfrentará en las instalaciones del Ulster Hall al local Sean McComb, en combate encuadrado en la categoría de los súper ligeros.

La pelea, que no tendrá título en disputa y será a ocho rounds, forma parte de una mega cartelera.

“El Rayo” Godoy, radicado hace ocho meses en Girona, España, afrontará un duro compromiso y buscará seguir afirmando su carrera.

El enfrentamiento estará también cargado de nostalgia ya que en esa ciudad su padre y formador, Bruno "la Bestia" Godoy, se presentó hace casi 25 años, enfrentando y cayendo en esa ocasión por nocaut técnico ante el británico Chris Eubank (fue el último rival de la carrera profesional de Luis “Cuty” Barrera), un boxeador aguerrido excampeón mundial de los medianos y supermedianos.

Será la primera pelea de Mauro en la temporada e irá televisada por la señal de cable ESPN desde las 18, siendo esta su tercera presentación en el exterior bajo la tutela de la Escola Di Boxing Ignasi Caballero.

Cabe recordar que Mauro perdió con Zhaankosh Turarov a mediados del año pasado y luego se recompuso sobre el cierre de la temporada al vencer en noviembre en Londres, Inglaterra, al ghanés Tackie Annan en el York HallBethnal Green.

Mauro tendrá en el programa relevancia ya que será semifondo de la pelea por el título europeo entre el irlandés David Oliver Joyce y el inglés Lee Haskins.

Con un récord de 32 victorias, cinco derrotas y un empate, con 17 nocauts, el neuquino buscará dar el golpe en un terreno difícil. No tanto por la envergadura del rival, ya que es un púgil con menos rodaje -apenas nueve peleas, todas ganadas, cuatro de ellas antes del límite- sino por el entorno.

Su adversario es local y le están encaminando la carrera, con lo cual el Rayo está obligado a buscar la pelea desde el comienzo y ofrecer un plus para no quedar atrapado en un fallo localista si se da un combate parejo.

Sean McComb casi siempre peleó ante rivales británicos y solo tiene una salida al exterior, a Boston, Estados Unidos, pelea que ganó por nocaut.

Darío Balmaceda se mide con Yamil Peralta

El cordobés Darío Balmaceda defenderá hoy el título sudamericano crucero ante el bonaerense Yamil Peralta, en el combate central de la velada a realizarse en el Polideportivo de Los Polvorines, en el Gran Buenos Aires.

La cartelera será televisada en directo por la señal de cable TyC Sports a partir de las 23 para toda América.

Balmaceda, que defenderá el título por segunda vez, tiene un palmarés de 19 triunfos (13 por nocaut), 18 derrotas y 2 empates, en tanto que Peralta, campeón latino crucero CMB y dos veces representante olímpico, tiene una foja de cinco victorias (una por nocaut), sin empates ni derrotas.

En el semifondo, el invicto campeón argentino supermediano, el correntino Matías Lovera (un empate y 14 éxitos, once antes de lo pactado) se enfrentará al mendocino Nelson Rosalez (tres revess y cuatro triunfos, todos antes de lo pactado), en batalla pactada a seis asaltos.