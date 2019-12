Nazarena Romero y Laura Griffa combaten por títulos vacantes

La invicta catamarqueña, radicada en Córdoba y actual campeona sudamericana gallo, Nazarena Romero (9 peleas, todas ganadas, 4 antes de lo pactado), enfrentará a la ex titular nacional y sudcontinental de la división, la bonaerense Laura Griffa (cuatro derrotas y 18 triunfos, uno antes del límite).

La imbatida y la oriunda de Pehuajó y radicada en Trenque Lauquen (Griffa, ex representante de la promotora juninense “Arano Box”), combatirán por los títulos argentino y sudamericano súper gallo vacantes, en una de las peleas centrales de la velada a realizarse en el Club Independiente de Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Además, habrá otras seis peleas entre profesionales, presentaciones de campeones, ex monarcas y clasificados mundiales. La función comenzará a las 19.15 y la televisación estará a cargo por la señal de cable TyC Sports, desde las 22.

En el pleito coestelar, el pluma local Luis Cusolito (cuatro reveses, una batalla sin decisión y 27 victorias, 21 por nocáut), ex campeón sudamericano y latino súper gallo y ex retador a la corona AMB, se medirá con el puntano Claudio Echegaray (tres traspiés, un empate y 22 ganadas, con 11 definiciones categóricas).

También se presentará a ocho rounds el actual campeón argentino mediano, ganador del torneo Súper 8 "Copa Carlos Monzón", el bonaerense Francisco Emanuel Torres (tres perdidas y 13 ganadas, con 4 KO), ante el entrerriano Sergio Paysse (tres perdidas y 7 ganadas, con un nocáut).

Otro interesante combate a 8 vueltas será el choque entre el ex titular sudamericano súper mediano, el lujanense Sebastián Papeschi (dos reveses y 14 éxitos, 6 por KO) ante el ex monarca nacional mediano, el tucumano Cristian Ríos (once caídas, tres empates y 22 ganadas, 7 por la vía expedita), en duelo revancha del que Papeschi ganara por puntos en 12 asaltos durante 2018.