Las pugilistas dieron la cara por el país, con la juninense Anahí López y otras monarcas

El balance del año para el boxeo argentino tiene dos caras: Mientras que en la rama masculina se termina el 2019 sin campeones mundiales, en la femenina termina con un total de nueve campeonas mundiales, la última coronada la juninense Débora Anahí “La Indiecita” López, al vencer ampliamente por puntos el viernes 20 del corriente a la venezolana Niorkis “La Bachaca” Carreño.

La invicta de nuestra ciudad residente en el barrio “San Jorge” se consagró campeona mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo, tras vencer por decisión unánime a la pegadora de Venezuela.

La de nuestra ciudad, como cierre del año, hizo llegar un “Inmenso agradecimiento a la hermosa familia de Camioneros, por abrirme las puertas, para ser parte de esa hermosa familia. Estoy feliz de haberlo podido lograr (al título mundial) y que ustedes estén felices por mi trabajo (sobre el ring). Quiero agradecer también a mi gente de Junín, por cada una de sus muestras de apoyo y sus mensajitos. No me olvido de ninguno, ¡ Porque son parte de mi alegría, la viven conmigo !”.

También Anahí López destacó:

“Agradezco a toda la Argentina, que estuvo pendiente del televisor, haciendo fuerzas para que esto sea posible. Gracias a Miguel Gauna, a mi técnico Pablo Rodríguez, a Juan Gómez (preparador físico) y a ´Polito´ Rodríguez (Leopoldo, quien la forjó e inicio como boxeadora, a los once años). Gracias a mis amigos, que estuvieron presentes en mi pelea y también a mis amigos ´galgueros´, por el aguante y a mi hermosa familia, a quienes amo con toda el alma. Nuevamente y simplemente, ¡ Gracias a todos !”, completó la campeona mundial N° 21 de la Argentina, la primera de Junín y a casi un siglo de la batalla entre el mítico juninense Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en el “Polo Grounds “de Nueva York, el 14 de septiembre de 1923, cuando el “Toro Salvaje de las Pampas” sacó del ring al americano y luego fue “robado”, no pudiendo coronarse.

Volviendo a “las chicas”, de cara al 2020 el desafío de las vigentes campeonas será mantener sus coronas, y que se puedan sumar a la lista Victoria Bustos, Érica Farías, Ana Laura Esteche y Carolina Duer, entre otras, que este año tuvieron oportunidades mundialistas pero no pudieron imponerse.

Asimismo, las hermanas Leonela y Dayana Sánchez, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pueden ser parte de la renovación del boxeo argentino de los próximos años, siendo entrenadas por el cordobés Virgilio “Pato” Aráuz, quien estuvo radicado varios años en Junín, entrenando aquí a varios boxeadores.

Las nueve campeonas del mundo de la actualidad

Las pugilistas argentinas que cierran el año 2019 como campeonas mundiales de boxeo son las siguientes, de acuerdo al peso:

1- Evelyn “La princesita” Bermúdez, monarca mini mosca de la Federación Internacional (FIB).

2- Yésica “La Tuti” Bopp, campeona mini mosca de la Asociación Mundial (AMB).

3- Débora Anahí López (de Junín), campeona mosca de la Organización Mundial (OMB).

4- Leonela “La tormenta” Yúdica, campeona mosca de la Federación Internacional (¿ Unificarán el título con “La Indiecita” ?).

5- Jorgelina “Jota” Guanini, campeona súper mosca de la Federación Internacional de Box (FIB).

6- Daniela “La bonita” Bermúdez, campeona gallo de la Organización Mundial (OMB)

7- María Cecilia Román, monarca de peso gallo de la Federación Internacional (FIB).

8- Marcela “La Tigresa” Acuña, titular ecuménica súper gallo de la Federación Internacional (FIB).

9- Brenda “La burbuja” Carabajal, campeona mundial interina de la Federación Internacional (FIB).