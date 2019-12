Facundo Arce e Ignacio Perrín combaten por el título Fedebol

El bonaerense Facundo Arce y el ex olímpico porteño, Ignacio Perrín, combatirán hoy, en pelea revancha, por el título Fedebol pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encuentra vacante.

La velada se realizará en el estadio de la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 19.30 y contará con televisación en directo a través de la señal de cable TyC Sports, a partir de las 22.

Arce ostenta un palmarés de 10 victorias (4 por nocáut), 2 empates y 2 derrotas, en tanto Perrín tiene una foja de 6 triunfos (una antes de lo pactado), un empate y dos contrastes.

En el semifondo, el ex campeón sudamericano y latino Martín Coggi (36 ganadas, la mitad por nocáut), nueve derrotas (tres por nocáut) y tres empates, más una sin decisión), se enfrentará al también ex monarca sudamericano y latino Sergio Gil (19 ganadas, 13 antes del límite, 2 empates y 13 derrotas), en un enfrentamiento enmarcado en la división de los súper ligeros, a seis rounds.

Más peleas en la Federación

También van a enfrentarse, a cuatro asaltos, los pesados Leandro Daniel Robutti (6 ganadas, con 4 nocauts, cuatro derrotas -3 por fura de combate), de 33 años, de Buenos Aires, ante Esteban Ramón Juárez, de 22 años.

Este, oriundo de Pilar y radicado en Del Viso, ganó cuatro peleas (3 antes de lo pactado) y perdió 5 (2 por fuera de combate).

También chocarán sobre el ring de la FAB, Mariano Agustin Sandoval, invicto con cuatro éxitos (2 por fuera de combate), de 24 años y natural de San Martín, Buenos Aires, ante el entrerriano Victor Hugo Jaimes, quien tiene un triunfo y cuatro derrotas (una antes de lo pactado), de 32 años y oriundo de Nogoyá.

Siempre en la Federación, cruzarán guantes a cuatro asaltos, Yoel Alberto Peralta (2 triunfos, uno por nocaut) y una derrota, de 24 años, natural de Del Viso (Buenos Aires) y Horacio Abel Giménez, una derrota y un empate, de 25 años y representante de Tristán Suárez, Buenos Aires.