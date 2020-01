El pugilista juninense Andrés Sosa peleará por el título Sudamericano

En las últimas horas se confirmó que el boxedor juninense Andrés “La maquinita” Sosa peleará por el título Sudamericano Súper Gallo el sábado 18 de enero ante el tucumano Diego Ruiz. Entre los principales detalles, se pudo saber que el combate será a diez rounds y que la pelea se realizaría en la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba, en una velada organizada por Arano Box.

Tras conocerse la noticia, "La maquinita" Sosa manifestó su alegría en las redes sociales y expresó: “Me pongo a pensar que no tengo más nada que perder … Me caí, me volví a levantar un poco perdido y desorientado! Pero agradezco que no perdí de vista mi objetivo. No sé qué va hacer de mi destino pero voy a tratar de orientarlo! El 18 de enero vuelvo, quizás la pelea más importante hasta ahora y voy a dejar el corazón como siempre lo hice”.