Apuñalan al ex boxeador "La Hiena" Barrios tras ataque en una fiesta en Capilla del Monte

El boxeador Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios fue acuchillado ayer mientras festejaba el Año Nuevo en la localidad cordobesa de Capilla del Monte y quedó internado pero "en buenas condiciones", informaron fuentes médicas y su familia.

En tanto, en horas de la tarde fue detenido en cercanías de esa localidad el presunto agresor, identificado como Ramón Icardo, quien en las próximas horas será indagado por la fiscal de instrucción de Cosquín Paula Kelm, quien tiene a su cargo la investigación.

El ataque ocurrió pasada la 1 de la madrugada en un complejo de cabañas ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 800, camino a El Zapato, mientras la víctima festejaba el Año Nuevo.

Edith Barrios, hermana de "La Hiena", contó a una radio cordobesa que él había sido invitado a pasar el Año Nuevo "en la casa de una amiga" y que al momento del ataque estaba "sentado y disfrutando de un karaoke".

"Este chico (el agresor) lo abrazó y él pensó que era de cariño pero sintió un golpe, se paró y ahí la familia empezó a gritar porque empezó a emanar sangre", relató la mujer, quien añadió que "ahí se dio cuenta de que los golpes eran con una cuchilla de carnicero".

Según la hermana, el joven le robó la billetera que tenía "más de veinte mil pesos y todos sus papeles". "Estaba escuchando un tango de una persona que lo había invitado y de la nada lo atacó y le robó la billetera", agregó.

Edith Barrios precisó que su hermano sufrió "una herida en el pecho, otra en la parte costal, dos heridas en la espalda y en el brazo derecho".

Al respecto, Gerardo Guerra, director del hospital Américo Luqui de Capilla del Monte, informó a la prensa que Barrios (43) fue trasladado en ambulancia por "algunas heridas cortantes".

"El paciente tenía heridas cortantes en la región del tórax y en el miembro superior derecho, los médicos de guardia le hicieron curaciones y suturas", aseguró el médico, quien añadió que "se encuentra en buenas condiciones y está estable".

Según Guerra, "La Hiena" contó que "estaba en una fiesta y fue agredido", aunque no dio más detalles de los motivos.

Por último, el director del hospital local afirmó que tras una serie de estudios, Barrios podría recibir el alta médica "entre hoy y mañana".

Por su parte, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron en “El Zapato”, en cercanías de Capilla del Monte a Icardo, sindicado como el presunto atacante de Barrios, y quedó imputado del robo calificado por el uso de armas, delito por el que iba a ser indagado por la fiscal Kelm.

La vuelta al ring

Después de ocho años fuera del ring -de los que casi tres y medio estuvo preso por atropellar y matar en 2010 a Yamila González, una joven de 20 años embarazada-, Jorge "la Hiena" Barrios había vuelto en diciembre de 2018 al boxeo, venciendo al brasileño Adailton De Jesús por knock out en el octavo round.

La velada "Renacer" fue en el polideportivo de Villa María de Río Seco, 185 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, pegada al límite con Santiago del Estero.

Unas 400 personas fueron a ver la vuelta del ex-campeón mundial súper pluma, recordándose que Barrios supo convocar a 12.000 fanáticos en el estadio Orfeo una noche en la que defendió su título de la Organización Mundial de Boxeo en el 2004.

"No quise dejar el boxeo sino que circunstancialmente no me pude subir al ring. Fui reeducado por la Justicia y el Servicio Penitenciario bonaerense", dijo previo a la contienda ante el brasileño, en la cual el tigrense no contó en su equipo con el histórico manager que manejó su carrera durante varios años, el pintense radicado en Junín, Mario Néstor Arano.

Barrios, quien asegura que se despedirá del boxeo cuando ya no le rinda el cuerpo, en la pelea ante De Jesús se enfrentó a un competidor en similares condiciones, un número similar de combates y sin boxeo profesional desde 2013.

Al tigrense se lo vio en mejor condición física. La vuelta iba a ser completa ya que de la misma velada participaría su hijo, Mauro Barrios, pero la posibilidad quedó trunca por una lesión del muchacho, que también supo entrenar en Junín.

A "la Hiena" lo acompañaron su mamá, su hermano y una hija. El boxeador, que supo ser campeón mundial, llegó a Villa de María y se alojó con su equipo de cinco personas (incluido un psiquiatra) en una casona fuera del área urbana. El viernes 14 llegó alrededor de la hora 23 al polideportivo y subió al ring a la 1 del 15

Fiel a su estilo, se mantuvo alejado de los periodistas y ante cada foto tensionaba la mandíbula y miraba desafiante. Subió al cuadrilátero con los colores de Tigre y la camiseta número 7 del equipo; en su pantalón se leyó "Amor. Honor. Gloria". Escuchó los acordes del Himno Nacional con la mano derecha sobre el corazón y el puño izquierdo en alto.

Su última vez en un ring había sido en Corrientes, en octubre de 2010 -después del accidente por el que terminó preso-; le ganó por puntos al colombiano Wilson Alcorro. Tres años después anunció su retiro. Y en diciembre de 2018 aseguró que regresó con "tantas ganas" como las que tenía cuando debió dejar el deporte.

Para volver tuvo que tramitar ante la Federación Argentina de Boxeo la rehabilitación de su licencia, como debe hacer todo boxeador de más de 34 años e inactivo por dos.

Aunque había opciones de que la pelea se hiciera en Chaco o Santiago del Estero; el promotor Gabriel "la Garza" Funes eligió Villa de María.

A la hora de atraer gente, Barrios compitió con la fiesta de egresados del secundario de la ciudad y con un baile que había cerca del estadio. Hasta las 23 el nivel de convocatoria era una incógnita.

Barrios fue la "estrella" de la noche que tuvo dos peleas más profesionales. Al final, accedió a las fotos con quienes se acercaron; siempre con gesto duro y posición de peleador. Comentó que le gusta Córdoba, porque se siente "cerca del cielo".

Entrenó unos cinco meses, en Córdoba y en Tigre. Llegó al combate con 63,500 kilos; llevaba ventaja cuando el árbitro Víctor Correa paró la pelea en el octavo round; ya le había contado dos veces al brasileño a lo largo del combate. Siempre fue más rápido que su rival.

En una entrevista con la radio local Cadena 3, señaló que miró "para adelante para poder seguir. Vinimos a la vida a aprender y por eso nos pasan las cosas. Amo el boxeo, amo lo que hago y lo hago con amor". Barrios repasó que el boxeo lo "supo sacar de las malas desde chico, me ayudó a salir adelante, a conocer países del mundo y relacionarme con la gente".

Preso en Junín

La carrera de "la Hiena" se truncó -como casi toda su vida- el 24 de enero de 2010, cuando en Mar del Plata chocó con su camioneta BMW X-5 a un Fiat 147 que estaba estacionado; el auto salió despedido, atropelló a cinco personas y embistió a otros dos vehículos.

González, de 20 años, murió. Barrios fue condenado el 4 de abril de 2012 por el Tribunal Oral 3 de Mar del Plata a cuatro años de prisión y siete años de inhabilitación para conducir, por homicidio y lesiones culposas.

A los 22 días recuperó la libertad después de pagar una caución de $200 mil pesos. En octubre, la Cámara de Casación bonaerense redujo la pena a tres años y siete meses, pero ordenó que fuera de cumplimiento efectivo.

Hasta febrero de 2017 estuvo preso en los penales de Junín (U.P. 13), de Batán y de Olmos, hasta que recuperó la libertad al cumplir los dos tercios de la sentencia que le aplicaron.